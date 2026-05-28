Salvadoreño muere tras ser atropellado por conductor en fuga en el condado de Fairfax, Estados Unidos

Un memorial improvisado con una foto, flores y velas honra la vida de un salvadoreño que murió tras ser atropellado por un conductor en fuga en el condado de Fairfax, Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La madrugada del martes 26 de mayo transcurría con la densa e indiferente calma que caracteriza a las autopistas de los suburbios de Virginia cuando las manecillas del reloj arañaban las tres de la mañana.

En la intersección de Arlington Boulevard y Patrick Henry Drive, en la activa zona comercial de Seven Corners, el silencio se rompió de forma súbita y violenta.

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Ángel Jiménez, un salvadoreño originario del municipio de Chinameca, en el departamento de San Miguel, caminaba por el sector sin saber que esos serían los últimos pasos de su vida.

En cuestión de segundos, el estrépito de un fuerte impacto automovilístico transformó la quietud de la noche en una tragedia irreversible.

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Ángel fue embestido brutalmente por un automóvil sedán de color blanco. El impacto lo arrojó pesadamente contra el pavimento asfáltico, dejándolo gravemente herido y al borde de la muerte a un costado de la carretera.

Sin embargo, lo que vino inmediatamente después del choque añadió una profunda dosis de crueldad al suceso: lejos de detener la marcha para auxiliar a la víctima o llamar a los servicios de emergencia, el conductor del vehículo aceleró a fondo y escapó del lugar, perdiéndose en la oscuridad de las calles de Fairfax.

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El asfalto, frío y semivacío, se convirtió en el escenario del abandono.

Ángel Jiménez, originario de Chinameca, San Miguel, cuya vida fue truncada la madrugada del pasado martes en el condado de Fairfax, Virginia. Su familia busca repatriar sus restos.

Minutos más tarde, tras recibir alertas sobre el incidente, los oficiales del Departamento de Policía del Condado de Fairfax llegaron al lugar. En medio de las luces intermitentes de las patrullas, encontraron el cuerpo de Ángel sumamente debilitado.

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Los paramédicos procedieron a estabilizarlo y lo trasladaron de urgencia a un hospital local en un intento desesperado por salvarlo. No obstante, las heridas provocadas por la colisión eran incompatibles con la vida. Poco después de su ingreso, los médicos confirmaron oficialmente su fallecimiento, notificando la pérdida a una familia que, a miles de kilómetros de distancia, recibiría la peor de las noticias.

Las investigaciones y la fría estadística

Actualmente, los detectives de la Unidad de Reconstrucción de Accidentes de la policía local lideran una investigación minuciosa para esclarecer con total precisión la mecánica del impacto.

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Las primeras indagaciones de las autoridades sugieren de manera preliminar que el cruce peatonal pudo haberse efectuado bajo una luz semafórica contraria, un detalle técnico que los peritos evalúan con rigor. Sin embargo, esta circunstancia no mitiga la gravedad de la omisión de socorro por parte del automovilista prófugo, a quien las fuerzas del orden buscan de manera activa utilizando registros de cámaras de seguridad y testimonios de la zona.

Este trágico acontecimiento no es un hecho aislado en la región. La muerte de Ángel Jiménez ha quedado registrada en los archivos policiales como la quinta víctima mortal peatonal en lo que va del año 2026 dentro del Condado de Fairfax. Esta alarmante cifra vuelve a poner sobre la mesa el constante peligro vial en las grandes avenidas de los Estados Unidos, donde los peatones, muchas veces inmigrantes que se desplazan a pie hacia sus lugares de trabajo o residencias, enfrentan un entorno hostil y de alta velocidad.

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Un peatón perdió la vida en Seven Corners, Virginia, tras ser atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. La policía del condado de Fairfax busca un sedán de color blanco o plateado mientras los residentes expresan su preocupación por la seguridad en la zona.

Mientras las autoridades policiales buscan pistas, en Chinameca y en la comunidad salvadoreña en el exterior el dolor se ha transformado en solidaridad y memoria. La sorpresiva partida de Ángel ha dejado un vacío incalculable en sus seres queridos, quienes ahora enfrentan el doble desafío de asimilar el duelo y coordinar una compleja y costosa repatriación internacional.

A través de canales digitales y redes sociales, la familia de la víctima ha expresado la magnitud del sufrimiento que los embarga en este momento, al que definen como uno de los trances más amargos de sus vidas.

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En medio del desasosiego, los parientes se han aferrado con firmeza a una promesa no escrita: cumplir la última voluntad de Ángel, quien siempre manifestó su deseo de retornar a sus orígenes.

La policía del condado de Fairfax mantiene abierta la investigación para identificar al conductor que se dio a la fuga tras arrollar al ciudadano salvadoreño.

El anhelo de descansar eternamente bajo el cielo de Chinameca, rodeado del calor de su pueblo y la cercanía de los suyos, guía los esfuerzos actuales de la familia Jiménez.

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Para costear los gastos fúnebres en la nación norteamericana y el trámite de traslado internacional, han solicitado la empatía de la comunidad global.