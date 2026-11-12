En medio de la tensión con Casa Rosada, Patricia Bullrich se expresó a favor de la ley de discapacidad

Patricia Bullrich cuestionó al área económica por no debatir las modificaciones presupuestarias en la mesa política del Gobierno. (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

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La senadora Patricia Bullrich volvió a sentar una postura clara respecto de un tema incómodo para el Gobierno Nacional, al expresarse a favor de avanzar en el Senado con la aprobación de la Ley de Discapacidad. La legisladora afirmó este jueves que la Cámara Alta está preparada para debatir el proyecto que busca reemplazar la prórroga de la emergencia por un marco permanente y su respaldo público llegó después de que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo incluyera recortes y cambios en el sistema de pensiones que habían generado tensiones con aliados parlamentarios.

“Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”, manifestó Bullrich, en un contexto en el que cada uno de sus movimientos son observados desde la Casa Rosada, en donde han dejado trascender malestar por las veces que la senadora se diferenció de las posiciones que fija el presidente Javier Milei.

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La iniciativa podría ser tratada así en la sesión prevista para el jueves 19 de noviembre, luego de haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados con un apoyo casi unánime. La Cámara alta ya cuenta con dictamen desde el 4 de noviembre, sin modificaciones respecto del texto aprobado por los diputados.

“Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, escribió Bullrich en la red social X.

El proyecto oficial del Presupuesto 2027 fijaba la pensión por invalidez laboral en el setenta por ciento del haber mínimo jubilatorio. (REUTERS/Agustin Marcarian)

La jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza sostuvo que la discusión legislativa permitió acercar posiciones entre sectores que inicialmente defendían propuestas diferentes. “Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, agregó.

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El acuerdo alcanzado en el Congreso se produjo tras semanas de negociaciones entre el oficialismo, el PRO, la Unión Cívica Radical y los bloques provinciales. El peronismo también acompañó la firma del dictamen que habilitó el tratamiento en el recinto.

La oposición más dura había promovido la extensión de la emergencia en discapacidad, cuyo vencimiento estaba previsto para fin de año. Finalmente, dejó de lado esa alternativa y apoyó una norma de orden público con efectos permanentes, luego de las conversaciones que continuaron hasta la sesión del 22 de octubre en Diputados.

La posición de Bullrich adquiere relevancia por el conflicto político que había generado el capítulo dedicado a discapacidad dentro del Presupuesto 2027. El proyecto remitido inicialmente por la Casa Rosada sorprendió a referentes legislativos del oficialismo y a sus socios, entre ellos la propia senadora y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

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El texto presupuestario contemplaba un cambio de criterio para acceder a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. En lugar del enfoque de derechos establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, proponía aplicar una evaluación de “invalidez laboral” y fijar un beneficio equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.

El Gobierno de Javier Milei y el ministerio de Economía conducido por Luis Caputo han recortado presupuestos para atender las necesidades de personas con discapacidad y las protestas han sido reprimidas por las fuerzas federales (REUTERS/Agustin Marcarian)

También eliminaba al Certificado Único de Discapacidad como vía directa para solicitar la pensión y trasladaba al Poder Ejecutivo la definición de los requisitos. A la vez, establecía una incompatibilidad total entre ese ingreso y cualquier empleo formal, incluso si se trataba de una actividad registrada por pocas horas.

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El régimen vigente permite compatibilizar la prestación con un empleo o monotributo hasta dos salarios mínimos. La iniciativa original del Gobierno también modificaba el sistema de prestaciones, ya que suprimía el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas y permitía que obras sociales, empresas de medicina prepaga y provincias fijaran sus propios valores.

Luego, el propio Gobierno confirmó que los artículos cuestionados sobre discapacidad serían eliminados del Presupuesto. La intención del oficialismo era reemplazarlos por una propuesta acordada con el PRO, la UCR y los bloques provinciales, para incorporarla al dictamen de mayoría en comisión.

La nueva alternativa contemplaba elevar los requisitos de acceso a las pensiones, aunque mantenía la posibilidad de percibirlas de manera complementaria con un trabajo registrado. “Ya no bastará con tener el CUD para acceder a la pensión, necesitamos que esta tenga un correlato con la realidad”, explicaron fuentes oficiales consultadas por el medio.

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El entendimiento también incluía una actualización universal del nomenclador por inflación cada dos meses. Esa periodicidad difería de la prevista en la ley de emergencia, que establecía una actualización mensual.

Los bloques aliados reclamaban además precisiones sobre las compensaciones adeudadas a prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. El reclamo se vinculaba con el artículo 13 de la ley de Emergencia en Discapacidad, que prevé pagos para cubrir diferencias que no fueron absorbidas por las actualizaciones posteriores.

La tensión interna se profundizó cuando Bullrich cuestionó que el tema no hubiera sido discutido con anticipación en la Mesa Política del Gobierno. La legisladora apuntó contra el área económica y pidió que las decisiones vinculadas con sectores sensibles fueran previamente consensuadas con los dirigentes involucrados en las negociaciones parlamentarias.

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La discapacidad también fue uno de los asuntos mencionados por el papa León XIV durante su visita a la Argentina. Durante su estadía recorrió el Cottolengo Don Orione, en Claypole, una institución de inspiración católica que brinda asistencia integral a personas con discapacidades.