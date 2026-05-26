Política

En medio de las internas, la mesa política se reúne en Casa Rosada y se prepara un cuarto paquete de reformas para enviar al Congreso

Convocados por Manuel Adorni, el grupo de principales dirigentes políticos del oficialismo debate desde las 11. Buscan definir qué proyectos se van priorizar en el trámite legislativo y qué nuevas iniciativas enviarán en el corto plazo. Es inminente una reforma en el Régimen de Sociedades

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La mesa política se reúne en Casa Rosada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a la cabeza
La mesa política se reúne en Casa Rosada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a la cabeza

La mesa política de la Casa Rosada vuelve a reunirse este martes con el objetivo de ordenar la estrategia legislativa del oficialismo y, como objetivo secundario, volver a congregar al círculo de funcionarios políticos del Gobierno luego de semanas de internas entre varios de ellos. El encuentro comenzó a las 11 en las oficinas del Ministerio del Interior y se produce un día después de que el presidente Javier Milei presidiera una reunión de Gabinete para volver a fijar las prioridades del Gobierno.

La convocatoria fue impulsada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y tiene la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el subsecretario de Gestión, Eduardo “Lule” Menem.

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Nuevos proyectos en danza

Si bien el temario de temas a tratar estaba siendo cerrado minutos antes del encuentro, una fuente inobjetable de la mesa confirmó a Infobae que en la reunión se buscará “rever todos los temas legislativos pendientes” que tiene oficialismo. Es decir, encuadrar las prioridades de la Casa Rosada sobre los proyectos que ya están en las cámaras del Congreso, así como los próximos que se enviarán en el corto plazo.

La estrategia es sobreabundar sobre iniciativas con el fin de ganar impronta en la agenda política y mediática. Un paso en ese sentido se dio la semana pasada cuando Adorni anunció el envío de un tercer paquete de reformas que consta de cuatro iniciativas: el Súper RIGI —un régimen de promoción de inversiones en litio, uranio, hidrógeno verde, vehículos eléctricos y paneles solares—, la regulación del lobby, la ley de ludopatía y las modificaciones al etiquetado frontal de alimentos.

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En el oficialismo plantean que se seguirán enviando una serie de proyectos de mayor complejidad. En la Casa Rosada marcaban que entre hoy y mañana se podía llegar a presentar un proyecto con cambios en la Ley General de Sociedades, la cual entrará por el Senado. “Yo creo que va a ser más adelante, en una segunda etapa”, relativizaba otro funcionario que forma parte de la mesa.

La reunión de Mesa Política con Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Lule Menem, Martín Menem, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Manuel Adorni
La reunión de Mesa Política con Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Lule Menem, Martín Menem, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Manuel Adorni (Presidencia)

En esa instancia entrarán reformas como la Ley de Defensa a la Competencia y desregulaciones varias que podrían alcanzar al sector del mercado de capitales, inmobiliario y de seguros.

La reunión también podría revisar el vínculo con los gobernadores y con los sectores aliados que acompañaron proyectos oficiales en ambas cámaras. Otro eje será el escenario electoral y la construcción territorial de LLA en distintas provincias, una tarea que Karina Milei viene concentrando junto a Martín Menem de cara a las próximas elecciones legislativas y provinciales.

Las internas como trasfondo de la mesa política

Pero para poder lubricar los asuntos legislativos que el Ejecutivo busca poner en discusión se precisa afianzar la política al interior del Gobierno, que viene de una última semana en la que se llegó al pico de tensión entre el sector de Santiago Caputo y el de los primos Menem, luego de que el primero acusara de haber sido operado por los segundos a través de cuentas anónimas. Eso puso como interrogante si los tres dirigentes podían volver a integrar espacios comunes y de diálogo tales como la mesa política.

Todas las partes hicieron lo posible para demostrar distensión hacia el afuera este lunes, durante el transcurso de la ceremonia del tedeum por el 25 de mayo. Durante el trayecto de regreso desde la Catedral hacia Casa Rosada, Caputo y los Menem caminaron juntos. Milei, por su parte, reposteó una foto en sus redes junto a Karina Milei y Caputo en el balcón de Balcarce 50, y circuló también una imagen del asesor presidencial estrechando la mano de Lule Menem.

A diferencia de las reuniones de Gabinete, la mesa política es un espacio más reducido en cantidad de integrantes y de debate más profundo al respecto de la estrategia política a seguir por parte del Gobierno. Desde ambos sectores afirmaron que seguirán yendo siempre y cuando se convoque la mesa. “Yo voy a ir a la reunión del martes como siempre. Para mí [el episodio de la última semana] es tema terminado”, afirmó uno de los miembros de esta polémica a Infobae.

El retuit de Javier Milei a la foto de Eduardo Lule Menem y Santiago Caputo
El retuit de Javier Milei a la foto de Eduardo Lule Menem y Santiago Caputo

La presencia de Bullrich es otro de los puntos más observados del encuentro. El lunes, en el marco de los actos por el 25 de Mayo, se mostró alejada del resto del Gabinete durante la caminata hacia la Catedral Metropolitana, aunque participó del Tedeum y de la posterior reunión de Gabinete. La Secretaría General de la Presidencia no la invitó a las recorridas formales por no corresponder por protocolo. Pese a todo, el Presidente rompió con esa premisa al pedirle a Santiago Caputo -quien no tiene un cargo formal- que lo acompañe durante toda la jornada. Pese a todo, desde Presidencia subrayan que seguirá formando parte de las instancias centrales de coordinación y desde el entorno de la senadora aclararon que ella concurrirá siempre que sea convocada.

Congestión de proyectos en el Congreso

En el Congreso, mientras tanto, la acumulación de proyectos genera un cuello de botella, especialmente en el Senado. Bullrich promovía una sesión para esta semana, pero la tuvo que postergar por falta de quórum y apunta ahora al 4 de junio. Entre los temas en carpeta figuran 73 pliegos judiciales listos para votar —entre ellos el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti—, aunque el Gobierno decidió congelar los de los jueces en lo Penal Económico Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, ligados a la AFA. También aguarda votación un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones, con plazo límite el 30 de junio, y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, al que el oficialismo le realizó cambios para destrabarlo.

El Senado tiene además en carpeta la Ley Hojarasca y el recorte a los subsidios de gas en las Zonas Frías —los dos proyectos que aprobó Diputados en su última sesión—, la nueva Ley de Salud Mental y el proyecto de biocombustibles presentado por Bullrich, que eleva el corte del 7,5% al 10% para el biodiesel y del 12% al 15% para el bioetanol en el lapso de un año.

En Diputados, el gran tema pendiente es el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), cuya votación el oficialismo demora a la espera de que Estados Unidos cumpla compromisos comerciales asumidos. El horizonte legislativo tiene además un límite de tiempo: en menos de un mes, la actividad parlamentaria entraría en una parálisis por el Mundial.

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