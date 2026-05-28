Un senador peronista de Entre Ríos propuso crear un programa oficial para registrar ovnis

El proyecto de Víctor Sanzberro quedó registrado con el número 15.702 y tomó estado parlamentario en la sesión de ayer (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Este proyecto no se trata de creencias, sino de transparencia y derecho a la información”, expresó el legislador entrerriano, Víctor Sanzberro, en la fundamentación de su propuesta legislativa para el avistamiento de ovnis.

La idea es que el Programa Provincial de Registro de Fenómenos Anómalos (PRFA) pueda “recibir, registrar, analizar y preservar de forma sistemática los reportes de objetos o fenómenos no identificados en el espacio aéreo, terrestre o en los cursos de agua del territorio entrerriano”. Su implementación “se realizará optimizando los recursos existentes, sin que implique la creación de estructuras burocráticas gravosas”, agregó.

PUBLICIDAD

Luego, señaló: “Entre Ríos posee una geografía particular con vastas extensiones de cielo y agua” que comprende los ríos Paraná y su delta y el Uruguay. Por ello “resulta una responsabilidad institucional proveer un marco ordenado y serio para que los ciudadanos y profesionales del aire y el agua puedan reportar avistamientos anómalos sin temor a la ridiculización”, argumentó.

Víctor Sanzberro propone la creación del Programa Provincial de Registro de Fenómenos Anómalos (Instagram)

El articulado de la iniciativa contempla que la estructura estatal a crear “implementará un sistema digital y telefónico de recepción de denuncias que garantice la estricta confidencialidad y reserva de identidad de los informantes (pilotos, controladores, fuerzas de seguridad, navegantes y ciudadanos) para evitar cualquier estigma o perjuicio profesional”.

PUBLICIDAD

El programa tendrá una persona responsable designada por el Poder Ejecutivo. Estará acompañada por un consejo consultivo ad honoren integrado por siete personas.

Los consejeros tendrán que reunir ciertas características. Deberán ser “investigadores con trayectoria reconocida en el estudio de estos fenómenos”. Los entrerrianos tendrán prioridad. Además, tendrá que sumarse a “representantes de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la temática” y “expertos en aviación, seguridad aeroportuaria o náutica”. Su misión será la de “auditar los casos, otorgar rigor científico y asesorar técnicamente”

PUBLICIDAD

Victoria, ciudad ufóloga

El senador representa al Departamento Victoria. La ciudad cabecera lleva el mismo nombre. Y es reconocida en el plano nacional e internacional por la comunidad de ufólogos y entusiastas.

La creencia es que la zona es un punto de atracción para naves del espacio exterior y habitantes de otros lugares del cosmos. Por eso Sanzberro propuso que sea sede del programa provincial.

PUBLICIDAD

La localidad ya tiene un museo del ovni. Es parte del recorrido turístico. Sanzberro es consciente del lugar que ocupa su ciudad y lo destacó en su proyecto. “Victoria ya es un referente gracias al trabajo serio y sostenido de Silvia y Andrea Pérez Simondini junto al equipo de Visión OVNI”, señaló.

La ciudad de Victoria, en la provincia de Entre Ríos, con sus grandes extensiones de agua y cielo abierto, ideal para eventuales avistamientos

En este marco, agregó, “cabe destacar la labor de CEFORA (Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina), organización que ha liderado la desclasificación de documentos oficiales mediante la Ley Nacional 27.275 de Acceso a la Información Pública”.

PUBLICIDAD

Este proceso “ha dado lugar a la creación de ALAS (América Latina para Aeroespacios Seguros), presidida por el piloto en actividad Pablo Ducau, aportando una perspectiva técnica esencial sobre la seguridad en la navegación aérea”, detalló.

Luego, el legislador citó: “El contexto internacional nos marca el camino. El pasado 8 de mayo de 2026, el Gobierno de los Estados Unidos inició una desclasificación histórica de archivos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP). Países como Brasil, Chile y Uruguay ya cuentan con programas oficiales de seguimiento”.

PUBLICIDAD

En ese contexto “Entre Ríos tiene la oportunidad de ser vanguardia nacional en esta materia”, se entusiasmó.

El proyecto de Sanzberro quedó registrado con el número 15.702. Tomó estado parlamentario en la sesión del miércoles 27. Fue remitido a la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. El comité lo preside otro peronista: el médico Martín Oliva.

PUBLICIDAD