Resultados de la Tercera sección en las elecciones Buenos Aires 2025

Agrupa a 19 municipios de la zona sur del conurbano, y hubo 5.101.177 personas habilitadas para votar que representaron el 35,5% del padrón total

En las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires este 7 de septiembre se renovaron la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados bonaerenses, además de concejos deliberantes y consejos escolares de cada municipio. Más de cinco millones de ciudadanos de la Tercera Sección Electoral estuvieron habilitados para votar, lo que representa el 35,5 % del padrón provincial, según los datos oficiales.

Según los datos oficiales, en la tercera sección Fuerza Patria se quedó con el primer lugar con el 53,9% de los votos. La Libertad Avanza alcanzó el 28,5%, y el Frente de Izquierda, el 5,6%.

Podés ver los resultados completos acá

En esta jornada electoral, la provincia de Buenos Aires llevó a cabo comicios independientes del calendario nacional, con el objetivo de elegir 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, así como 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.

La Tercera Sección Electoral eligió este domingo a 18 diputados provinciales. Se destaca como la segunda sección más numerosa de la provincia, con 5.101.177 electores distribuidos en 19 municipios del sur del conurbano.

Dentro de esta sección, La Matanza concentra la mayor cantidad de votantes, con 1.200.368 personas (23,53 % de la sección), seguida por Lomas de Zamora (585.956 electores, 11,49 %), Quilmes (525.087, 10,29 %), Almirante Brown (491.268, 9,63 %) y Lanús (403.721, 7,91 %). Otros municipios relevantes en términos de padrón son Florencio Varela (370.008 electores, 7,25 %), Avellaneda (325.434, 6,38 %), Berazategui (294.824, 5,78 %) y Esteban Echeverría (279.839, 5,49 %). El resto de los distritos que integran la sección incluyen Ezeiza (165.707, 3,25 %), Berisso (88.947, 1,74 %), Presidente Perón (84.687, 1,66 %), San Vicente (73.914, 1,45 %), Ensenada (62.678, 1,23 %), Cañuelas (58.109, 1,14 %), Lobos (34.203, 0,67 %), Brandsen (28.865, 0,57 %), Magdalena (16.758, 0,33 %) y Punta Indio (10.804, 0,21 %).

Quiénes se presentaron en la Tercera sección electoral

Por Fuerza Patria, los primeros lugares fueron ocupados por Verónica María Magario, Facundo Miguel Tignanelli, Mayra Mendoza y Mariano Cascallares, seguidos por Ayelén Itatí Rasquetti y Luis Omar Vivona.

La Libertad Avanza postuló a Maximiliano Iván Bondarenko, María Ángel Sotolano y Alberto Luis Ontiveros entre sus principales candidatos.

El Frente de Izquierda llevó a la cabeza a Nicolás Del Caño, Mónica Leticia Schlotthauer y Christian Carlos Hernán Castillo.

Otras fuerzas como Nuevos Aires, Política Obrera, Partido Libertario, Construyendo Porvenir, Tiempo de todos, Es con vos, es con nosotros, Frente Patriota Federal, Valores republicanos, Unión Liberal, Unión y Libertad, Potencia y Nuevo MAS también presentaron listas completas, con candidatos como Mauricio Longin D’Alessandro (Nuevos Aires), Marcelo Armando Ramal (Política Obrera), Lucas Gabriel Gazzotti (Partido Libertario), María del Carmen Rodríguez (Construyendo Porvenir), Sebastián Abel Franco (Tiempo de todos), Jorge Alberto Tuzzio (Es con vos, es con nosotros), Carlos Diego Thomas (Frente Patriota Federal), Diego Luis Quinteros (Valores republicanos), Alejandro Raúl Mansilla (Unión Liberal), Juan Pedro Del Oso (Unión y Libertad), Santiago José Mac Goey (Potencia) y Juan Cruz Ramat (Nuevo MAS).

¿Cuándo son las elecciones nacionales 2025?

La fecha designada para estos comicios es el domingo 26 de octubre, día en el que estarán en juego 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores.

