El Gobierno admite que se agota la paciencia con Patricia Bullrich y advierten: “Es momento de frenar”

Los hermanos Milei junto a la senadora Patricia Bullrich

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“Empezamos a perder la paciencia. Hay un umbral de tolerancia que está pasando”, admitió una fuente oficial ante Infobae sobre el accionar de la senadora Patricia Bullrich, quien no oculta sus contrapuntos con el Gobierno. En Casa Rosada le facturan las formas y le piden que evite exponer públicamente sus diferencias, una práctica que se volvió habitual en la legisladora.

Durante la mañana de este martes, Bullrich se adjudicó la iniciativa de las medidas para aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas, que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, y luego dejó trascender en redes sociales un retrato de una reunión con sus principales colaboradores en sus oficinas.

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La sucesión de episodios profundizó el malestar en la cúpula del Gobierno, donde las diferencias con la senadora se acumulan desde las últimas semanas. Como consecuencia de esto, se abrió una incipiente instancia de debate sobre el futuro de la conducción de la bancada violeta en la Cámara Alta.

Desde el entorno de la senadora plantearon a este medio que se trató de una “reunión de trabajo” habitual y remarcaron que la decisión de publicar la foto no surgió de Bullrich sino de sus colaboradores. No obstante, también reconocieron el desgaste que atraviesa el sector que responde a la senadora, que atribuyeron a las diferencias ideológicas que supone “no ser puro” dentro de las tribus libertarias.

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La senadora junto a su equipo de trabajo en una sugestiva foto

“Vivimos una sensación de hartazgo. Todo tiene un límite. Esto no quiere decir que vayamos a romper, pero acá donde te ven débiles te hacen carne picada y no somos ni débiles ni sumisos”, planteó un dirigente bullrichista ante este medio.

Si bien la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no oculta su irritación ante el accionar de la senadora, desde el entorno del presidente Javier Milei admiten que las últimas actitudes también empezaron a incomodar al libertario. Hasta entonces, el mandatario se había mostrado permeable a las discrepancias públicas y había bajado la orden de no confrontar, pero algunos en el oficialismo consideran que la acumulación de episodios de los últimos días modificó ese escenario.

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Uno de los funcionarios que participó del encuentro destacó ante Infobae la advertencia que hizo Milei durante la última reunión de Gabinete, cuando pidió a los presentes “evitar” los ruidos internos que calificó de “innecesarios”. “No habló con nombre y apellido, pero es la primera vez que hace referencia a eso”, expresó un funcionario.

La senadora parece no haber interpretado el mensaje como una advertencia dirigida a ella y desde su mesa chica aseguran que tampoco recibió ningún reproche en esos términos. Además, se amparan en el intercambio que mantuvo con el Presidente en la quinta de Olivos en el que le anticipó a Milei que mantendría su forma de ser.

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Javier Milei se reunió con Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos (@PatoBullrich)

“Ella se lo dijo en la cara al Presidente. Patricia no le debe nada a nadie. Ellos sacaron un poquito más que nosotros. Tampoco son son Cristina que ganó con el 54%. No pueden mear a nadie”, expresó un estrecho colaborador de la senadora.

Luego de una serie de publicaciones sugestivas en redes sociales, Bullrich volvió a plantear este martes la necesidad de aliviar a las pymes “antes de que sea tarde”. No es la primera vez que hace públicos sus reclamos para acelerar la llegada de la recuperación económica.

“Patricia es Patricia, pero ya lleva una acumulación de cosas. Si laburas dentro de un equipo, no haces lo que hace. Es momento de frenar”, expresaron en un despacho de Balcarce 50.

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Mientras buscan evitar una escalada de las tensiones, en Casa Rosada interpretan que la senadora intenta enviar una señal para mejorar su posición de cara a la negociación de las listas de 2027. “No está marcando diferencias, está diciendo que quiere ser ella la candidata”, le facturan en Balcarce 50.

El rol del PRO y la advertencia de Macri

El malestar libertario no se limita a Bullrich. Alcanza también a los socios del PRO, con quienes los referentes de La Libertad Avanza parecen haber tomado distancia en el último tiempo. El propio Mauricio Macri habló del tema, cuando al cierre de la semana anterior sostuvo que pese a los intercambios en Casa Rosada “no se ha avanzado en nada” en materia de acuerdos electorales.

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Javier Milei, Mauricio Macri, Patricia Bullrich y otros dirigentes del PRO

Los últimos dichos del titular del PRO cayeron mal en las filas oficiales, donde interpretan que Macri busca potenciar las expresiones autónomas de Bullrich con fines electorales. “Nada de lo que hace Patricia es casual, pero me preocupa más la postura del PRO para con ella. Les termina siendo funcional”, planteó un hombre de gobierno.

En las filas libertarias creen que el partido que lidera Macri apuesta a respaldar los planteos de su excandidata para fortalecer su posición de cara a una eventual negociación electoral. También advierten que Bullrich aprovecha ese acompañamiento para profundizar su diferenciación.

“El PRO no tiene candidato claro. Se sube a lo que plantea Patricia para desgastar a Milei y ella está cerca de pegar la vuelta y pagar un costo carísimo. Se va a quedar sin espacio”, avisaron ante este medio. Desde el entorno de la exministra de Seguridad aseguran que la dirigente no hace ningún movimiento por especulación electoral: “Le importa tres rabanitos. Están haciendo un análisis equivocado y si te equivocas en el diagnóstico, le erras a la cura”.

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