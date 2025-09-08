Quién ganó en mi municipio: el mapa de los resultados por distrito de las elecciones Buenos Aires 2025

Con un total del 60,99% de participación ciudadana, Fuerza Patria se impuso por una amplia diferencia por sobre La Libertad Avanza (LLA) en la Provincia de Buenos Aires. De esta manera, los votantes eligieron a los diputados y senadores que asumirán en diciembre de este año en la Legislatura bonaerense. Así, el peronismo se impuso en gran parte de los municipios.

Fue el oficialismo provincial el que se consagró en la mayoría de las secciones electorales de la mano de Fuerza Patria, quedando en segundo lugar La Libertad Avanza gracias a los votos obtenidos en la quinta y sexta sección, territorios integrados por 27 y 22 municipios respectivamente.

En la Primera Sección Electoral, donde un total de 5 millones de personas estuvieron habilitadas para emitir su voto, se renovaron ocho bancas del Senado donde los resultados oficiales dieron como ganador a la fuerza liderada por el gobernador, Axel Kicillof. En Morón, Gabriel Katopodis y Malena Galmarini ganaron 78.065 votos, frente a 71.808 de Diego Valenzuela por La Libertad Avanza. En Pilar, Fuerza Patria se llevó 107.044 votos, el doble de lo que obtuvo LLA, una diferencia que se vivió en el resto de municipios, tales como Escobar, Luján, Moreno, Morón, San Isidro y Vicente López, entre otros.

La Segunda Sección Electoral, integrada por 15 municipios del norte del interior, concentró a 661.721 personas habilitadas para votar, lo que representó el 5 % del padrón provincial. En estos comicios se eligieron once diputados provinciales, así como la composición de los concejos deliberantes y consejos escolares de cada distrito.

A diferencia de la sección mencionada previamente, en esta zona del noroeste provincial, el mapa no se tiñó solo de celeste, sino que en algunos municipios los violetas hicieron lo suyo. En Zárate, por ejemplo Fuerza Patria se quedó con el primer lugar con el 43,08% de los votos. La lista encabezada por Diego Nanni se consagró también en Baradero, Pergamino, Salto y Ramallo.

Mientras que La Libertad Avanza se quedó con el 29,8%, principalmente en Rojas, San Pedro, Carmen de Areco, San Antonio de Areco y Capitán Sarmiento. Se eligieron 23 senadores titulares y 15 suplentes, junto a 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.

La Tercera Sección Electoral se pintó por completo de celeste, donde la lista de Fuerza Patria, encabezada por la vicegobernadora, Verónica Magario, Facundo Tignanelli y Mayra Mendoza, alcanzó el primer puesto con el 53,9 % de los votos.

La Matanza fue el distrito con mayor caudal electoral, con 1.200.368 votantes, mientras otros municipios relevantes fueron Lomas de Zamora, Quilmes, Almirante Brown y Lanús.

En estos comicios se renovó la composición de la Cámara de Senadores y Diputados provinciales, además de los concejos deliberantes y consejos escolares de los 19 municipios del sur del conurbano.

Los principales candidatos fueron Maximiliano Bondarenko, por La Libertad Avanza, y Nicolás Del Caño por el Frente de Izquierda. También participaron otras fuerzas como Nuevos Aires, Política Obrera, Partido Libertario y Unión Liberal.

La Cuarta Sección Electoral, compuesta por 19 municipios, votó 23 senadores y 46 diputados titulares, así como sus respectivos suplentes. En esta jurisdicción estuvieron habilitadas 547.677 personas, equivalentes al 4 % del padrón bonaerense.

Si bien Fuerza Patria logró el 40,3 % de los votos, La Libertad Avanza sumó el 30,3 % y se quedó con municipios como General Villegas, Lincoln, Trenque Lauquen y 9 de Julio.

Gonzalo Dario Cabezas representó la lista de los libertarios, mientras que Fuerza Patria presentó a Diego Alberto Videla y Somos Buenos Aires postuló a Pablo Petrecca.

La Quinta Sección Electoral eligió cinco senadores provinciales, además de renovarse parcialmente la Legislatura bonaerense y la composición de concejos deliberantes y consejos escolares municipales.

Según los datos oficiales, La Libertad Avanza obtuvo el primer lugar con el 41,6 % de los votos, un porcentaje obtenido con 279.811 votos, de municipios como Necochea, Balcarce y Las Flores. Fuerza Patria se ubicó segunda con el 37,5 % y Somos Buenos Aires quedó en tercer lugar con el 11,2 %.

Entre los principales candidatos a senadores provinciales, se destacaron Guillermo Montenegro por La Libertad Avanza, María Fernanda Raverta por Fuerza Patria y Roberto Maximiliano Suescun por Somos Buenos Aires.

En la Sexta Sección Electoral , La Libertad Avanza lideró la votación con el 41,7 % de los sufragios, de la mano de Oscar Eduardo Liberman. Ganó en nueve municipios, dentro de los cuales se destaca Adolfo Alsina, Bahía Blanca y Coronel Pringles.

Estuvieron habilitados 672.483 electores, lo que representa el 5 % del padrón total. En esta sección se eligieron once diputados provinciales, además de la integración de concejos deliberantes y consejos escolares a nivel municipal.

En la Séptima Sección Electoral se definieron tres senadores provinciales, además de la renovación de concejos deliberantes y consejos escolares en cada uno de los distritos.

Fuerza Patria se impuso con el 38,2 % de los votos, en Bolívar, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Veinticinco de Mayo, Tapalqué y General Alvear. Entre los principales candidatos estuvieron María Inés Laurini y Marcos Emilio Pisano por Fuerza Patria.

La Octava Sección Electoral, correspondiente al partido de La Plata, fue protagonista este 7 de septiembre con la renovación parcial de la Legislatura bonaerense. En esta sección estuvieron habilitadas 639.839 personas para votar, eligiendo seis diputados provinciales.

Fuerza Patria logró el 43,9 % de los votos en La Plata, con Juan Ariel Archanco encabezando la lista. Mientras que La Libertad Avanza, de la mano de Francisco Adorni, alcanzó el 36,6 %. El Frente de Izquierda se posicionó en el tercer lugar con el 5,5 % de los sufragios.

De igual forma, los resultados de todos los municipios están disponibles en el mapa interactivo que encabeza esta nota.

A nivel provincial, el proceso también incluyó la elección de 23 senadores titulares y 15 suplentes, junto con 46 diputados titulares y 28 suplentes.