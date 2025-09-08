Política

Resultados de la Séptima sección en las elecciones Buenos Aires 2025

Agrupa 8 municipios del interior de la provincia y hubo 285.047 personas habilitadas para votar, que representaron el 2% del padrón total

Este 7 de septiembre la provincia de Buenos Aires celebró elecciones legislativas para renovar 23 senadores provinciales titulares, 15 suplentes, 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes, además de los integrantes de los concejos deliberantes y consejos escolares en cada distrito. En el ámbito municipal, cada uno de los distritos bonaerenses determinará la nueva conformación de sus concejos deliberantes y los miembros de los consejos escolares.

La Séptima Sección Electoral eligió tres senadores provinciales, cuenta con 285.047 electores, lo que representa el 2 % del padrón provincial. Según los datos oficiales, en esta sección Fuerza Patria obtuvo el 38,2% de los votos, mientras que La Libertad Avanza alcanzó el 32,8%. Por otra parte, Somos logró el 15,1%.

Podés ver los resultados completos acá

Esta sección está conformada por los municipios de Azul, Bolívar, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Veinticinco de Mayo, Tapalqué y General Alvear.

Quiénes se presentaron como candidatos a senadores provinciales

El Frente La Libertad Avanza postuló a Alejandro Speroni, María Celeste Arouxet y Ezequiel Galli como titulares, con Cecilia Belsito, Esteban Daniel Cibran y María Sol Luján Leal como suplentes.

Por parte de Fuerza Patria, los candidatos titulares fueron María Inés Laurini, Marcos Emilio Pisano y Evelyn Díaz, acompañados por Diego Miguel Di Salvo, Hosanna Ester Cazola y Arístides Bernabé Leinenn como suplentes.

La agrupación Somos Buenos Aires presentó a Fernando H. Martini, Viviana Beatriz Rodríguez y Federico Fernando Farina como titulares, y a María Gabriela Tolosa, Carlos Félix Iparraguirre y Bárbara Estefanía Garro como suplentes.

El Frente Potencia llevó como candidatos a Pedro Manuel Vigneau, Gabriela Elisabet Paoltroni e Iván Rodolfo Stankievich, con Inés Amadeo, Javier Alfredo Donatelli y Florencia Ciavola como suplentes.

En el caso del Frente de Izquierda y los Trabajadores - Unidad, la candidatura recayó en Daniel Marín, mientras que Nuevo MAS postó a Sofía Carneiro.

La Alianza Unión Liberal inscribió a Eduardo Raúl Rocha, Andrea Fernanda Álvarez, Gustavo Adolfo Díaz, Raquel Lorena Romero, Marcelo Mario Delaude y Leila Leandra Bruno.

Por su parte, Unión y Libertad presentó a Dalton Jauregui, Josefina Silverii, Matías Leonardo Pascual, Norma María Marra, Héctor Adolfo Tordelli y Victoria Rocío Gallastegui.

Finalmente, la lista Es con Vos fue integrada por Jonathan Germán Capra, Cecilia Luján Travers, Agustín Oscar Goyer, Rocío Ayelén Bella Burelli, Ezequiel Néstor Daniel Ledesma y Camila Laspale.

¿Cuándo son las elecciones nacionales 2025?

La fecha designada para estos comicios es el domingo 26 de octubre, día en el que estarán en juego 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores.

