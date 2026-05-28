Josh Jacobs, figura de los Packers, es liberado pero permanece bajo investigación por presunto abuso doméstico

El proceso judicial involucra acusaciones de violencia doméstica y mantiene en suspenso el futuro inmediato de uno de los jugadores más destacados del equipo (Brown County Jail)

El corredor de los Green Bay Packers Josh Jacobs quedó en libertad este miércoles sin cargos formales mientras la fiscalía del condado de Brown define si presentará acusaciones penales por un caso de presunto abuso doméstico en Wisconsin, una decisión que mantiene abierta una investigación con impacto inmediato en lo deportivo sobre uno de los jugadores más productivos del equipo, como destaca ABC News.

Jacobs, de 28 años, acumula 7.803 yardas y 74 touchdowns por tierra en 7 temporadas en la NFL, según AP News. De acuerdo con ese medio, entre los jugadores activos solo Derrick Henry, de Baltimore, con 122, y Josh Allen, de Buffalo, con 79, superan su total de touchdowns por carrera.

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El Departamento de Policía de Hobart-Lawrence citado por ABC News, asegura que Jacobs fue arrestado el martes e ingresado en la cárcel del condado de Brown por cinco señalamientos: agresión, daños criminales a la propiedad y alteración del orden público, todos vinculados a abuso doméstico, además de intimidación de una víctima y estrangulamiento y asfixia.

Reconocido por su capacidad ofensiva y sus estadísticas sobresalientes, el running back ha sido pieza fundamental en el esquema de Green Bay y figura constante en los rankings de la liga (Foto de archivo de AP/Jack Dempsey)

Los registros de la cárcel consultados por ABC News indican que el cargo de estrangulamiento y asfixia es un delito grave y que los demás son faltas.

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El fiscal de distrito del condado de Brown, David Lasee, dijo en un comunicado citado por ABC News que su oficina “todavía no está preparada para tomar una decisión formal sobre la presentación de cargos”. En la misma declaración, agregó: “Nuestra oficina solicitó una investigación adicional, ya que hay motivos para creer que podrían existir pruebas adicionales que influirían en si corresponde presentar cargos penales y qué cargos se presentarían”.

Los registros carcelarios citados por ABC News, indican que Jacobs fue liberado a las 12:20, hora local, del miércoles.

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Luego de permanecer detenido en una cárcel del condado de Brown, el deportista fue puesto en libertad mientras la fiscalía determina si avanzará con acusaciones formales (Fox 11)

La investigación sigue abierta por un incidente denunciado el sábado

El jefe del Departamento de Policía de Hobart-Lawrence, Michael Renkas, informó en un comunicado reproducido por ABC News que los cargos se originan en una “denuncia por disturbio” a la que agentes respondieron el sábado por la mañana. De acuerdo con AP News, la policía acudió al aviso alrededor de las 8:30.

Renkas señaló, según ABC News, que Jacobs fue arrestado después de una investigación y que el caso sigue “activo y en curso”. AP News también citó a Lasee en el mismo sentido: “La investigación sigue abierta y está en curso”.

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Los abogados de Jacobs, David Chesnoff, Richard Schonfeld y Clarence Duchac, afirmaron en un comunicado citado por ABC News que están “extremadamente complacidos” por la liberación del jugador y por el hecho de que no se hayan presentado cargos penales por ahora.

En otra declaración posterior al arresto, reproducida por ese medio, sostuvieron que Jacobs “niega enérgicamente las acusaciones” y que el asunto se encuentra en una etapa temprana de investigación con pruebas relevantes que aún no se hicieron públicas.

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AP News destaca que los abogados también pidieron que se mantenga “la mente abierta” mientras se revisa el caso por completo. En la declaración recogida por ABC News, añadieron: “Seguimos confiando en que, una vez que se reúna y evalúe todas las pruebas, confirmará que no deberían presentarse cargos contra Josh en el futuro”.

Las autoridades mantienen bajo análisis el expediente por presunto abuso doméstico, a partir de un llamado policial realizado durante el fin de semana (Charles LeClaire-Imagn Images/REUTERS)

El caso alcanza a uno de los jugadores más importantes del ataque de Green Bay

Un portavoz de los Packers afirmó a ABC News que la franquicia está “al tanto del asunto que involucra a Josh Jacobs” y que no hará más comentarios mientras siga en marcha la situación legal. El entrenador Matt LaFleur declaró el miércoles, según ABC News, que se atendría al comunicado del equipo y dejaría que el proceso siguiera su curso.

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La investigación coincide con el inicio de las actividades organizadas del equipo, que comenzaron el martes, destacó AP News.

Además, subrayó que Jacobs es el principal corredor de regreso en una posición en la que Green Bay tiene poca profundidad: el segundo corredor con más yardas del año pasado, Emanuel Wilson, firmó desde entonces con los Seattle Seahawks, y los Packers no seleccionaron corredores en el draft de este año.

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El entrenador principal del equipo evitó ampliar comentarios sobre la situación y reafirmó la decisión de respetar el curso que tomen las autoridades y la institución (AP Photo/Mike Roemer)

En el plano deportivo, Jacobs viene de correr para 929 yardas y 13 touchdowns en 2025, después de una temporada 2024 en la que sumó 1.329 yardas y 15 touchdowns y obtuvo su tercera selección al Pro Bowl, según AP News. ABC News recordó que está por iniciar su tercera campaña con Green Bay.

Antes de llegar a los Packers, Jacobs comenzó su carrera en la NFL en 2019 como elección de primera ronda de los entonces Oakland Raiders y fue incluido en el equipo ideal de novatos de la liga, de acuerdo con ABC News.

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AP News añadió que pasó sus primeras 5 temporadas con los Raiders, fue All-Pro y lideró la NFL con 1.653 yardas por tierra en 2022 con Las Vegas.