El momento del colapso de Jannik Sinner cuando estaba a un game del triunfo ante Cerúndolo en Roland Garros y la polémica detrás de su atención médica

El batacazo histórico de Juan Manuel Cerúndolo sobre Jannik Sinner en Roland Garros tuvo su origen cuando el número 1 del mundo estaba a un game del triunfo. Justo allí, en el momento más inoportuno, el italiano dio signos de un malestar físico. Minutos más tarde, llamó al fisioterapeuta del torneo y la polémica quedó abierta: lo hizo cuando el argentino tenía triple set point.

Sinner dominaba con claridad en el Court Philippe Chatrier. Había ganado los dos primeros sets y estaba 5-1 arriba en el tercero, muy cerca de avanzar a la siguiente ronda. Fue entonces que el partido dio un vuelco inesperado. Cuando estaba a un solo game de la victoria, empezó a mostrar signos de malestar y perdió 11 puntos consecutivos. Cuando el marcador estaba 5-4 y 0-40 con el saque del italiano, llamó al médico y se fue al vestuario para atenderse.

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En medio del intenso calor parisino, con temperaturas que superaron los 30 grados, Sinner comenzó a mostrar evidentes signos de malestar y agotamiento en este duelo que comenzó pasado el mediodía francés. Sus desplazamientos perdieron velocidad, ya no pudo sostener su intensidad habitual y empezó a cometer errores poco frecuentes para un jugador de su jerarquía y regularidad.

Sinner debió ser atendido en pleno partido (Foto: Reuters/Stephanie Lecocq)

La imagen más llamativa llegó durante un descanso, cuando las cámaras captaron al italiano completamente desorientado, sentado en su banco y con visibles dificultades físicas. Poco después solicitó asistencia médica y abandonó momentáneamente la cancha para ser atendido.

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El video del momento rápidamente se viralizó en redes sociales. Allí puede verse cómo Sinner intenta recomponerse mientras recibe atención, en una escena que sorprendió incluso a quienes seguían el encuentro desde las tribunas. La situación abrió inmediatamente el debate. En las redes y entre distintos analistas aparecieron cuestionamientos vinculados al uso de los medical timeouts y a los criterios que se aplican para autorizar este tipo de pausas en partidos de máxima exigencia.

Es que, cuando el partido se interrumpió, Juan Manuel Cerúndolo tenía un triple set point a favor. El tanteador marcaba un 5-4 y 0-40 en favor del argentino en la tercera manga.

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No es la primera vez que ocurre algo similar alrededor del italiano. En los últimos meses, figuras importantes del circuito como Daniil Medvedev y Alexander Zverev ya habían dejado entrever molestias por algunas interrupciones médicas protagonizadas por Sinner durante encuentros importantes.

De hecho, la discusión alrededor de los tiempos médicos se transformó en uno de los temas recurrentes del tenis actual, especialmente cuando las pausas aparecen en momentos sensibles de los partidos y modifican la dinámica emocional o física de los encuentros.

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El reglamento de la Federación Internacional de Tenis (ITF) establece que las atenciones médicas deben realizarse durante los cambios de lado o entre sets, aunque contempla excepciones para situaciones agudas que requieran intervención inmediata, como sangrados o emergencias médicas.

Se permite un máximo de 3 minutos de tratamiento tras la evaluación del fisioterapeuta oficial del torneo, sin contar el tiempo de evaluación en sí. En el caso de que el especialista determine que el jugador en cuestión sufre una condición “aguda” (por ejemplo, una torcedura de tobillo grave, sangrado o mareo extremo) que requiere atención inmediata, se permite detener el juego en ese momento.

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En caso de un sangrado, se detiene el juego de inmediato para evaluación y tratamiento. Y si no se puede controlar, el jugador puede ser obligado a retirarse.

Las altas temperaturas golpearon a Sinner (Foto: Reuters/Stephanie Lecocq)

En este caso, el contexto climático también fue determinante. Roland Garros atraviesa jornadas extremadamente calurosas y varios jugadores expresaron preocupación por las condiciones. El checo Jakub Mensik, por ejemplo, terminó desplomado sobre el polvo de ladrillo tras vencer al argentino Mariano Navone en un maratónico partido de casi cinco horas.

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Sinner nunca logró recuperarse después de la atención médica. Tras la reanudación del partido, Cerúndolo aprovechó el desconcierto del italiano, comenzó a crecer desde lo anímico y terminó concretando una remontada histórica.

El argentino ganó los siguientes tres sets y selló el golpe más resonante del torneo: 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1. La derrota representó una eliminación inesperada para Sinner, que llegaba como máximo favorito tras la ausencia de Carlos Alcaraz y luego de una temporada extraordinaria en el Masters 1000.

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“Tuve suerte. Puse lo mejor. Era 6-3, 6-2 y 6-1 para él el partido. No me animo a decir que le gané. Fue un tema más de él. Yo solamente cumplí”, fueron las palabras del argentino tras el golpe histórico. “Siento pena por él y ojalá que se recupere. Es un fenómeno”, agregó.

La caída también alimentó otro debate: hasta qué punto las exigencias físicas del calendario y las condiciones extremas pueden alterar partidos de semejante nivel.

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