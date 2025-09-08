Resultados de la Segunda sección en las elecciones Buenos Aires 2025

Este domingo 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires celebró elecciones legislativas para renovar autoridades provinciales y municipales. En este proceso, se definieron los nuevos integrantes de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados bonaerenses, así como la composición de los concejos deliberantes y consejos escolares en cada municipio.

Con 661.721 electores, lo que equivale al 5 % del padrón total, la Segunda Sección elegió once diputados provinciales. Según los datos oficiales, en primer lugar se ubicó Fuerza Patria con el 35,4% de los votos, y en segundo lugar, La Libertad Avanza con el 29,8%.

En el ámbito provincial, se elegieron 23 senadores titulares y 15 suplentes, junto con 46 diputados titulares y 28 suplentes. Estos cargos resultan fundamentales para la aprobación de leyes y la supervisión del Poder Ejecutivo de la provincia.

A nivel local, los concejos deliberantes renovaron a sus miembros, quienes tienen la responsabilidad de dictar normativas y ejercer el control sobre la gestión municipal. Además, se seleccionaron los integrantes de los consejos escolares, encargados de la administración y fiscalización de las políticas educativas en cada distrito.

La Segunda Sección Electoral, ubicada en la zona norte del interior bonaerense, abarca 15 municipios: Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate.

Quiénes se presentaron en la Segunda sección electoral

En cuanto a las listas de candidatos para diputados provinciales en esta sección, la Alianza La Libertad Avanza presentó a Natalia Miriam Blanco como primera candidata, seguida por Pablo Ezequiel Morillo, Analia Ester Corvino, Alejandro Daniel Rabinovich, Ana Clara Petrocini, Angel Roberto Torrano, Lorena Silvana Bincaz, Miguel Amadeo, Daiana Alejandra Hergert, Gabriel Ruddi Ziegler y Maria Julia Marincovich. Entre los suplentes figuraron Santiago Gaston Lilli, Sandra Patricia Mussi, Enzo Nicolas Gravino Camarasa, Lucia Montferrand, Pablo Gabriel De Brito, Alicia Romina Fernandez, Raul Alejandro Sancho Eiras y Denisa Soledad Veron.

Por parte de Fuerza Patria, la lista fue encabezada por Diego Eduardo Nanni, acompañado por Yanz Evelyn Flores, Carlos Javier Marlen Puglelli, Cintia Veronica Romero, Fernando Emmanuel Martinez, Maria Eugenia Ball Lima, Juan Domingo Fernando Morales, Paula Lujan Obrador, Mariano Pinedo, Maira Rocio Ricciardelli y German Horacio De Rossi. Los suplentes fueron Tania Alejandra Caputo, Pablo Daniel Gallardo, Maria De Los Angeles Conti, Lucas Matias Godoy, Zulma Aurora De Angelis, Patricio Sebastian Burgueño, Maria Luz Bozzani y Roberto Ezequiel Cignetti.

El Frente Potencia postuló a Ariel Hugo Bianchi como primer candidato, seguido por Ramona Yamila Zabala, Jose Maria Serpi, Valeria Noemi Laureano, Diego Martin Maranesi, Raquel Andrea Ines Ferri, Marcelo Fabian Herrera, Mariana Jorgelina Barreto, Ramiro Leonel Perez, Iara Ailen Boschman, Hernan Exequiel Quintana, Nahir Cantero, Claudio Alfredo Chapuisat, Claudia Veronica De Lellis, Hugo Juan Carlos Almiron, Aylen Loana Mengucci, Ruben Ariel Lecuna, Vanesa Mirna Martinchuk Migliazza y Juan Antonio Gorosito.

En el caso del Frente de Izquierda y los Trabajadores - Unidad, la nómina incluyó a Jorge Núñez, Patricia González, Gabriela Esther, Juan José Valenza, Maylén Nazarena Quintos, David Daniel Gutierrez, Lucía Ayelén Gomez, Matías Román Ravassio, Florencia Soledad Baudracco, Gonzalo Alfredo Rojas, Julieta Carolina González y José Francisco Domenech.

El Nuevo MAS presenó como única candidata a Florencia González.

Por su parte, la Alianza Unión Liberal llevó a Luciano Emanuel Busso al frente de la lista, junto a Sol Milagros Guevara, Marcos Eliseo Almada, Stella Maris Luna, Antonio Jose Miori, Mirna Raquel Fernandez, Jonathan Ezequiel Sampallo, Camila Belen Garcia Stagnaro, Marcelo Ariel Castillo, Cintia Ludmila Franzoia, Luciano Acevedo, Maria de los Milagros Gimenez, Mariano Patolini y Ana Belen Gimenez.

Política Obrera postuló a Ademar Marabert y Unión y Libertad a Constanza Moragues Santos, acompañada por Marcelo Damian Iglesias, Heidi Licia Jaldin Villegas, Raul Omar Lorenzo, Daniela Elisabet Antunez, Edgardo Daniel Tuliet, Diana Vanesa Osuna, Roberto Mario Duarte, Debora Solange Colmao, Diego Nicolas Rolan, Claudia Patricia Mekis, Julio Cesar Medina, Luciana Clara Buonasora, Miguel Angel Benitez, Karen Calderon, Ariel Enrique Biason, Claudia Andrea Desimone, Hector Gabriel Fayanas y Lara Lizasoain.

La lista de Es con Vos fue encabezada por Roberto Eduardo Damboriana, seguido por Graciela Norma Devita, Pablo Oscar Ottaviano, Roxana Evangelina Gimenez, Eduardo Marcelo Duplan, Alejandra Elisabet Padilla, Franco Damian Chavez, Viviana Lorena Perez, Jonathan Alberto Iranzo, Virginia Jesica Traverso, Reinaldo Heber Sosa, Lourdes Loana Ullua, Pablo Daniel Pizzello, Rita Marina Handorf, Diego Ariel Carballo, Carla Noelia Rolle, Angel Manuel Torres, Maria de los Angeles Galarza y Gustavo Claudio Gonzalez.

¿Cuándo son las elecciones nacionales 2025?

La fecha designada para estos comicios es el domingo 26 de octubre, día en el que estarán en juego 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores.