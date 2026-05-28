Mauricio Macri: “Hay que lograr que esta vez el cambio sea indestructible, que el populismo no lo pueda volver a parar”

Jaime Olivos

Previo a la reunión con legisladores del PRO de todo el país, Mauricio Macri destacó la necesidad hoy de “lograr que esta vez el cambio sea indestructible, que el populismo no lo pueda volver a parar”. A su vez, se refirió a las declaraciones del exapoderado de la Fundación Madres Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, que ayer pidió ampliar su declaración indagatoria en el juicio oral por la causa Sueños Compartidos, y reveló un supuesto subsidio a la Universidad de las Madres para hacer denuncias contra el PRO.

“Fueron muy duros en la Ciudad (de Buenos Aires) y después en la Nación. Ocho años de un ejército de demolición trabajando para que el cambio no avanzase”, planteó el exmandatario a los periodistas que lo esperaban en la puerta de las oficinas partidarias de la calle Balcarce.

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Consultado sobre si el presidente atraviesa la misma situación en relación a la oposición, fue categórico: “Están mucho más débiles, están desarmados. La justicia actuó en tiempo tal vez un poco largo, pero finalmente actuó y eso hace que no estén articulados. Están peleados. No es el mismo kirchnerismo del 2015 y del 2019″. Y sobre la exministra de Seguridad y actual senadora nacional Patricia Bullrich, señaló: “Ella está en La Libertad Avanza”.

Macri convocó hoy a dirigentes provinciales del PRO de todo el país para reflotar el Foro Federal de Legisladores Provinciales y construir una mesa de coordinación legislativa nacional, mientras intensifica conversaciones con dirigentes radicales y peronistas de cara a 2027.

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La jornada arrancó este miércoles a la noche con una cena de bienvenida para los dirigentes que ya llegaron a Buenos Aires, aunque sin la presencia del expresidente. La reunión formal está prevista que se extienda hasta el mediodía, con el expresidente y el diputado nacional y secretario general del partido, Fernando de Andreis, como principales oradores. Se prevé, además, una presentación de cada uno de los jefes de bloque provinciales.

El encuentro tiene un antecedente directo: el Foro Federal de Legisladores Provinciales, que presidía el diputado rionegrino Juan Martín y que estuvo activo hasta 2023, año en que registró sus últimas publicaciones en redes, entre ellas mensajes con presencia de Patricia Bullrich, entonces presidenta del PRO. La interna que siguió a la derrota electoral de ese año desarticuló el espacio, en línea con el reacomodamiento interno que derivó en la salida la hoy senadora libertaria y del ex jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Ambos dirigentes buscaron ser presidentes en 2023 y hoy están fuera de la estructura partidaria.

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Uno de los debates que se abrirá en la reunión del jueves es quién presidirá ese espacio. Hay consenso en que la conducción debería recaer en un legislador del interior, y no de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) o la provincia de Buenos Aires (PBA): el argumento es que, por peso numérico, los distritos más grandes terminarían imponiendo sus candidatos por sobre los del resto del país.

Mauricio Macri busca reactivar al PRO a nivel nacional

Entre otros, los legisladores que ya confirmaron su presencia son: Silvia Lospennato, Darío Nieto, Laura Alonso, Waldo Wolff, Rocío Figueroa, Patricia Glize, Ignacio Parera, Sergio Siciliano y Gimena Villafruela, por CABA. La delegación bonaerense incluye a los diputados Agustín Forchieri, María Sotolano, Rita Salaberry, Natalia Blanco, Leticia Bontempo, María Paula Bustos, Martín Endere, Julieta Quinteros, Alejandro Rabinovich, María Laura Ricchini y Fernando Rovello, más los senadores Pablo Petrecca, Alex Campbell, Guillermo Montenegro, Jorge Schiavone y Juan Manuel Rico Zini.

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Del interior del país participan, entre otros, los rionegrinos Juan Martín, Juan Murillo y María Laura Frei; la catamarqueña Natalia Saseta; los chaqueños Laura Bisonni y Ernesto Miguel Blasco; las pampeanas María Laura Trapaglia y Noelia Viara; la mendocina Sol Salinas; y los neuquinos Verónica Lichter, Damián Canuto, Marcelo Bermúdez y Mercedes Tulian.

El trasfondo político del encuentro excede lo legislativo. En los últimos 37 días, Macri se reunió con los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Martín Llaryora (Córdoba). Salvo el encuentro con el dirigente peronista, el expresidente se trasladó a los territorios que hoy gobiernan los mandatarios radicales.

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La reunión con Llaryora, que no se anunció y de la que no hubo foto, abre el interrogante sobre la posibilidad de incorporar una pata peronista a una eventual coalición electoral. Desde el entorno de Macri dejan trascender que “puede hablar con todos salvo el kirchnerismo, que es el enemigo”, y que su figura genera expectativa en terceros por lo que pueda aportarles.

El líder del PRO durante la cena con el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo

“No jodan mucho, que si llega a medir, tiene con quienes armar y competirles”, se entusiasmó un dirigente del PRO en declaraciones a Infobae. Las definiciones sobre 2027, insisten en la sede de Balcarce 412, llegarán a fin de año, después del Mundial de Fútbol, y dependerán de la fortaleza o debilidad del gobierno en ese momento.

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Este miércoles, en tanto, el ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi, fue explícito sobre el futuro del expresidente. “Mauricio es insoslayable en el futuro de los argentinos. A los del PRO nos gusta que sea candidato, no lo queremos esconder”, afirmó en declaraciones a Infobae en Vivo. Al ser consultado sobre posibles alianzas electorales, fue cauto: “No es el año de alianzas electorales, ni de pensar en eso. Hay que trabajar, trabajar y trabajar”.

El encuentro en Balcarce se enmarca en la gira “Próximo Paso” que Macri lanzó en mayo con actos en Vicente López, Mendoza y Santa Fe, donde tiene previsto visitar al gobernador Maximiliano Pullaro a inicios de junio. Hasta esa provincia se trasladará también el mandatario de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El objetivo inmediato del partido es tener candidatos propios en las 150 ciudades más grandes de Argentina para las elecciones de 2027, con una meta de 180 candidatos a intendente en total para cubrir más del 70% del electorado nacional.

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Mauricio Macri junto a Maximiliano Pullaro

El escenario de alianzas, hasta el momento, varía según el distrito. En PBA, el senador provincial Petrecca ya se pronunció ante Infobae: “Vengo planteando hace tiempo que para ganar la Provincia hay que armar algo similar a JxC, pero ampliado, con el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, el vecinalismo, un sector del peronismo y LLA”. El presidente del partido en territorio bonaerense, el diputado nacional Cristian Ritondo, impulsa la candidatura a gobernador de Diego Santilli, el ministro del Interior que tuvo mucha actividad durante el fin de semana largo: el domingo, fue hasta Córdoba para ver la final del fútbol argentino entre River y Belgrano, y el lunes acompañó al presidente Javier Milei al tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana.

En Mendoza, los radicales tampoco descartan un Juntos por el Cambio (JxC) ampliado, con La Libertad Avanza (LLA) adentro. En Córdoba, el armado es más complejo, con el PRO dividido entre quienes trabajan con LLA y quienes negocian con Macri. Y en CABA, una de las principales preocupaciones del expresidente, un sector del PRO busca cerrar un acuerdo con los libertarios. En todos los casos, sin embargo, se trata de movimientos embrionarios: falta mucho para 2027 y cualquier cosa puede pasar, coinciden.

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