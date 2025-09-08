Resultados de la Octava sección en las elecciones Buenos Aires 2025

Este 7 de septiembre la provincia de Buenos Aires celebró elecciones legislativas en las que se definieron los nuevos integrantes de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de la Legislatura bonaerense, así como la composición de los concejos deliberantes y consejos escolares en cada municipio.

La Octava Sección Electoral, correspondiente a La Plata, cuenta con 639.839 electores, lo que representó el 4 % del padrón provincial, y en esta ocasión elegirá 6 diputados provinciales. Según los datos oficiales, en esta sección Fuerza Patria obtuvo el 43,9% de los votos, mientras que La Libertad Avanza alcanzó el 36,6%. En tercer lugar, se ubicó el Frente de Izquierda, con el 5,5% de los votos.

En el ámbito provincial, se eligieron 23 senadores titulares y 15 suplentes, junto con 46 diputados titulares y 28 suplentes. Estos cargos resultan clave para la aprobación de leyes y la supervisión del Ejecutivo provincial.

Quiénes se presentaron como candidatos a diputados provinciales en la Octava sección electoral

Por la Alianza La Libertad Avanza, los principales postulantes son Osaba Juan Esteban, Quintero Chasman Julieta Elisabet, Adorni Francisco Jorge, Fragasso Micaela, Morzone Nicolas Luis y Cianflone Maria Cristina. Los suplentes incluyen a Regules De Saa Francisco, Olgiatti Florencia Belen, Fredes Claudio Javier y Fernandez Maria Virginia.

La lista de Fuerza Patria está encabezada por Archanco Juan Ariel, Iañez Lucia, Malpeli Juan Martin, Corra Carola Eugenia, Vander Cristian Pablo y Lambertini Paula, con suplentes como Denappole Lucio Maximiliano, Gallardo Claudia Azucena, Iafolla Marcelo Fabio y Rodriguez Andrea.

En el espacio Somos Buenos Aires figuran Nicoletti Pablo Daniel, Ciparelli Moreno Antonela, Rodriguez Ascurra Emilio, Temporetti Vanesa Elena, Rovella Diego Alejandro De Jesus y Perez Maria Virginia. Los suplentes son Ravainera Ricardo Alberto, Barbero Viegas María De Las Mercedes, López Lastra Martín Gabriel y Pappa Johana Haydee.

El Frente Potencia presenta a Metz Jorge Gerardo, Castagnet Maria Del Rosario, Massano Nicolas, Ramos Lourdes Ariadna, Llorente Guillermo Daniel y Massaccesi Franco Aylén como titulares, y a Ontivero Hernan Orlando, Gonzalez Alejandra Del Carmen, Conte Hernan David y Silva Ayelen Jesica Johanna como suplentes.

Por el Frente de Izquierda y los Trabajadores - Unidad se postula Laura Cano, mientras que Nuevo MAS lleva como candidato a Facundo Díaz.

La Alianza Unión Liberal presenta una lista encabezada por Diana Cecilia Zonaro, Leonardo Maximiliano Panebianco, Virginia Druetto, Alejandro Miguel Del Franco, Adriana Barrutia, Gustavo Federico Niccolo, Maria Cecilia Somma, Roberto Miguel Machicote, Alejandra Soledad Pello y Rodolfo Tomas Irazabal.Política Obrera postula a Sergio Gómez de Saravia.

En tanto, Nuevos Aires lleva como candidatos a Marcelo Adrian Peña, Karina Edith Vanoni, Mariano Andres Erzi, Ivana Del Pilar Nieva, Ricardo Raul Zic, Claudia Karina Pavon, Oscar Marcelo Mapis, Maria Cristina Hippener, David Alejandro Bavestrello y Sandra Marisa Romero.Por Unión y Libertad se presentan Facundo José Zaldua, María Belén Azar, Matías Gastón Chimenti y Beatriz Edith Martín.

Finalmente, la lista Es con Vos está integrada por Maximiliano Esteban Ibarra Guevara, María Fernanda Scacheri, Alejandro Pérez, Norma Susana Yodas, Guillermo Patricio Kelly, Fernanda Gabriela Sena, Esteban Daniel Gutierrez, Nancy Laura Selim y Ángel Daniel Cisneros.

¿Cuándo son las elecciones nacionales 2025?

La fecha designada para estos comicios es el domingo 26 de octubre, día en el que estarán en juego 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores.