Resultados de la Sexta sección en las elecciones Buenos Aires 2025

Las elecciones provinciales en Buenos Aires de este 7 de septiembre, que se desarrolla de manera independiente del calendario nacional, definieron la nueva composición tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados de la Legislatura bonaerense.

En la Sexta Sección Electoral, que representa el 5 % del padrón con 672.483 electores, se elegirán 11 diputados provinciales. En esta sección, La Libertad Avanza obtuvo el 41,7% de los votos, mientras que Fuerza Patria alcanzó el 34,1%. En tanto, Somos obtuvo el 11,4%.

A nivel provincial, se eligieron 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, junto con 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. Este proceso determinará la integración de los organismos responsables de aprobar leyes y supervisar al Ejecutivo provincial.

Esta sección abarca los municipios de Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, General Lamadrid, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tres Arroyos, Tres Lomas, Tornquist y Villarino.

¿Quiénes se presentaron como candidatos a diputados por la Sexta sección electoral?

Las principales fuerzas políticas han presentado sus listas de candidatos a diputados provinciales para esta sección.

Por la Alianza La Libertad Avanza, los postulantes titulares son Oscar Eduardo Liberman, Carla Pannelli, Héctor Norberto Gay, Mariela Silvina Vitale, Gustavo Javier Coria, Maria Fernanda Coitinho, Hao Yuan Lan, Carola Bedouret, Matias Besada, Claudia Andrea Yañez y Daniel Alejandro Adler. Entre los suplentes figuran Maria Rosa Libertini, David Urbani, Daiana Marina Pedreira, Nicolas Martin Balero Reche, Ana Paula Magariño, Luis Gaston Silva, Noelia Romina Soñora Tello y Felipe José Perez Ponisio.

La lista de Fuerza Patria está encabezada por Enrique Alejandro Dichiara, Maite Milagros Alvado, Esteban Alejandro Acerbo, Sofia Vannelli, Alvaro Diaz, Miriam Elizabeth Riat, Gustavo Alberto Brusa, Angeles Belen Trejo, Nicolás Orfano, Maria Gisela Ghigliani y David Alcala. Los suplentes son Maria Jose Lacoste, Juan Jose Arrua, Andrea Molina, Ruben Horacio Carabajal, Franca Befumo, Bruno Javier Zacconi, Valeria Edith Visotsky y Aron Agustin Amarante.

Por Somos Buenos Aires se presentan Jose Andres De Leo, Priscila Minnaard, Norberto Amilcar Garcia, Trinidad Barda Schell, Mariano Rafael Dello Russo, Catherine Gonzalez, Juan Cruz Rodriguez, Maria Antonia Urruti, Ariel Gustavo Menna, Marisa Pignatelli y Jose Maria Ares. Los suplentes incluyen a Elisa Josefina Salar, Diego Montero, Joana Esther Tamagnini, Leonel Laureano Fernandes Chamusco, Patricia Haydee Leiva, Mateo Pereyra, Maite Indart y Juan Jesus Lemos.

El Frente Potencia postula a Miguel A R Donadio, Roxana Noemi Almiron, Franco Maximiliano Mombelli, Valeria Carla Busacca Montoya, Fernando Pablo Mascetti, Sonia Patricia Estrada, Nicolas Jensen, Sandra Gimenez, Jorge Marcelo Mutti, Nidia Irene Burstein y Daniel Oscar Jaramillo. Entre los suplentes se encuentran Marisa Ana Arena, Carlos Enrique Aznar, Cecilia Diaz, Hugo Eduardo Lauret, Nadia Noemi Jaramillo, Raul Enrique Monferrer, Sandra Belen Christiani y Gustavo Eduardo Bellozas.

El Frente de Izquierda y los Trabajadores - Unidad presenta a Héctor Carlos Zaris como candidato, mientras que Nuevo MAS postula a Paula Abal. Por la Alianza Unión Liberal se presentan José Luis Giannasi, Evangelina Benitez, César Andrés Pascualetti, Silvana del Carmen Aguilar, Nicasio Jesús Martínez, Erika Romina Spitteler, Guillermo Enrique Ecke Follonier, Marcela de los Ángeles Ramírez, Roberto Scheel y Claudia Noemí Bugallo.

Política Obrera lleva como candidato a Carlos Martín Grecco.

La lista de Unión y Libertad incluye a Carlos Walter Alonso, Ana Maria Barbetti, Ricardo Efrain Lepron, Maria Martha Coria, Juan Carlos Nieto, Andrea Teresa Romero, Nestor Fabian Dore, Lorena Patricia Elizondo, Silvio Ceferino Mosegui, Agostina Reschini, Franco Adrián Studio, Agostina Romero, Juan Bautista Almeida Rodriguez, Martina Mariel Studio, Claudio Fernando Altare, Viviana Mariel Mazzuchi, Ruben Josue Carle, Maria Constanza Dau y Martin Federico Daga.

Por último, Es con Vos postula a Hernan Sergio Gonzalez Becares, Leticia Rosario Calla, Jaime Isaac Alper, Vanesa Edith Godoy, Diego Fernando Aguirre, Maria Antonia Bono Lujan, Dante Ariel Lencina, Nelida Ester Schonfeld, Roberto Adrian Stoessel, Ana Isabel Hueche, Mariano Alejo Rojas, Monica Beatriz Espindola, Luciano Alberto Ludueña, Gisela Noemi Garcia Ankudowicz, Sergio Eduardo Pellegrini, Paula Patricia Uinchinao, Marcelo Alberto Esteban, Claudia Patricia Sosa y Mario Antonio Coppolella.

¿Cuándo son las elecciones nacionales 2025?

La fecha designada para estos comicios es el domingo 26 de octubre, día en el que estarán en juego 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores.