Murió el guerrillero que combatió en dos continentes y cuyo hijo reveló que pidió ejecutarlo por traidor

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias confirmó la muerte del general de brigada Gustavo Fleitas Ramírez sin precisar las causas del deceso. (Imagen de cortesía)

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Gustavo Fleitas Ramírez, general de brigada de la reserva conocido como “Mandarria”, falleció el viernes 13 de noviembre de 2026 tras una carrera que incluyó mandos militares en Cuba, Angola y Etiopía, además de una ruptura familiar marcada por la denuncia de que pidió el fusilamiento de uno de sus hijos. El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias anunció su muerte sin informar las causas ni las circunstancias.

La comunicación oficial fue leída en el Noticiero Nacional de Televisión, informó Periódico Cubano. Sus restos fueron cremados y sus cenizas permanecerán inicialmente en el Panteón de los Veteranos de la Necrópolis de Colón, en La Habana.

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Luego serán trasladadas al Mausoleo del Tercer Frente, en Santiago de Cuba, donde recibirá honores militares. El fallecimiento se produjo en un año en el que murieron otros integrantes de la generación histórica de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

El anuncio coincidió con un mensaje publicado en redes sociales por uno de sus hijos, identificado como Guitera Antonio. El hombre expresó dolor por la muerte de su padre, pero también cuestionó el vínculo que mantuvo con su familia.

“Toda su vida la dedicó a esa maldita Revolución, abandonando a su familia. Cuando caí preso, pidió me fusilaran por traidor a la patria. Pero fue mi padre. Descanse en paz, General”, escribió.

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Guitera Antonio, hijo del militar, afirmó en redes sociales que su padre solicitó su fusilamiento cuando cayó en prisión. (Imagen de cortesía)

El mismo hijo había denunciado previamente que Fleitas Ramírez vivía en condiciones de abandono después de haber dedicado casi toda su vida al servicio del régimen cubano.

De la Sierra Maestra a las misiones militares en África

Fleitas Ramírez se incorporó en su juventud al Movimiento 26 de Julio y participó en acciones clandestinas contra la dictadura de Fulgencio Batista. En febrero de 1958 se sumó a la guerrilla de la Sierra Maestra, dentro del Tercer Frente “Doctor Mario Muñoz”, que estaba bajo las órdenes del comandante Juan Almeida Bosque.

Tras el triunfo de la revolución cubana recibió el grado de primer teniente. Durante su trayectoria en las Fuerzas Armadas Revolucionarias fue jefe de batallón de tanques, jefe de operaciones y jefe de Estado Mayor de la División de Camagüey.

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También comandó una División de Infantería Motorizada, el Cuerpo de Ejército de Holguín y el Ejército Central. Más tarde fue segundo jefe del Ejército Occidental.

Su historial incluyó la invasión de Playa Girón y las operaciones contra grupos insurgentes en el Escambray, denominadas oficialmente lucha contra bandidos. Los puestos de mayor jerarquía de su carrera, sin embargo, estuvieron vinculados con las misiones militares cubanas en África.

Fleitas Ramírez combatió en la guerrilla de la Sierra Maestra dentro del Tercer Frente bajo el mando de Juan Almeida Bosque. (Imagen retomada de Periódico Cubano)

En Angola fue jefe de la Agrupación de Tropas del Sur y sustituto del jefe de la misión militar. En Etiopía ejerció como jefe de una brigada de tanques y como jefe de la misión cubana.

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Las controversias en Angola y otras muertes de 2026

La actuación de Fleitas Ramírez en Angola también fue mencionada en testimonios de antiguos militares recogidos durante las investigaciones sobre el caso del general Arnaldo Ochoa Sánchez. Uno de esos testimonios sostuvo que fue reemplazado por el general Leopoldo Cintra Frías, conocido como “Polo”, ante el deterioro de la situación militar antes de la batalla de Cuito Cuanavale.

Ochoa asumió después el mando general de la misión cubana. Periódico Cubano señaló que la muerte de Fleitas Ramírez se suma a otros decesos registrados en 2026 entre altos mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Entre ellos figuran los generales Alcibíades Wilmer Pérez Rivero, William Gálvez Rodríguez, Claro Orlando Almaguel Vidal y José Luis Mesa Delgado, además del contralmirante Roberto Eduardo González Luaces y el comandante Ramiro Valdés Menéndez.

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