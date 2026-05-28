Argentina busca volver a fabricar municiones pesadas y abrirse al mercado internacional

El plan de Fabricaciones Militares apunta a reactivar la producción de munición pesada para abastecer a las Fuerzas Armadas de Argentina

La empresa estatal Fabricaciones Militares avanza con un plan para recuperar líneas de producción y volver a fabricar munición de mayor calibre en Argentina, con foco en abastecer a las Fuerzas Armadas y evaluar negocios con compañías extranjeras. El proyecto incluye reactivar la forja y lanzar un concurso internacional por áreas, en el marco de un esquema de asociación.

Fabricaciones Militares cumplirá 85 años en octubre de 2026 y llega a esa fecha con un programa de reactivación industrial que apunta a ampliar su producción más allá de los calibres que mantuvo en las últimas décadas.

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El diseño oficial combina objetivos de provisión militar y búsqueda de inversión. Según precisó en Infobae en Vivo Al Mediodía el analista Andrei Serbin Pont, “el modelo de joint venture es el que viene sonando más fuerte” y lo vinculó con la necesidad de recursos para modernizar capacidades.

Antecedentes: recortes, líneas abandonadas y pérdidas de materiales

Según detalló el especialista, la fábrica tuvo una línea amplia, con producción de municiones y armamento, y con el tiempo “se fue acotando bastante”, en parte por recortes del presupuesto militar y por la caída de compras del que definió como su principal cliente: las Fuerzas Armadas.

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Argentina busca recuperar líneas industriales históricas y posicionarse nuevamente en el mercado internacional de armas y municiones (Reuters)

El analista describió que, en los últimos 40 años, la empresa abandonó varias líneas. Según su explicación, se concentró en munición de 9 mm para fuerzas de seguridad y en munición de 7,62 para las Fuerzas Armadas, mientras que la producción para artillería y tanques quedó casi nula.

Reactivación de la forja y municiones de 105 y 155 milímetros

Uno de los ejes del plan apunta a reactivar la forja para volver a producir munición de artillería. Esa puesta en marcha permitiría fabricar proyectiles de 105 mm y 155 mm, calibres usados en sistemas de artillería y vehículos blindados.

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La primera etapa contempla lotes para necesidades puntuales del Ejército Argentino. El objetivo inicial incluye munición de 105 milímetros para los tanques TAM en una variante de entrenamiento y para los SK-105, dos variantes que describió como deficitarias dentro de la fuerza.

Morteros, munición de 81 milímetros y proyectos vinculados a drones

El plan también incorpora la recuperación de líneas para munición vinculada a morteros y otros sistemas. Según explicó Serbin Pont, la fuerza “está experimentando con drones” y, en ese marco, “muchas veces usan variantes de la munición de morteros adaptadas para ese uso”. En ese punto, vinculó la planificación industrial con desarrollos que, dijo, ya se asoman en proyectos internos.

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El proyecto prevé alianzas estratégicas bajo el modelo de joint venture con compañías extranjeras para modernizar las capacidades productivas (Wikimedia Commons)

Para sostener el salto de capacidad, Serbin Pont anticipó un concurso internacional con foco en cuatro segmentos. Enumeró el área química, la metalmecánica, la pólvora y las municiones, con el objetivo de modernizar la cadena de producción.

El planteo abarca desde la fabricación de pólvora hasta el armado del producto final. La fábrica ya cuenta con infraestructura y tiene como ventaja la capacidad existente de producción de pólvora, poco común a nivel global.

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En esa línea, el analista afirmó que “son pocos los países” que pueden fabricar pólvora desde cero con todos sus componentes, y sostuvo que esa capacidad ofrece un diferencial para cualquier asociación industrial que busque ampliar producción y asegurar insumos críticos.

Según contó Serbin Pont, se concretó una entrega reciente de seis millones de proyectiles al Ejército. La vinculó con una demanda importante para entrenamiento y para recomposición de stocks.

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Cabe destacar que, en la actualidad, Argentina no exporta desde Fabricaciones Militares en esa categoría.

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