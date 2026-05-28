De Vilas a Juan Manuel Cerúndolo: la lista de los tenistas argentinos que vencieron a un número 1 del mundo en el tenis

Juan Manuel Cerúndolo protagonizó una remontada histórica en Roland Garros y se convirtió en el noveno argentino en derrotar al número 1 del mundo (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Juan Manuel Cerúndolo consiguió en la segunda ronda de Roland Garros lo que apenas ocho tenistas argentinos habían logrado: derrotar al número 1 del mundo. El porteño, de 24 años, venció este jueves al italiano Jannik Sinner por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 para convertirse en el noveno jugador nacional en alcanzar semejante hito y en el único en actividad.

En otra jornada sofocante en la capital francesa, con temperaturas cercanas a los 33 grados, la cancha principal del major parisino, la Philippe Chatrier, fue escenario de la hazaña del menor de los hermanos Cerúndolo. Allí superó a Sinner, máximo favorito a quedarse con el Trofeo de los Mosqueteros. El italiano, además, aparecía beneficiado por la ausencia del español Carlos Alcaraz (2°), campeón defensor, quien permanece alejado del circuito por problemas físicos.

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Hasta entonces, desde 1972, apenas ocho tenistas argentinos habían tenido el privilegio de imponerse sobre jugadores ubicados en la cima del ranking mundial. El primero fue Guillermo Vilas, quien derrotó al estadounidense Jimmy Connors en la final del US Open de 1977. Un año más tarde volvió a superarlo, esta vez en el Masters disputado en enero de 1978, durante la fase de round robin en el Madison Square Garden.

Después llegó el turno de José Luis Clerc, que venció al estadounidense John McEnroe en la serie de Copa Davis disputada en el Buenos Aires Lawn Tennis Club en 1980. En ese mismo enfrentamiento, Vilas también se impuso sobre McEnroe. Más tarde, el marplatense repetiría la hazaña ante el sueco Björn Borg en la Copa de las Naciones de ese mismo año.

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Tras 19 temporadas sin victorias frente a un número 1 del mundo, Mariano Zabaleta superó al ruso Yevgeny Kafelnikov en las semifinales de St. Pölten. En 2002, Gastón Gaudio y Guillermo Cañas derrotaron al australiano Lleyton Hewitt: el primero en las semifinales de Barcelona y el segundo en los octavos de final de Roland Garros.

Un año más tarde, Agustín Calleri venció al español Juan Carlos Ferrero en las semifinales de la Copa Davis disputada en Málaga. En 2005, David Nalbandian superó a Roger Federer en la final del Masters de Shanghai. Dos años después, Cañas volvió a inscribir su nombre en la lista al derrotar al suizo en dos oportunidades: primero en la segunda ronda de Indian Wells y luego en la definición del Miami Open. Ese mismo año, Nalbandian también logró imponerse dos veces sobre Federer: en la final del Masters de Madrid y en los octavos de final del Masters de París.

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Juan Martín del Potro es el argentino con más victorias frente a números 1 del mundo: acumuló diez triunfos ante líderes del ranking ATP (Crédito: Harry How/Getty Images/AFP/AMB)

Juan Martín del Potro es el argentino con más triunfos frente a tenistas ubicados en la cima del ranking: lo consiguió en 10 ocasiones. En 2009 derrotó a Rafael Nadal en los cuartos de final de Miami y a Federer tanto en la final del US Open como en el round robin del Masters de Londres.

En 2011 venció al serbio Novak Djokovic en las semifinales de la Copa Davis. Un año después superó a Federer en la final de Basilea. En 2013 volvió a imponerse sobre Djokovic, esta vez en las semifinales de Indian Wells, y también dejó en el camino a Nadal en las semifinales de Shanghai.

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En 2016 derrotó a Djokovic en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Dos años más tarde venció a Federer en la final de Indian Wells y a Nadal en las semifinales del US Open.

Este jueves 28 de mayo, en la segunda ronda de Roland Garros, Juan Manuel Cerúndolo escribió su nombre en esa selecta lista al superar a Jannik Sinner y ya son nueve las raquetas celestes y blancas que hicieron historia en el tenis.

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Guillermo Vilas, una leyenda del tenis argentino (Shutterstock)