El Gobierno acelera los retiros voluntarios y avanza en la reducción de organismos descentralizados

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado (RSFotos)

Por orden expresa del presidente Javier Milei, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, avanza con el achicamiento de la estructura estatal, con especial foco en los organismos descentralizados, a través de un esquema de retiros voluntarios que evalúan extender también a la administración central, según confirmaron dos fuentes a Infobae.

Desde el inicio de la gestión, la “motosierra” se transformó en uno de los símbolos distintivos del oficialismo que se esfuerza por potenciar día a día. En ese marco, la cartera que lidera Sturzenegger trabaja en la reducción del Estado apoyada, entre otras herramientas, en acuerdos de desvinculación voluntaria que fueron implementados en distintos organismos y que podrían ampliar su alcance en las próximas semanas.

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Como contó este medio, en marzo de este año el Poder Ejecutivo calculaba una reducción de al menos 5000 puestos de trabajo para el primer trimestre de este 2026. Según confirmó un funcionario involucrado en el proceso, hasta ahora más de 2.300 personas adhirieron a los retiros voluntarios, aunque en el Gobierno aseguran que el impacto de las nuevas etapas incrementará significativamente esa cifra en los próximos meses.

“En cada retiro se proyecta un numero por un tema presupuestario, pero no hablamos de un objetivo general. Además hay retiros que surgen de los mismos organismos que los solicitan. Es algo completamente dinámico”, explicaron desde Casa Rosada.

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El presidente Javier Milei junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger (REUTERS/Agustin Marcarian)

Hasta entonces, los retiros voluntarios ya finalizaron en la Dirección Nacional de Vialidad, donde estiman que dejaron el organismo cerca de 1.000 empleados, y también en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con alrededor de 1.170 desvinculaciones. En el oficialismo destacan ambos procesos como “los más exitosos”, ya que representan aproximadamente el 10% de la dotación de cada organismo.

La política se implementó en la empresa Radio y Televisión Argentina (RTA), que combinado con los acuerdos voluntarios que se instrumentaron bajo la intervención de Carlos Curci, redujo la dotación en más de 252 empleados; en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Casa de la Moneda y en la empresa ferroviaria Belgrano Cargas y Logística (BCyL).

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“Quienes adhieren no pueden volver a trabajar en el Estado hasta después de cinco años”, remarcan en la administración libertaria, que además se prepara para avanzar con un nuevo proceso en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

En paralelo, el oficialismo prevé abrir nuevos retiros en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que cuenta con una planta cercana a los 11.000 empleados, además de otros cuatro organismos que mantienen bajo análisis, aunque evitan precisar cuáles son al considerar que se trata de un proceso “dinámico”.

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Una de las oficinas de ANSES (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno defienden los acuerdos de desvinculación mutua, que contemplan el pago de alrededor del 90% del salario bruto por cada año trabajado, y sostienen que evita la escalada de conflictividad. “Es de mutuo acuerdo. Son voluntarios por lo cual tienen menor nivel de conflicto. A su vez, le permiten un ahorro al Estado: depende del retiro y la antigüedad de la persona, pero en muchos casos, en menos de un año, ya se generan ahorros”, precisaron por los pasillos de Balcarce 50.

En la cartera que conduce Sturzenegger consideran además que el retiro voluntario resulta “más económico que una indemnización”, y aseguran que en varios organismos son los propios trabajadores quienes solicitan acceder al esquema. Además, el Ejecutivo estudia extender el mecanismo a áreas de la administración central. “Es una posibilidad a analizar”, afirmaron.

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Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente a marzo de 2026, la administración pública nacional y las empresas estatales suman 276.104 empleados, lo que representa una reducción interanual del 6,3% respecto de marzo de 2025. En Casa Rosada aseguran que, entre retiros voluntarios y contratos no renovados, desde el inicio de la gestión ya se redujeron más de 65.000 puestos en la estructura estatal.