Se estrenó “El Partido”, el documental sobre Argentina-Inglaterra 1986: los secretos detrás de la “Mano de Dios”

El documental 'El Partido' revive el histórico Argentina-Inglaterra de 1986 y revela detalles inéditos del Mundial de México

A pocos días del inicio del Mundial 2026 se estrenó en cines “El Partido”, el documental que recuerda el encuentro entre Argentina e Inglaterra en 1986. La película está basada en el libro homónimo de Andrés Burgo, en el que reconstruye cada minuto de aquel encuentro. En diálogo con Infobae en Vivo Al Mediodía el autor contó detalles del film y repasó el momento de la “Mano de Dios” y el clima político por Malvinas.

“El paso del libro al cine es muy raro. Ya es raro publicar, escribir un libro. Después, poder escribirlo. Después, poder publicarlo. Después, que se lea”, indicó Burgo. El escritor atribuyó el resultado al trabajo del equipo de realización y afirmó: “Es una hazaña la que consiguieron. Pasa una vez en la vida, como mucho”.

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Del libro al cine: el origen de “El partido”

Burgo explicó que el proyecto no nació como un libro exclusivo sobre ese encuentro. Señaló que al principio pensó en contar el Mundial 1986, pero cambió el enfoque. “Yo en verdad había empezado a hacer un libro de ese mundial, del mundial Argentina-Inglaterra”, dijo. Luego agregó que, si se quedaba con el recorrido completo del torneo, el resultado quedaba “solo” en una historia deportiva.

Al mismo tiempo sostuvo que el partido con Inglaterra le permitía abrir una dimensión más amplia. Contó que tomó como referencia un concepto de Javier Cercas y lo aplicó a su propio recorte narrativo. “Mi instante iba a ser Argentina-Inglaterra”, afirmó.

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Basada en el libro de Andrés Burgo, la película reconstruye minuto a minuto el cruce decisivo marcado por la 'Mano de Dios' de Maradona

El autor también relató el papel de Leila Guerriero en la edición. Dijo que Guerriero, desde una colección de crónica, buscaba un título deportivo. “Ella me pidió que haga un libro que le explique el partido a ella que no le gusta el fútbol y que no sabe de fútbol”, contó y sostuvo que esa consigna amplió el destinatario del relato.

Qué dicen los ingleses y el rol de Peter Shilton

Burgo contó que habló con futbolistas y que la película también incluye testimonios de jugadores. En este sentido explicó que, para muchos ingleses, haber jugado ese partido quedó como una experiencia positiva. “La admiración por Maradona es increíble”, sostuvo. La mayoría, contó, le transmitió que se sintió “bendecida” por haber estado en ese encuentro.

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De todos modos, mencionó una excepción. Dijo que el arquero Peter Shilton “sigue enojado todavía”. En la entrevista, Burgo describió que ese enojo funcionaba como un contraste narrativo dentro del relato.

El autor también se detuvo en el primer gol y en el error arbitral. Señaló que “es un error clamoroso” que el árbitro no viera la mano. A la vez, destacó que los futbolistas ingleses “siguieron jugando” y que “metabolizaron muy bien la derrota”.

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Testimonios inéditos de jugadores ingleses en el documental resaltan la admiración mundial por Diego Maradona y su histórico gol (AP Photo/El Grafico, Buenos Aires, File)

Entre los datos que Burgo incluyó en su investigación, relató la historia de la camiseta azul que usó Argentina. Afirmó que la selección llegó al cruce con Inglaterra sin indumentaria lista para ese partido.

Explicó que Carlos Bilardo pidió una camiseta más liviana por el horario y las condiciones en México. Según el autor, el pedido tenía una razón concreta: el Mundial se jugaba al mediodía, con calor y altura.

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Argentina había usado una camiseta azul “pesada” contra Uruguay y que Bilardo se enojó. Dijo que el entrenador la pesó y concluyó que no podían jugar con esa prenda. Según su relato, Bilardo rompió camisetas para mostrar cómo debían ser.

A dos días del partido, el plantel necesitaba nuevas camisetas y no las tenía. Burgo afirmó que un utilero y un empleado administrativo recorrieron negocios de ropa deportiva en México. “La terminan consiguiendo faltando 48 horas antes del partido”, dijo.

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Según el autor, las compraron por 1 dólar cada una. Luego sumaron números plateados y los estamparon la noche previa. “El escudo también es trucho”, reveló el escritor. La camiseta se subastó en 2022 por USD 10 millones y la compró un jeque de Catar. “Es la camiseta más cara de la historia del fútbol”, sostuvo.

FOTO DE ARCHIVO: Diego Maradona marca para Argentina en el partido contra Inglaterra por los cuartos de final de la Copa Mundial 1986 de la FIFA en el Estadio Azteca de Ciudad de México, México. 22 de junio, 1986. Crédito obligatorio: Action Images/Juha Tamminen/Archivo

Al mismo tiempo, el autor dijo que Dalma Maradona tenía la del primer tiempo. También afirmó que un jugador inglés conservó la del segundo tiempo y que años después la valorizó al ver otra subasta en televisión.

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Malvinas, política y el clima alrededor del partido de 1986

El partido se jugó cuatro años después de la guerra de Malvinas, lo que llevó a que sea un Mundial lleno de gestos políticos y presión alrededor del encuentro. Excombatientes enviaron telegramas a los futbolistas argentinos en la concentración y, según contó el escritor, Margaret Thatcher habló con el técnico inglés y que el ministro de Deportes del Reino Unido viajó a México para reunirse con los jugadores.

En Argentina hubo debate público. Agunos diputados pedían que la selección no jugara y regresara. Otros, según su relato, planteaban que jugaran con una bandera con las Islas Malvinas.

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El autor también mencionó enfrentamientos en las tribunas. Dijo que barras y hooligans “se pegaron todo el tiempo”. Relató un episodio vinculado a una bandera inglesa y una foto que derivó en una pelea que quedó registrada en imágenes.

Burgo afirmó que Bilardo dio una orden previa a los futbolistas. “No hablen de las Malvinas”, dijo que pidió el entrenador. También recordó una respuesta de Maradona ante preguntas periodísticas: “Yo no hablo de política, esto es un partido”.

Andrés Burgo explora el misterio tras el origen de la frase 'la mano de Dios' y las diferentes versiones sobre su nacimiento @Diego10Querido

“La mano de Dios”: la teoría de Andrés Burgo sobre el origen de la frase

Burgo sostuvo que existe una discusión sobre el origen de la frase “la mano de Dios”. “Nosotros nunca escuchamos a Maradona decir la mano de Dios. O sea, no está esa grabación”, contó

Por la tecnología de la época y la falta de imágenes inmediatas, Maradona primero sostuvo que el gol había sido de cabeza. Según el relato del autor, Ferrero le dijo que había sido con la mano y luego lanzó la fórmula: “Bueno, habrá sido la mano de Dios”, concluyó.

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