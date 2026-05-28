La revelación de Sinner tras caer ante Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros: “No recuerdo la última vez que me sentí tan débil”

Jannik Sinner durante el partido ante Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros (Fuente: REUTERS/Stephanie Lecocq)

El batacazo de Juan Manuel Cerúndolo ante Jannik Sinner fue la gran novedad de la actual edición de Roland Garros. Cuando estaba a un game de una victoria sencilla en sets corridos, el número 1 del mundo comenzó a dar señales de un malestar físico y se desmoronó. El argentino aprovechó ña caída: revirtió el marcador y logró el mayor triunfo de su carrera.

“No recuerdo la última vez que me sentí tan débil”, reveló el italiano tras su eliminación en París, adonde había llegado como máximo favorito. Y amplió en dálogo con los medios: “Hoy no me sentía muy bien en la pista, pero puede pasar. Estaba en una buena posición, pero no pude cerrarlo con mi servicio. Luego tuve bastantes problemas”.

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Sinner, que cayó por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1, mencionó que comenzó con el malestar durante el desarrollo del tercer parcial, y que la situación fue empeorando con el correr de los games.

“Empecé a sentirme muy mareado, muy bajo de energía. Intenté cerrar el partido con mi saque, pero no tenía mucha energía. En el cuarto set me dejé ir un poco intentando guardar algo para el quinto”, reconoció.

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Sin embargo, en ese parcial decisivo tampoco encontró respuestas y, finalmente, perdió el partido. “En el quinto set estaba completamente vacío”, admitió.

Jannik Sinner llamó al fisioterapeuta en el tercer set (Fuente: REUTERS/Stephanie Lecocq)

A diferencia de otros jugadores que durante el torneo se quejaron por las altas temperaturas en París, Sinner descartó que el calor haya sido el motivo principal de su problema físico.

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“Hacía calor, pero no un calor extremo. Creo que estaba bastante bien para jugar. Realmente no tuvo nada que ver con el clima. Era simplemente una cosa mía”, aseguró.

Según contó, las señales habían aparecido incluso antes de salir a la cancha. “Esta mañana me desperté y no me sentía muy bien. No había dormido demasiado bien y ya me sentía raro”, reveló.

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El italiano intentó sostenerse en partido. Incluso aclaró que nunca evaluó abandonar el encuentro pese al evidente desgaste físico que mostró a partir del tercer parcial. “Retirarme nunca fue una opción. En el quinto set todos sabemos que cualquier cosa puede pasar. Intenté seguir con todo lo que tenía hoy, pero eso era lo máximo que podía dar”, sostuvo.

Más allá del golpe que significó su prematura eliminación en Roland Garros, Sinner hizo un balance positivo de toda su gira sobre polvo de ladrillo, en la que conquistó los tres Masters 1000 -Montecarlo, Madrid y Roma- antes de su llegada a Francia.

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“Si miro toda la gira, fue muy buena. Gané tres torneos seguidos y llegué acá jugando realmente bien. Simplemente, hoy no estaba destinado a ser”, reflexionó.

"En el quinto set me sentía completamente vacío", dijo Jannik Sinner (Fuente: REUTERS/Stephanie Lecocq)

La derrota también encendió interrogantes sobre su calendario inmediato. El italiano adelantó que priorizará su recuperación física y mental. “Ahora necesito descansar y recuperarme completamente. Lo más probable es que no juegue ningún torneo antes de Wimbledon”, afirmó.

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Sinner, finalista de la edición 2025 donde fue superado por Carlos Alcaraz, perderá 1250 puntos en el ranking ATP. Sin embargo, no correrá riesgo su condición de líder: el español -2 del mundo- se ausentó de esta cita por una lesión.