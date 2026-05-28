DNI con chip electrónico: quiénes deben tramitarlo y cuáles son los costos

El DNI electrónico con chip eleva la seguridad y la modernización de la identificación ciudadana en Argentina desde febrero de 2026

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) inició en febrero de 2026 la emisión de una nueva generación del Documento Nacional de Identidad (DNI) con chip electrónico integrado, en un cambio que afecta a todos los trámites de identificación en el país. La actualización, formalizada mediante la Disposición 55/2026 de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (DNRP), alinea la documentación argentina con los criterios de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de Naciones Unidas.

El cambio no implica una renovación obligatoria masiva ni inmediata. Los documentos emitidos bajo el formato anterior conservan plena validez hasta la fecha de vencimiento que figura impresa en el frente de cada tarjeta. Lo que establece la nueva normativa es que, a partir de ahora, cualquier gestión ordinaria —ya sea una primera emisión, una renovación por vencimiento, un cambio de domicilio o una rectificación de datos— dará lugar automáticamente a la entrega del nuevo modelo con tecnología avanzada, sin que el ciudadano deba solicitarlo de manera adicional.

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La transición opera de forma progresiva. Durante un período prolongado, ambas versiones del documento circularán de manera simultánea en el país, lo que permite una adaptación gradual tanto para los ciudadanos como para los organismos de control y verificación. El ritmo de distribución depende de la capacidad de producción y logística habilitada por el RENAPER y los registros civiles provinciales, que son las entidades responsables de la gestión y emisión de los nuevos ejemplares.

Durante la transición, ambos modelos de DNI —el anterior y el nuevo con chip— mantienen plena validez hasta el vencimiento indicado en cada tarjeta

Cómo es el nuevo DNI electrónico

El elemento central de la actualización es el chip electrónico sin contacto, que almacena información personal y biométrica en formato encriptado e impide el acceso no autorizado a los datos. El soporte físico también cambió: el nuevo DNI abandona el plástico tradicional y adopta el policarbonato multicapas, un material que permite integrar los datos del titular mediante grabado láser dentro de la propia estructura del documento, lo que dificulta la adulteración sin dejar rastros detectables.

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A estas características se suman capas de seguridad física adicionales: imágenes variables según el ángulo visual, elementos visibles únicamente bajo luz ultravioleta, relieves táctiles y una ventana translúcida con la fotografía del titular. El código de barras del modelo anterior fue reemplazado por un código QR para la validación digital de datos.

El diseño gráfico incorpora referencias a la identidad nacional: el anverso incluye la escarapela y el Sol de Mayo, mientras que el reverso, entre otros, el Monumento a la Bandera, las Islas Malvinas y la Ballena Franca Austral. Las protecciones criptográficas del chip fueron aprobadas por la OACI. Versiones futuras del documento prevén incorporar un certificado de firma digital para suscribir documentos y realizar trámites con validez legal desde el teléfono celular, según informó el RENAPER.

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El nuevo DNI integra un chip electrónico y policarbonato multicapas, lo que impide la falsificación y mejora la durabilidad del documento - RENAPER

Quiénes deben tramitar el DNI electrónico

Las instancias de actualización obligatoria están determinadas, en primer lugar, por la edad del titular. La primera renovación se realiza entre los 5 y 8 años; la segunda, al cumplir los 14 años. A partir de ese momento, el documento tiene una vigencia de 15 años, por lo que en 2026 deben renovarlo quienes lo hayan emitido en 2011. Vencido ese plazo, el DNI pierde validez para realizar trámites, contratar servicios, trabajar, estudiar o acceder a la salud pública y programas sociales.

Más allá de los plazos por edad, la renovación es necesaria en los siguientes casos: cambio de domicilio, deterioro del documento, pérdida o robo, rectificación de datos personales, o tramitación de un cambio registral por identidad de género. En este último caso, la primera solicitud no tiene costo.

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Más allá de los plazos por edad, la renovación también es necesaria por cambio de domicilio, deterioro, pérdida o robo, rectificación de datos personales, o tramitación de un cambio registral por identidad de género —en este último caso, la primera solicitud no tiene costo—. Además, el sistema prevé la emisión de un DNI provisorio “0 Año” para recién nacidos con dificultades de salud, válido solo dentro del territorio nacional.

Las personas extranjeras residentes en el país deben renovar su DNI bajo las mismas condiciones que los ciudadanos argentinos, con el formato actualizado que incluye información específica sobre su nacionalidad y situación migratoria —país de nacimiento, número de juzgado y fecha de naturalización—, pero con un cuadro tarifario diferente.

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La renovación obligatoria del DNI se determina por edad, producción, extravío, deterioro, cambio de domicilio o actualización de datos personales (Freepik)

Cuál es el costo del trámite

El valor del trámite varía según el tipo de gestión, la urgencia en la entrega y la condición del solicitante. Para ciudadanos argentinos, los valores vigentes desde marzo de 2026 son:

Primer ejemplar para nacidos en el territorio nacional (de 0 a 6 meses): sin costo. Por identificación/identificación tardía e inscripción tardía: sin costo

Primer ejemplar por carta de ciudadanía u opción de Nacionalidad: $10.000

Actualización de 5/8 años y de 14 años: $10.000

Ejemplar nuevo por actualizaciones posteriores, rectificación de datos, cambio de domicilio, canje de Libreta de Enrolamiento o Cívica por DNI, adopción u otros motivos: $10.000

Certificado de Pre-identificación (CPI) y reposición por error u omisión: sin costo

Para quienes requieren el documento con mayor rapidez:

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DNI exprés (96 horas hábiles): $26.000

DNI 24 horas (retiro en oficina de origen): $41.000

DNI al instante (solo en oficinas habilitadas): $57.000

Para extranjeros residentes, la primera identificación, las actualizaciones y la emisión de nuevos ejemplares tienen un costo de $20.000. La reposición por error u omisión no tiene cargo.

El trámite es presencial en registros civiles, centros de documentación del RENAPER o puntos habilitados. El turno puede solicitarse a través del sitio web oficial o mediante la aplicación Mi Argentina.

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