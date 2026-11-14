Copa Airlines permitirá cambios sin penalidades ni diferencias de tarifa a viajeros con destino a Estados Unidos

Copa Airlines mantiene vigentes las facilidades para los pasajeros afectados por la interrupción de las operaciones aéreas en Estados Unidos. (Foto AP/Matias Delacroix)

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Copa Airlines confirmó la reanudación de las operaciones aéreas en Estados Unidos, tras el levantamiento de la restricción temporal impuesta por las autoridades de ese país, y anunció facilidades para que los pasajeros afectados puedan reprogramar sus viajes sin costos adicionales.

La aerolínea panameña informó la noche del viernes 13 de noviembre que, pese a la reactivación de los vuelos, podrían persistir demoras y modificaciones en los itinerarios mientras se normaliza la programación de las operaciones en el espacio aéreo estadounidense.

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Para facilitar la reprogramación de los viajes, la compañía mantiene vigente una política de flexibilización que permite realizar cambios sin penalidades ni diferencias de tarifa, aplicable a los boletos emitidos hasta el 13 de noviembre de 2026.

La medida beneficia a los pasajeros con viajes programados para el 13 y 14 de noviembre, desde o hacia Estados Unidos, con excepción de Puerto Rico, e incluye todos los destinos que opera Copa Airlines en territorio estadounidense.

Los viajeros podrán solicitar cambios sin penalidades ni diferencias de tarifa hasta el 17 de noviembre. REUTERS/Enea Lebrun

Los viajeros que se acojan a estas condiciones tendrán hasta el 17 de noviembre para solicitar modificaciones en sus reservaciones, mientras que los itinerarios podrán reprogramarse para viajar hasta el 22 de noviembre de 2026.

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La compañía explicó que los pasajeros pueden gestionar directamente las modificaciones mediante la sección Mis Viajes de su página web, sin necesidad de acudir al aeropuerto para realizar los cambios contemplados en la política de flexibilización.

Copa Airlines también recomendó verificar el estado de los vuelos antes de dirigirse a las terminales aéreas y aseguró que continuará notificando directamente a los pasajeros sobre cambios en sus itinerarios mediante correos electrónicos y su aplicación móvil.

La reactivación de las operaciones se produjo después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) estableciera una restricción temporal, conocida como Ground Stop, ante problemas de comunicación registrados en el sistema aeronáutico de ese país.

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El Aeropuerto Internacional de Tocumen constituye el principal centro de conexiones de Copa Airlines. Reuters

La medida tuvo repercusiones en Panamá, donde la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) confirmó que dos vuelos que habían partido con destino a territorio estadounidense debieron regresar al país como medida preventiva de seguridad.

En su reporte preliminar, la entidad panameña no identificó los destinos de las aeronaves que retornaron ni precisó la cantidad de pasajeros afectados por esta situación, que generó incertidumbre entre los viajeros con conexiones hacia Estados Unidos.

La autoridad aeronáutica informó que mantuvo activos los protocolos habituales de seguridad operacional, además de una comunicación constante con las autoridades internacionales y las aerolíneas involucradas para evaluar las posibles afectaciones a los vuelos.

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Las restricciones tuvieron especial relevancia para Panamá debido a su condición de centro de conexiones aéreas internacionales, desde donde Copa Airlines enlaza numerosos destinos de América Latina y el Caribe con ciudades estadounidenses mediante el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Aunque las operaciones fueron restablecidas, la aerolínea advirtió que la recuperación de los itinerarios afectados continúa, por lo que los pasajeros deben mantenerse atentos a las notificaciones oficiales ante la posibilidad de nuevos ajustes en sus viajes.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos levantó después de 4 horas las restricciones temporales que afectaron las operaciones aéreas. EFE/ Alberto Boal

Copa Airlines no detalló en su último comunicado el número total de vuelos o pasajeros afectados por la interrupción, pero señaló que continúa trabajando para normalizar sus operaciones tras una situación ajena al control de la compañía.

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