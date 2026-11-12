Política

El Gobierno llamará a sesiones extraordinarias: los proyectos clave que entrarán y los que están en duda

Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO encabezan la agenda legislativa urgente para las primeras tres semanas de diciembre. Martín Menem confirmó el llamado y fijó un plazo de 15 días para conseguir media sanción en el Senado

Karina Milei junto a algunos de sus principales funcionarios políticos
Karina Milei junto a algunos de sus principales funcionarios políticos
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El Gobierno llamará a sesiones extraordinarias en las próximas semanas para terminar de aprobar algunos de los proyectos más importantes para la administración libertaria. Lo confirmó esta mañana el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, luego de indicar que se buscará acelerar el tratamiento del Presupuesto 2027 y la Reforma Política, la cual contempla la suspensión de las PASO.

“Seguramente haya extraordinarias”, confirmó Menem en diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Mitre. Aún no se conoce la fecha en la que el presidente Javier Milei firmará el decreto para convocar a sesiones extraordinarias. El año pasado se convocó del 10 al 30 de diciembre, pero en el oficialismo creen que se debería adelantar para principios de mes y que finalice antes de la semana de las fiestas, con el viernes 18 de diciembre como fecha tentativa.

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También se desconoce cuál será el listado de temas que se convocará. Tanto el Presupuesto como la Reforma Política son reconocidos como las dos iniciativas que estarán en el próximo llamado. Estos son los dos proyectos más importantes para el Presidente. En primer lugar, porque la planificación presupuestaria resulta una condición de previsibilidad del gasto que miran los inversores y entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Karina Milei junto a Martín Menem, Nadia Márquez y Emilia Orozco
Karina Milei junto a Martín Menem, Nadia Márquez y Emilia Orozco

En segundo término, Milei les pidió particularmente a sus operadores políticos que aceleren las negociaciones para poder movilizar el proyecto electoral en el Congreso y asegurarse de que las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias no adelanten el calendario electoral, de modo que le permitan a la economía tener capacidad de recuperación.

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En el reportaje que brindó esta mañana, Menem afirmó que el Gobierno buscará avanzar particularmente con esta última iniciativa y dijo que debería conseguirse media sanción en el Senado en un lapso de 15 días. Se trata, también, de un gesto hacia Patricia Bullrich, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, que no está convencida de que se deba tomar esa determinación. En el Gobierno —y en su propio círculo de confianza— afirman que lo hace para tener la opción de pedirle una interna presidencial a Milei, algo que siguen sin ver como un escenario probable por lo que implicaría en términos políticos.

Quienes lideran ambas conversaciones legislativas son los diferentes integrantes del círculo político de Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, es uno de los integrantes del oficialismo que viene diciendo en privado que tiene los votos para conseguir la media sanción en la Cámara Alta.

Patricia Bullrich
Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado

Aun así, dice que necesita de la buena voluntad del partido nacional de La Libertad Avanza para que los gobernadores que tienen alfiles en el Congreso se animen a darle apoyo al oficialismo nacional, a sabiendas de que estos quieren competir en las provincias, lo cual podría afectar sus propios proyectos provinciales.

“No veo que vaya a haber una charla de acuerdos por ahora”, sostiene una importante fuente del círculo menemista, que agrega: “Creemos que es momento de dar un primer paso, aunque los gobernadores deberían pagar al contado”.

Más allá del Presupuesto y de las PASO, hay un grupo de proyectos que el Gobierno podría sumar al temario de extraordinarias. Ninguno tiene dictamen y, con el calendario actual, solo avanzarían este año si la Casa Rosada los incluye en la convocatoria.

El caso más visible es el del Súper RIGI. Diputados le dio media sanción en junio, pero en el Senado está empantanado: los aliados del oficialismo condicionan su apoyo a que se incorpore la obligación de comprar a proveedores locales. Algo parecido ocurre con la Ley Hojarasca, que también tiene media sanción de la Cámara baja desde mayo y en el Senado no tiene acuerdo político ni fecha de tratamiento. Si los senadores le hacen cambios, además, tendría que volver a Diputados. El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada está en una situación similar. Volvió al Senado con modificaciones de Diputados y se discutió en comisiones, pero no consiguió dictamen. El oficialismo apuesta a llevarlo al recinto en una sesión prevista para el 26 de noviembre.

El Presidente Javier Milei brindó una clase magistral ante alumnos de la Universidad Torcuato Di Tella
Javier Milei (Presidencia de la Nación)

En el camino inverso, del Senado a Diputados, la reforma de la ley de Biocombustibles quedó trabada en la Cámara baja. PRO, la UCR, el MID y Unión por la Patria reclaman cambios para proteger a las pymes regionales del sector. Otros dos proyectos con sanción del Senado, el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes y la creación de un Mercado de Carbono, recién empiezan su paso por las comisiones de Diputados y todo indica que quedarán para el año próximo. Por último, la reforma de la Ley de Salud Mental, aprobada por el Senado el 29 de octubre, espera tratamiento en Diputados. Uno de sus puntos centrales es que las internaciones ya no requerirían autorización judicial previa y alcanzaría con comunicarlas a la Justicia.

Si el Ejecutivo suma alguno de estos proyectos al temario, mostrará cuáles considera prioritarios de cara a 2027 y cuánto está dispuesto a negociar con los bloques dialoguistas para destrabarlos. No se descarta que algunos de ellos sean incorporados en un eventual segundo llamado a extraordinarias en enero y febrero, un escenario que el propio Gobierno no descarta.

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