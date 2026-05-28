Julio Cobos criticó al Gobierno por querer derogar la ley de octógonos: “Es tirar por la borda un cambio cultural”

El ex vicepresidente y uno de los impulsores de la Ley de Etiquetado Frontal advirtió en Infobae en Vivo sobre el proyecto del Gobierno para derogar los octógonos negros en los alimentos

En diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, el diputado nacional Julio Cobos expresó hoy su rechazo al proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que pretende derogar la Ley N°27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como “Ley de Etiquetado Frontal”.

Para Cobos, la intención oficial apunta a “tirar por la borda un esfuerzo y un cambio cultural de una población que quiere ser más sana, para evitar patologías el día de mañana”, y en todo caso instó al Gobierno a actualizarla, pero no derogarla.

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Esta semana, el presidente Javier Milei envió un proyecto de ley con su firma y la de los ministros de Salud, Mario Lugones, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para derogar la Ley N°27.642, con el objetivo de reducir “limitaciones regulatorias y económicas” y avanzar hacia una armonización normativa con países del MERCOSUR, según se indica en sus fundamentos.

La iniciativa desliza también que se observaron situaciones “en las cuales alimentos tradicionalmente incorporados dentro de patrones” aceptados “resultan alcanzados por advertencias equivalentes a las aplicables a productos de muy distinta composición nutricional, dificultando una adecuada diferenciación entre alimentos con perfiles sustancialmente diversos y reduciendo la capacidad informativa y contextual del sistema”.

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Durante el diálogo con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Cobos cuestionó al ministro Lugones por impulsar el proyecto al decir que la normativa vigente “no funciona y confunde” a los consumidores.

Cobos cuestionó que el Gobierno quiera derogar la ley “por un simplismo” y pidió “consultar a los especialistas”

“Por si no lo sabe el ministro de Salud, tenemos más del 37% de la población con obesidad. En los chicos llega a casi al 50%. Hay problemas con hepatitis B y problemas cardiovasculares”, afirmó Cobos, uno de los impulsores del proyecto de Etiquetado Frontal. Y resaltó: “Debería salir el ministro, que recorta tanto en temas de salud, a plantear el tema desde la salud, no desde la enfermedad, porque si no, después los costos aumentan”.

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El diputado subrayó que “el mensaje del Ejecutivo repite los argumentos de la industria”, cuyo sector desde el inicio del debate buscó reducir la visibilidad del contenido nutricional: “La industria por ahí pretende que queden letras muy chiquititas, donde vos no sabés los componentes y los nutrientes”.

“Esta ley costó cinco años de debate desde 2015. Apenas la presenté yo, que fui el primero, después me siguió (la actual senadora de Fuerza Patria) Anabel Fernández Sagasti, me pidieron audiencia la COPAL, la cámara vinculada a la industria de la alimentación, las fábricas de gaseosas y la industria azucarera”, dijo Cobos, sobre la presión empresaria sobre el tema. “Con las mismas palabras que escuché durante esos cinco años, son las que están escritas en la exposición de motivos del mensaje que manda el Poder Ejecutivo”, reveló.

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El diputado radical remarcó que la intención de la norma apunta a “que la industria modificara el perfil de los nutrientes”, con el fin de “corregir la composición de los alimentos” y trabajar en una “alimentación más saludable”.

En ese marco, Cobos destacó el impacto cultural de la ley: “Lo importante de esta ley es cómo ha penetrado en los chicos. Tengo una nenita de cinco años y me pregunta si es saludable o no lo que compramos. ¿Por qué? Porque en la escuela los están educando”.

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Por lo tanto, rechazó que el Poder Ejecutivo apunte solo por “el simplismo de pretender derogar”. “Consulten a los especialistas. Hay más de 300 organizaciones que me han llegado el rechazo en estos días a lo que pretende el Gobierno.

Cobos también rechazó los argumentos sobre la necesidad de armonizar la norma con la reglamentación alimentaria de los países del Mercosur, al advertir que existen pautas similares de octógonos en Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile. “Algunos tienen los mismos octógonos, otros con rectángulos y otros dicen ‘alto contenido’ en vez de ‘exceso’. Armonizá la ley, pero no hay que derogar para armonizar. No he escuchado en Brasil, en Chile o en Uruguay: ‘Vamos a derogar esta ley para ver si podemos armonizar’”, advirtió.

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“En el país, más del 37% de la población tiene obesidad; los chicos llegan casi al 50%”, alertó el legislador

Sobre la supuesta relación entre el etiquetado y la caída del consumo, el legislador radical fue tajante: “El consumo ha caído por la pérdida del poder adquisitivo. No porque estén los octógonos o porque le falte un superhéroe (en el paquete). Si cayó el consumo en los productos que tienen exceso, habrás elegido otros productos o no comprar alimentos procesados y comprar carne o alimentos que no estén procesados”.

La interna entre Javier Milei y el futuro de la UCR

En el tramo final, Cobos fue consultado por la relación entre el presidente Javier Milei y Victoria Villarruel, luego del acto por el 25 de mayo, donde la vicepresidente no fue invitada en la comitiva oficial. “Yo veo una cuestión de celos”, dijo el diputado, sobre el vínculo que tiene Villarruel con sectores de la oposición.

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“Le aconsejaría al presidente que recomponga la relación. Tiene en el gobierno una persona que no está salpicada en ningún hecho de corrupción, que tiene un gran porcentaje de popularidad y que en los momentos que está transitando el gobierno le vendría bien al presidente”, definió Cobos.

El saludo entre Milei y Villarruel en la 144° Apertura de sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nacion, el 1 de Marzo de 2026 (Fotos: Comunicación Senado)

En ese marco, el ex vicepresidente aseguró que “pierde Milei” en esa discusión. “No puede pretender que una persona esté encerrada, callada, que no tenga agenda propia y no salga. Es medio denigrante”, argumentó.

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Consultado por el futuro de la UCR, Cobos señaló que el radicalismo necesita una convención que “defina el rumbo hacia dónde quiere ir, porque hemos perdido la identificación como partido nacional”. “Si el radicalismo tiene que tener incidencia nacional, debe definir qué es lo que quiere hacer. Si quiere mantener una alianza alianza con Milei, o si quiere buscar una alternativa distinta, que es la que yo me inclino”, concluyó.

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