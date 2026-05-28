Ivana Figueiras habló del escándalo entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich: “Ya me acusaron de robar un marido”

En medio del nuevo encontronazo entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich por su perra Frida, Ivana Figueiras fue consultada sobre la situación (Intrusos - América)

El clima de escándalo que envuelve a Chechu Bonelli y Darío Cvitanich por la supuesta disputa en torno a la tenencia de su mascota, Frida, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. En medio del revuelo, Ivana Figueiras se volvió involuntariamente protagonista cuando las cámaras de Intrusos (América) la abordaron para conocer su opinión sobre el tema. La modelo, lejos de alimentar el fuego, dejó en claro su hartazgo por quedar una vez más en el centro de conflictos mediáticos ligados a su pareja y a la expareja de él.

Al ser consultada sobre su postura ante la situación, Figueiras, visiblemente incómoda, optó por la evasiva desde el primer momento. “No te puedo decir nada. No sé”, respondió, tratando de cortar el tema de raíz. Sin embargo, la insistencia periodística fue en aumento, y el eje de la charla giró rápidamente hacia la mascota que habría quedado en el medio de la separación.

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“¿Qué tengo que ver yo con el perro?”, lanzó la empresaria, marcando su distancia. El cronista insistió en que, según trascendidos, a Darío le habría molestado que el perro estuviera en adopción. Sin perder la calma, ella fue contundente: “Juro que no, no tengo ni idea de… Obviamente que sí tengo idea, pero no quiero hablar”. La modelo dejó claro desde el inicio que no le corresponde opinar ni involucrarse en la disputa. “No es un tema que me involucre a mí. Yo no tengo nada que ver. Ya bastante me tuve que fumar todo esto. No tengo nada que ver con esto, ¡nada!”.

La postura de Ivana Figueiras ante la nueva pelea entre Darío Cvitanich y su expareja Chechu Bonelli (VisualesIA ScribNews)

La charla siguió girando en torno al destino del animal. El cronista buscó saber si la mascota estaba en la casa del hermano de Darío, en Baradero. Ivana se mantuvo firme: “No sé, preguntale a él”. Al consultarla si conocía a la mascota, respondió con amabilidad: “Es un amor el perrito, divino”. Pero cuando el notero intentó indagar sobre su preocupación respecto al bienestar del animal, la modelo fue clara: “No es un problema mío. Yo me ocupo de mí y de mi vida, de nadie más”.

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A pesar de los intentos del movilero por sacar alguna declaración, Ivana repitió su postura: “No tengo nada que ver con nada”. Cuando el cronista argumentó que la mascota “es como parte de la familia”, Figueiras cortó en seco: “Bueno, no es mi familia”. Incluso cuando el periodista intentó poner el foco en la relación de Darío con el perro, Ivana fue tajante: “Ni idea, pregúntale a él”.

El intercambio expuso el hartazgo de Figueiras por la constante exposición mediática y por ser señalada como responsable de conflictos ajenos. “Ya me acusaron de robarme un marido, ahora me están hablando de un perro”, ironizó. “¿También me robé el perro yo? Basta. No quiero saber más nada”. La modelo, que en más de una ocasión fue apuntada como “tercera en discordia” en la separación de Bonelli y Cvitanich, dejó en claro que no le interesa ser parte de esa narrativa: “No me interesa, no es un problema mío. No me interesa en absoluto”.

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"Ya me acusaron de robarme un marido", aseguró Figueiras ante las críticas que recibe desde que comenzó su romance con Cvitanich (Instagram)

La pregunta sobre el perro, lejos de ser trivial, expuso la presión constante sobre los protagonistas de historias mediáticas para responder o dar explicaciones sobre cuestiones que no siempre les corresponden. Figueiras, cansada de ser señalada, eligió cerrar el tema con una frase que resume su hartazgo: “No tengo nada que ver con nada”.

Mientras tanto, la disputa por la mascota entre Bonelli y Cvitanich sigue sumando capítulos y la mirada pública se posa, una vez más, en los detalles más íntimos de la vida de los famosos, aunque estos prefieran dar vuelta la página.

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