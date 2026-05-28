Sociedad

Argentina busca volver a fabricar municiones pesadas y abrirse al mercado internacional

El proyecto contempla reactivar líneas de producción para abastecer a las Fuerzas Armadas, recuperar capacidades industriales históricas y avanzar en asociaciones con compañías extranjeras para modernizar el sector

Guardar
Google icon
El plan de Fabricaciones Militares apunta a reactivar la producción de munición pesada para abastecer a las Fuerzas Armadas de Argentina

La empresa estatal Fabricaciones Militares avanza con un plan para recuperar líneas de producción y volver a fabricar munición de mayor calibre en Argentina, con foco en abastecer a las Fuerzas Armadas y evaluar negocios con compañías extranjeras. El proyecto incluye reactivar la forja y lanzar un concurso internacional por áreas, en el marco de un esquema de asociación.

Fabricaciones Militares cumplirá 85 años en octubre de 2026 y llega a esa fecha con un programa de reactivación industrial que apunta a ampliar su producción más allá de los calibres que mantuvo en las últimas décadas.

PUBLICIDAD

El diseño oficial combina objetivos de provisión militar y búsqueda de inversión. Según precisó en Infobae en Vivo Al Mediodía el analista Andrei Serbin Pont, “el modelo de joint venture es el que viene sonando más fuerte” y lo vinculó con la necesidad de recursos para modernizar capacidades.

Antecedentes: recortes, líneas abandonadas y pérdidas de materiales

Según detalló el especialista, la fábrica tuvo una línea amplia, con producción de municiones y armamento, y con el tiempo “se fue acotando bastante”, en parte por recortes del presupuesto militar y por la caída de compras del que definió como su principal cliente: las Fuerzas Armadas.

PUBLICIDAD

Primer plano de una gran pila de casquillos de bala vacíos, predominando los de color dorado de latón, mezclados con algunos de aleación plateada
Argentina busca recuperar líneas industriales históricas y posicionarse nuevamente en el mercado internacional de armas y municiones (Reuters)

El analista describió que, en los últimos 40 años, la empresa abandonó varias líneas. Según su explicación, se concentró en munición de 9 mm para fuerzas de seguridad y en munición de 7,62 para las Fuerzas Armadas, mientras que la producción para artillería y tanques quedó casi nula.

Reactivación de la forja y municiones de 105 y 155 milímetros

Uno de los ejes del plan apunta a reactivar la forja para volver a producir munición de artillería. Esa puesta en marcha permitiría fabricar proyectiles de 105 mm y 155 mm, calibres usados en sistemas de artillería y vehículos blindados.

La primera etapa contempla lotes para necesidades puntuales del Ejército Argentino. El objetivo inicial incluye munición de 105 milímetros para los tanques TAM en una variante de entrenamiento y para los SK-105, dos variantes que describió como deficitarias dentro de la fuerza.

Morteros, munición de 81 milímetros y proyectos vinculados a drones

El plan también incorpora la recuperación de líneas para munición vinculada a morteros y otros sistemas. Según explicó Serbin Pont, la fuerza “está experimentando con drones” y, en ese marco, “muchas veces usan variantes de la munición de morteros adaptadas para ese uso”. En ese punto, vinculó la planificación industrial con desarrollos que, dijo, ya se asoman en proyectos internos.

El proyecto prevé alianzas estratégicas bajo el modelo de joint venture con compañías extranjeras para modernizar las capacidades productivas (Wikimedia Commons)
El proyecto prevé alianzas estratégicas bajo el modelo de joint venture con compañías extranjeras para modernizar las capacidades productivas (Wikimedia Commons)

Para sostener el salto de capacidad, Serbin Pont anticipó un concurso internacional con foco en cuatro segmentos. Enumeró el área química, la metalmecánica, la pólvora y las municiones, con el objetivo de modernizar la cadena de producción.

El planteo abarca desde la fabricación de pólvora hasta el armado del producto final. La fábrica ya cuenta con infraestructura y tiene como ventaja la capacidad existente de producción de pólvora, poco común a nivel global.

En esa línea, el analista afirmó que “son pocos los países” que pueden fabricar pólvora desde cero con todos sus componentes, y sostuvo que esa capacidad ofrece un diferencial para cualquier asociación industrial que busque ampliar producción y asegurar insumos críticos.

Según contó Serbin Pont, se concretó una entrega reciente de seis millones de proyectiles al Ejército. La vinculó con una demanda importante para entrenamiento y para recomposición de stocks.

Cabe destacar que, en la actualidad, Argentina no exporta desde Fabricaciones Militares en esa categoría.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Fabricaciones MilitaresFuerzas Armadas argentinasProducción de municiónExportación de armamentoInfobae en VivoInfobae Al Mediodía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Club Francés celebró sus 160 años con actividades y reconocimientos

La institución franco-argentina realizó una serie de eventos culturales, homenajes y actividades deportivas para celebrar su aniversario, con la participación de figuras destacadas de la comunidad y autoridades locales

El Club Francés celebró sus 160 años con actividades y reconocimientos

Sorpresa en el juicio por Maradona: declaró Agustina Cosachov y contó cómo organizó la internación domiciliaria de Diego

La psiquiatra pidió ampliar su indagatoria por primera vez en este debate oral. Dio detalles de lo que pidió para la casa donde se alojó el Diez en sus últimos días y aseguró que ella siempre “pensó en el paciente”

Sorpresa en el juicio por Maradona: declaró Agustina Cosachov y contó cómo organizó la internación domiciliaria de Diego

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declarará el neurocirujano que controló a Luque en la operación de Diego

El debate sumó este jueves testimonios clave sobre la internación domiciliaria en Tigre. Declaró la psiquiatra Agustina Cosachov, quien aseguró que siempre pidió una “internación domiciliaria seria”, y también habló la médica que redactó el acta de externación de la Clínica Olivos. Por la tarde se espera la declaración Rodolfo Benvenuti, un cirujano que supervisó la última operación del ex DT

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declarará el neurocirujano que controló a Luque en la operación de Diego

Búsqueda de Agostina Vega, en vivo: el abogado de la madre dijo que la adolescente “estaría con vida y en Córdoba”

La adolescente salió de su casa el sábado por la noche y fue vista por última vez junto a un hombre que hoy está bajo arresto

Búsqueda de Agostina Vega, en vivo: el abogado de la madre dijo que la adolescente “estaría con vida y en Córdoba”

Qué significa esta señal preventiva de tránsito y por qué es importante

Para la seguridad vial, es fundamental que el usuario reconozca los carteles y obedezca las instrucciones

Qué significa esta señal preventiva de tránsito y por qué es importante

DEPORTES

Boca Juniors deberá vencer a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Boca Juniors deberá vencer a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

La camiseta especial que utilizará Boca Juniors en el duelo decisivo contra Universidad Católica por la Copa Libertadores

Estupor en Roland Garros: un tenista se metió adentro de una heladera tras ganar su partido por el calor extremo en París

La revelación de Sinner tras caer ante Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros: “No recuerdo la última vez que me sentí tan débil”

De Vilas a Juan Manuel Cerúndolo: la lista de los tenistas argentinos que vencieron a un número 1 del mundo en el tenis

TELESHOW

Darío Barassi palpita la nueva temporada de Love is Blind junto a Wanda Nara: “¿Volvemos?”

Darío Barassi palpita la nueva temporada de Love is Blind junto a Wanda Nara: “¿Volvemos?”

Chechu Bonelli contundente sobre su separación de Darío Cvitanich: “Nunca me fue infiel”

Ivana Figueiras habló del escándalo entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich: “Ya me acusaron de robar un marido”

Fernando Marín recuerda la Expo América 92: la muestra fallida que adelantó 10 años la urbanización de Puerto Madero

El secreto de amor de la pareja de Elina y Eduardo Costantini: “Brindamos todas las noches desde que somos novios”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica y República Dominicana participan en agenda regional para una lechería sostenible en América Latina y el Caribe

Costa Rica y República Dominicana participan en agenda regional para una lechería sostenible en América Latina y el Caribe

Mafalda, la niña que cuestionó al mundo, aterriza en Panamá con exposición inmersiva

Estudiantes europeos recorren los CUBO y exploran el modelo de integración en comunidades salvadoreñas

Presidente Arévalo confirma solicitud de cooperación a EEUU contra el narcotráfico y descarta ingreso de tropas estadounidenses

Ejercer la abogacía en Honduras se ha convertido en una profesión de alto riesgo