León XIV y la historia del mensaje “Argentina tiene dos papas” que el Vaticano borró de las redes sociales

El papa León XIV realizó una visita histórica a la Argentina

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“Este país desde ahora tiene dos papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción.” Las cuentas oficiales del papa León XIV publicaron esa frase el miércoles por la tarde como parte del mensaje de despedida del Sumo Pontífice de la Argentina, y el impacto fue inmediato: la frase se viralizó en minutos y fue portada de todos los medios nacionales e incluso la destacó la prensa internacional. Sin embargo, unas horas después todo cambió repentinamente.

Los encargados de comunicación del Vaticano decidieron borrar el posteo cuando advirtieron que el Pontífice nunca pronunció esa frase en público, aunque era una cita que estaba incluida en el texto escrito que León XIV preparó para completar su último acto en la Argentina.

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En definitiva, detrás de la baja no hubo internas palaciegas, controversias diplomáticas ni cuestiones de protocolo; sólo fue un desfasaje entre el papel escrito y lo que León XIV pronunció frente a sus fieles, resumieron fuentes eclesiásticas en diálogo con Infobae.

Para entender qué pasó hay que conocer cómo funciona la maquinaria de comunicación del Vaticano en las visitas pastorales. Antes de cada acto, la oficina de prensa de la Santa Sede recibe el discurso escrito que el Papa tiene previsto pronunciar. Ese documento, preparado con anticipación por el equipo pontificio, sirve de guía para el orador y, al mismo tiempo, de insumo para los comunicadores. Una vez que el evento termina, la oficina toma ese papel y extrae de él las frases más destacadas para publicar en las redes sociales del Santo Padre. Es un mecanismo pensado para la agilidad: en lugar de esperar la desgrabación del audio, se usa el texto ya redactado.

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El problema es que los papas no siempre dicen exactamente lo que figura en el papel. Se detienen en un punto, agregan una frase espontánea, omiten un párrafo, cambian el orden de las ideas. León XIV tiene un estilo que combina la estructura del discurso preparado con intervenciones que surgen en el momento. En esta ocasión, la frase que lo identificaba con el país por su cercanía con el papa Francisco quedó fuera de lo que finalmente pronunció en voz alta. El problema fue que los encargados de la comunicación la postearon como cita textual.

Cuando se advirtió la discrepancia entre lo publicado y lo dicho, los posteos fueron eliminados sin demora. La Santa Sede es estricta con esa distinción: publicar una frase como si fuera una cita directa del Papa sin que él la haya pronunciado constituye un error factual, con independencia de que el contenido sea inofensivo. No hubo, según supo este medio, ninguna objeción de fondo al contenido de la frase ni ninguna consideración de protocolo vinculada a que el sumo pontífice se identificara abiertamente con un país.

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El video y el posteo que era una despedida del país

El mensaje que leyó el Pontífice en Luján. Omitió algunas partes que estaban previstas y se publicaron en X por error

Este es el mensaje publicado en las cuentas oficiales del papa León XIV que el Vaticano borró de las redes

El texto que circuló brevemente en redes antes de ser borrado incluía varios conceptos significativos en medio de un momento de gran sensibilidad por lo que fue la visita histórica de León XIV a la Argentina: Su Santidad le agradecía a Dios por lo que había vivido en el país “cuna de nuestro querido papa Francisco”; además comentaba que se había sentido “como en casa” (algo que dijo en público) y, como remate, la frase sobre los dos papas. El posteo concluía con un llamado a seguir “unidos en Cristo” y una encomienda a la Virgen de Luján.

Buena parte de ese espíritu sí estuvo presente en la última actividad oficial del Pontífice en suelo argentino, que fue la misa en Luján, con una concurrencia estimada en más de tres millones de personas alrededor de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Allí, León XIV dedicó un tramo de su homilía al recuerdo de Francisco, al que describió como un papa que siempre llevó a la “Patroncita morena” en su corazón, y repitió una de las expresiones de despedida habituales del pontífice argentino. La frase que cerró esa homilía y quedó grabada como imagen de la visita fue otra: “Argentina, levántate y camina”, dicha en torno a una cita de san Agustín y seguida de una oración a la Virgen en la que el Papa recordó que su pontificado comenzó el 8 de mayo, día de la festividad de la patrona argentina.

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Horas después, León XIV se trasladó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para iniciar el vuelo hacia Lima, siguiente escala de su gira sudamericana. La despedida tuvo un tono marcadamente emotivo: el presidente Javier Milei no pudo contener las lágrimas al tomar de las manos al Pontífice sobre la pista, frente a la aeronave Pontifex Maximus. “Gracias por esto. Esta es su casa; lo esperamos. Gracias”, le dijo el mandatario con los ojos vidriosos, según se escuchó en el intercambio. Lo acompañaban su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y el canciller Pablo Quirno.

Una vez que el avión inició el rodaje, Karina Milei publicó su propia despedida en redes: “Los argentinos estuvimos a la altura de esta histórica visita pastoral, demostrando el amor, la esperanza y la fe de un pueblo que encuentra en Dios su camino”, señaló el comunicado.

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La visita de León XIV a la Argentina se extendió del domingo al miércoles e incluyó recorridos por lugares históricos, misas multitudinarias y una serie de encuentros con funcionarios y referentes religiosos. El Papa continúa ahora en Perú, adonde llegó el miércoles por la noche para proseguir la gira por América del Sur.