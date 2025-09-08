Resultados de la Primera sección en las elecciones Buenos Aires 2025

Este domingo 7 de septiembre, más de cinco millones de electores de la Primera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires estuvieron habilitados para participar en unos comicios que definieron la renovación parcial de la Legislatura bonaerense.

En esta jurisdicción, el padrón ascendió a 5.131.861 votantes, de los cuales 4.732.831 son nativos y 399.030 extranjeros, lo que representa el 36 % del total provincial. Se renovaron 8 bancas del Senado bonaerense.

Los datos oficiales ubicaron a Fuerza Patria con más del 47% de los votos y a La Libertad Avanza con el 37%. En tercer lugar, se ubicó el Frente de Izquierda, con el 4,2% y en cuarto lugar, Somos, con el 4,1%.

La Primera Sección Electoral agrupa a 24 municipios del norte y oeste del conurbano bonaerense, entre los que se encuentran Campana, Escobar, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Moreno, Morón, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López, entre otros.

En el plano provincial, se votaron 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, además de 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. A nivel municipal, cada distrito definió la integración de sus concejos deliberantes, responsables de dictar normativas y controlar la gestión local, así como de los consejos escolares, encargados de la administración y supervisión de las políticas educativas.

Quiénes se presentaron en la Primera sección electoral

Por La Libertad Avanza, encabezó Diego Valenzuela, acompañado por María Luz Bambaci, Luciano Emanuel Olivera, Marisa Pirillo, Luis Alberto Palomino, Claudia Lorena Del Valle, Roberto Raúl Costa y Marina Alejandra Casaretto. Los suplentes fueron Víctor Antonio Rumolo, Graciela Elizabeth Aguilar, Miguel Ángel Alberto Nieto, Claudia Silva Sanabria y Ricardo Rufino Tejerina.

En la lista de Fuerza Patria figuraron Gabriel Katopodis, Malena Galmarini, Mario Ishii, Mónica Macha, Fernando Coronel, Roxana López, Mauro López García y Marina Salzmann, con suplentes como Pablo Lombardi, Bernarda Meglia Vivares, Ricardo Álvarez y Marisol Bireni.

Por Somos Buenos Aires se presentaron Julio César Zamora, Josefina Mendoza, Emiliano Mansilla, María Margarita Djedjeian, Pablo Gabriel Navarro, Fabiana Melina Avalos, Esteban Fabricio Cheiro y Carolina Mariel Sosa. Los suplentes fueron José María De Dios Lima, María Victoria Moresi, Andrés Maximiliano Pérez, Nadia Soledad Olivieri y Luis Fernando Lauria.

El Frente Potencia postuló a Félix Lonigro, Mariangeles Boniface, Alejandro José Bulacio, María Inés Feldtmann, Francisco Cardozo, Dora Cristina Andrés, Bruno De Nardo, Claudia Elisabet Spoltore, Jorge Alberto Lacovara, Débora Elena Ruiz Zeballos, Diego Ariel Barrios, Salum Naiara Aylen Salum y Nicolás Daniel Ponce.

Por el Frente de Izquierda Unidad se destacaron Romina del Plá, Alejandro Bodart, Vanina Mancuso, Cristian Duarte, Garbino Morán María de los Ángeles, Pitrola Néstor, Paola Rodríguez Mariani y Facundo Pilarche, con suplentes como Laura Bogado, Federico Matías Bertalot, Nora Iris Biaggio, Orlando Horacio Restivo y Lucía Carmen.

El Nuevo MAS presentó a Lucas Correa como candidato principal.

En la Alianza Unión Liberal figuraron Eduardo María José Humberto Bisognin, Agustina Santillán, Carlos Daniel Harendorf, Delma Ricci, Italo Benjamín Barra, Tamara Anabel Carabajal, Mariano Horacio Llorente, Mónica Diana Cuevas, Mariano Leonel Muñoz, María Laura Lafuente y José María Bandic. Por Política Obrera se postuló Pablo Busch.

La lista de Unión y Libertad fue encabezada por Enrique Luis De Rosa, junto a Romina Gerardina Moreyra, Ignacio Martín De Jauregui, Cintia Susana Machuca, Julio Eduardo Flores, Luisa Vega, Sergio Gustavo Feito, Patricia Zulema Isabel López, Arnaldo Dario Bresciani, Marta Edith Aguirre, Jonatan Juan Marcelo Laprida, Elba Graciela Ojeda y Norberto José Gallafent.

Por último, Es Con Vos presentó a Miguel Martín Ayerbe Ortiz, Romina Valeria Cortaberria, Enrique Osvaldo Silva, María Cristina Ballina, Jorge Leonardo Cáceres, Ximena Paula Montes, Tomás Ramón Perinetti, Gladis Soledad Iñiguez, Ricardo Antonio Luján, Mariana Isabel López, Gustavo Gabriel Roth, Liliana M Del Valle López y Edgardo Norberto Gallardo.

¿Cuándo son las elecciones nacionales 2025?

La fecha designada para estos comicios es el domingo 26 de octubre, día en el queestarán en juego 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores.