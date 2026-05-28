El hombre detrás del resurgir futbolístico canalero recibe pasaporte panameño

El presidente José Raúl Mulino entregó el pasaporte panameño al técnico Thomas Christiansen durante un acto en el Palacio de Las Garzas. Tomada de Presidencia

Thomas Christiansen recibió este jueves el pasaporte panameño de manos del presidente José Raúl Mulino, un gesto simbólico que termina de sellar el vínculo entre el técnico hispano-danés y una selección con la que ya hizo historia al clasificar a Panamá a su segunda Copa Mundial de la FIFA.

La entrega se realizó en el Palacio de Las Garzas, en medio del acto de despedida de la selección nacional antes de viajar a la Copa Mundial de 2026, torneo en el que Panamá intentará superar por primera vez la fase de grupos.

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Más allá del acto protocolar, la entrega del documento representa el reconocimiento a un entrenador que transformó el rumbo reciente del fútbol panameño y consolidó a la selección como una de las más competitivas de Concacaf.

Christiansen llegó al banquillo panameño en julio de 2020, en uno de los momentos más complejos para la selección tras la participación en Rusia 2018 y el inicio de un necesario cambio generacional. Su misión era reconstruir el equipo, renovar la plantilla y devolver a Panamá a la pelea por un cupo mundialista.

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Thomas Christiansen clasificó a Panamá a su segunda Copa Mundial de la FIFA tras asegurar el boleto a 2026. REUTERS/Enea Lebrun

El técnico, nacido en Dinamarca y exjugador internacional con España, asumió además su primer reto al frente de una selección nacional luego de dirigir clubes en Chipre, Bélgica e Inglaterra, incluyendo un breve paso por el Leeds United.

Aunque Panamá no logró clasificar al Mundial de Qatar 2022, la Federación Panameña de Fútbol decidió sostener el proyecto y renovar la confianza en Christiansen, una apuesta poco común en la región tras quedar fuera de una Copa del Mundo.

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Con el tiempo, la decisión terminó dando resultados. Bajo el mando del entrenador europeo, Panamá alcanzó el subcampeonato de la Copa Oro 2023, avanzó a la final de la Liga de Naciones de Concacaf 2024-2025 tras eliminar a Estados Unidos y firmó una actuación histórica en la Copa América 2024 al llegar por primera vez a los cuartos de final.

El principal logro llegó el 18 de noviembre de 2025, cuando Panamá aseguró su clasificación al Mundial de 2026 tras derrotar 3-0 a El Salvador, sellando así la segunda participación mundialista en la historia del país.

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Bajo la dirección del entrenador hispano-danés, Panamá alcanzó finales regionales y una histórica participación en la Copa América 2024. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Gary A. Vasquez

Desde entonces, Christiansen ha insistido en que el objetivo no es solamente asistir al torneo. En distintas entrevistas recientes ha señalado que Panamá debe competir con personalidad y buscar ir más allá de la fase de grupos, una meta que nunca ha conseguido la selección nacional.

Hasta marzo de 2026, el entrenador acumulaba alrededor de 87 partidos dirigidos con Panamá, con cerca de 42 victorias, 21 empates y 24 derrotas, convirtiéndose además en el técnico con más encuentros al frente de la selección nacional.

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Durante su ciclo, Panamá también registró un importante crecimiento en el ranking FIFA. Cuando Christiansen asumió el cargo, la selección se encontraba lejos de los primeros lugares del continente y actualmente ronda posiciones cercanas al top 35 del mundo.

Parte del reconocimiento hacia el entrenador también tiene relación con el cambio de identidad futbolística que impulsó dentro de la selección. Panamá pasó de ser un equipo enfocado principalmente en el juego físico y defensivo a una selección más ordenada tácticamente, con mayor protagonismo con balón y capacidad para competir de tú a tú frente a rivales históricamente superiores en la región.

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Christiansen asumió la selección panameña en 2020 en medio de un proceso de renovación generacional. REUTERS/Enea Lebrun

Ese crecimiento quedó reflejado en victorias importantes ante selecciones como Estados Unidos y en la capacidad de Panamá para instalarse de manera constante en fases decisivas de torneos regionales.

Ahora, el siguiente desafío será el Mundial de 2026, donde Panamá enfrentará a Inglaterra, Croacia y Ghana en el Grupo L. El debut será el 17 de junio frente a Ghana en Toronto.

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Antes del torneo, Christiansen tendrá una exigente agenda de preparación con amistosos frente a Brasil, República Dominicana y Bosnia y Herzegovina, partidos que servirán para medir el nivel real de una selección que busca llegar al Mundial más madura y competitiva que en Rusia 2018.

La entrega del pasaporte panameño al técnico ocurre además en un momento donde Christiansen se ha convertido en una de las figuras deportivas más respetadas y valoradas del país, no solo por los resultados, sino también por la estabilidad y continuidad que logró construir en un entorno donde los procesos largos pocas veces sobreviven a los malos momentos.

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La selección nacional disputará amistosos ante Brasil, República Dominicana y Bosnia antes del Mundial. EFE

Con el Mundial a pocas semanas de iniciar, el entrenador europeo afronta ahora el reto más grande de su ciclo: intentar que Panamá deje de ser únicamente un debutante recurrente y se convierta en una selección capaz de competir por un lugar en la siguiente ronda de una Copa del Mundo.