Política

Mauricio Macri: “Hay que lograr que esta vez el cambio sea indestructible, que el populismo no lo pueda volver a parar”

El expresidente lidera un encuentro con dirigentes de todo el país en la sede nacional del PRO. Qué dijo de Patricia Bullrich y las declaraciones del exapoderado de la Fundación Madres Plaza de Mayo, Sergio Schoklender

Guardar
Google icon
Elecciones legislativas CABA 2025 Bunker PRO Silvia Lospennato - Mauricio Macri
Jaime Olivos

Previo a la reunión con legisladores del PRO de todo el país, Mauricio Macri destacó la necesidad hoy de “lograr que esta vez el cambio sea indestructible, que el populismo no lo pueda volver a parar”. A su vez, se refirió a las declaraciones del exapoderado de la Fundación Madres Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, que ayer pidió ampliar su declaración indagatoria en el juicio oral por la causa Sueños Compartidos, y reveló un supuesto subsidio a la Universidad de las Madres para hacer denuncias contra el PRO.

“Fueron muy duros en la Ciudad (de Buenos Aires) y después en la Nación. Ocho años de un ejército de demolición trabajando para que el cambio no avanzase”, planteó el exmandatario a los periodistas que lo esperaban en la puerta de las oficinas partidarias de la calle Balcarce.

PUBLICIDAD

Consultado sobre si el presidente atraviesa la misma situación en relación a la oposición, fue categórico: “Están mucho más débiles, están desarmados. La justicia actuó en tiempo tal vez un poco largo, pero finalmente actuó y eso hace que no estén articulados. Están peleados. No es el mismo kirchnerismo del 2015 y del 2019″. Y sobre la exministra de Seguridad y actual senadora nacional Patricia Bullrich, señaló: “Ella está en La Libertad Avanza”.

Macri convocó hoy a dirigentes provinciales del PRO de todo el país para reflotar el Foro Federal de Legisladores Provinciales y construir una mesa de coordinación legislativa nacional, mientras intensifica conversaciones con dirigentes radicales y peronistas de cara a 2027.

PUBLICIDAD

La jornada arrancó este miércoles a la noche con una cena de bienvenida para los dirigentes que ya llegaron a Buenos Aires, aunque sin la presencia del expresidente. La reunión formal está prevista que se extienda hasta el mediodía, con el expresidente y el diputado nacional y secretario general del partido, Fernando de Andreis, como principales oradores. Se prevé, además, una presentación de cada uno de los jefes de bloque provinciales.

El encuentro tiene un antecedente directo: el Foro Federal de Legisladores Provinciales, que presidía el diputado rionegrino Juan Martín y que estuvo activo hasta 2023, año en que registró sus últimas publicaciones en redes, entre ellas mensajes con presencia de Patricia Bullrich, entonces presidenta del PRO. La interna que siguió a la derrota electoral de ese año desarticuló el espacio, en línea con el reacomodamiento interno que derivó en la salida la hoy senadora libertaria y del ex jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Ambos dirigentes buscaron ser presidentes en 2023 y hoy están fuera de la estructura partidaria.

Uno de los debates que se abrirá en la reunión del jueves es quién presidirá ese espacio. Hay consenso en que la conducción debería recaer en un legislador del interior, y no de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) o la provincia de Buenos Aires (PBA): el argumento es que, por peso numérico, los distritos más grandes terminarían imponiendo sus candidatos por sobre los del resto del país.

Mauricio Macri
Mauricio Macri busca reactivar al PRO a nivel nacional

Entre otros, los legisladores que ya confirmaron su presencia son: Silvia Lospennato, Darío Nieto, Laura Alonso, Waldo Wolff, Rocío Figueroa, Patricia Glize, Ignacio Parera, Sergio Siciliano y Gimena Villafruela, por CABA. La delegación bonaerense incluye a los diputados Agustín Forchieri, María Sotolano, Rita Salaberry, Natalia Blanco, Leticia Bontempo, María Paula Bustos, Martín Endere, Julieta Quinteros, Alejandro Rabinovich, María Laura Ricchini y Fernando Rovello, más los senadores Pablo Petrecca, Alex Campbell, Guillermo Montenegro, Jorge Schiavone y Juan Manuel Rico Zini.

Del interior del país participan, entre otros, los rionegrinos Juan Martín, Juan Murillo y María Laura Frei; la catamarqueña Natalia Saseta; los chaqueños Laura Bisonni y Ernesto Miguel Blasco; las pampeanas María Laura Trapaglia y Noelia Viara; la mendocina Sol Salinas; y los neuquinos Verónica Lichter, Damián Canuto, Marcelo Bermúdez y Mercedes Tulian.

El trasfondo político del encuentro excede lo legislativo. En los últimos 37 días, Macri se reunió con los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Martín Llaryora (Córdoba). Salvo el encuentro con el dirigente peronista, el expresidente se trasladó a los territorios que hoy gobiernan los mandatarios radicales.

La reunión con Llaryora, que no se anunció y de la que no hubo foto, abre el interrogante sobre la posibilidad de incorporar una pata peronista a una eventual coalición electoral. Desde el entorno de Macri dejan trascender que “puede hablar con todos salvo el kirchnerismo, que es el enemigo”, y que su figura genera expectativa en terceros por lo que pueda aportarles.

El líder del PRO durante la cena con el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo
El líder del PRO durante la cena con el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo

“No jodan mucho, que si llega a medir, tiene con quienes armar y competirles”, se entusiasmó un dirigente del PRO en declaraciones a Infobae. Las definiciones sobre 2027, insisten en la sede de Balcarce 412, llegarán a fin de año, después del Mundial de Fútbol, y dependerán de la fortaleza o debilidad del gobierno en ese momento.

Este miércoles, en tanto, el ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi, fue explícito sobre el futuro del expresidente. “Mauricio es insoslayable en el futuro de los argentinos. A los del PRO nos gusta que sea candidato, no lo queremos esconder”, afirmó en declaraciones a Infobae en Vivo. Al ser consultado sobre posibles alianzas electorales, fue cauto: “No es el año de alianzas electorales, ni de pensar en eso. Hay que trabajar, trabajar y trabajar”.

El encuentro en Balcarce se enmarca en la gira “Próximo Paso” que Macri lanzó en mayo con actos en Vicente López, Mendoza y Santa Fe, donde tiene previsto visitar al gobernador Maximiliano Pullaro a inicios de junio. Hasta esa provincia se trasladará también el mandatario de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El objetivo inmediato del partido es tener candidatos propios en las 150 ciudades más grandes de Argentina para las elecciones de 2027, con una meta de 180 candidatos a intendente en total para cubrir más del 70% del electorado nacional.

Mauricio Macri Pullaro
Mauricio Macri junto a Maximiliano Pullaro

El escenario de alianzas, hasta el momento, varía según el distrito. En PBA, el senador provincial Petrecca ya se pronunció ante Infobae: “Vengo planteando hace tiempo que para ganar la Provincia hay que armar algo similar a JxC, pero ampliado, con el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, el vecinalismo, un sector del peronismo y LLA”. El presidente del partido en territorio bonaerense, el diputado nacional Cristian Ritondo, impulsa la candidatura a gobernador de Diego Santilli, el ministro del Interior que tuvo mucha actividad durante el fin de semana largo: el domingo, fue hasta Córdoba para ver la final del fútbol argentino entre River y Belgrano, y el lunes acompañó al presidente Javier Milei al tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana.

En Mendoza, los radicales tampoco descartan un Juntos por el Cambio (JxC) ampliado, con La Libertad Avanza (LLA) adentro. En Córdoba, el armado es más complejo, con el PRO dividido entre quienes trabajan con LLA y quienes negocian con Macri. Y en CABA, una de las principales preocupaciones del expresidente, un sector del PRO busca cerrar un acuerdo con los libertarios. En todos los casos, sin embargo, se trata de movimientos embrionarios: falta mucho para 2027 y cualquier cosa puede pasar, coinciden.

Temas Relacionados

Propuesta RepublicanaForo Federal de Legisladores ProvincialesBuenos AiresAlianzas ElectoralesMauricio MacriCristian RitondoSoledad MartínezElecciones 2027Últimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Julio Cobos criticó al Gobierno por querer derogar la ley de octógonos: “Es tirar por la borda un cambio cultural”

El diputado impulsor de la ley de etiquetado frontal apuntó contra el ministro de Salud al decir que la norma “no funciona y confunde”. “Tenemos más de 37% de la población con obesidad”, dijo. Defendió a Villarruel en la interna con Milei

Julio Cobos criticó al Gobierno por querer derogar la ley de octógonos: “Es tirar por la borda un cambio cultural”

El Gobierno acelera dos proyectos clave antes de que el Congreso entre en un virtual receso por el Mundial

Las autoridades libertarias buscan agilizar la aprobación de iniciativas clave en las próximas semanas frente a la posibilidad de una pausa parlamentaria por el inicio de la certamen deportivo y el receso de invierno

El Gobierno acelera dos proyectos clave antes de que el Congreso entre en un virtual receso por el Mundial

Efecto Adorni: el FMI criticó los “retrasos en la publicación” de las declaraciones de bienes de funcionarios y pidió más medidas anticorrupción

El informe técnico del Fondo elogió la política de desregulación del Gobierno, pero señaló “desafíos” en materia de lucha contra la corrupción y alertó sobre el funcionamiento del Poder Judicial

Efecto Adorni: el FMI criticó los “retrasos en la publicación” de las declaraciones de bienes de funcionarios y pidió más medidas anticorrupción

Mauricio Macri encabeza un Foro de Legisladores para reordenar al PRO a nivel nacional

El ex presidente lidera un encuentro con dirigentes de todo el país. La semana que viene viajará a Santa Fe para encontrarse con el gobernador radical Maximiliano Pullaro

Mauricio Macri encabeza un Foro de Legisladores para reordenar al PRO a nivel nacional

El PAMI dio de baja a 1500 prestadores por graves irregularidades y fraude según las nuevas auditorías

Las investigaciones internas arrojaron evidencias de cobros indebidos, falta de documentación y condiciones inadecuadas en clínicas y consultorios, lo que derivó en la notificación oficial y dos nuevas denuncias penales

El PAMI dio de baja a 1500 prestadores por graves irregularidades y fraude según las nuevas auditorías

DEPORTES

La sincera confesión de Juan Manuel Cerúndolo tras eliminar al número 1 del mundo Jannik Sinner en Roland Garros

La sincera confesión de Juan Manuel Cerúndolo tras eliminar al número 1 del mundo Jannik Sinner en Roland Garros

Los dos penales que le dieron a River Plate ante Blooming por Copa Sudamericana

Simone Biles habló a corazón abierto de los problemas que sufrió: “Lo mental es casi más importante que lo físico”

Batacazo argentino en Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo aprovechó los problemas de Jannik Sinner y eliminó al 1° del mundo

Tensión en Brasil antes del Mundial: Neymar tiene una lesión más grave de lo esperado y será evaluado “día a día”

TELESHOW

Guido Kaczka opinó de la polémica con Hernán Drago por la competencia en televisión: “Son programas parecidos”

Guido Kaczka opinó de la polémica con Hernán Drago por la competencia en televisión: “Son programas parecidos”

Quién es Renata Mónaco, la joven modelo que enamoró a Ian Lucas

Andrés Calamaro le dedicó un tema al Chiqui Tapia durante su show en Buenos Aires: “Gracias por la copa”

¿Planes frustrados? Aseguran que Mauro Icardi y la China Suárez no podrían ir a ver los partidos del Mundial

“¿Dónde está mi flan?”: la insólita pelea que expuso las fisuras en la casa de Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Millones de personas reciben la recomendación de evitar conducir por la mala calidad del aire en dos estados de EEUU

Millones de personas reciben la recomendación de evitar conducir por la mala calidad del aire en dos estados de EEUU

Kallas ofreció la Unión Europea para negociar el tema nuclear iraní una vez que sea reabierto el estrecho de Ormuz

El gobierno de Guatemala acuerda ataques conjuntos con Estados Unidos contra el narcotráfico, según The New York Times

Un informe presentado ante la ONU reveló por qué el conglomerado militar GAESA es responsable del hambre en Cuba

Un T. Rex de 67 millones de años saldrá a subasta en Nueva York: cuánto cotiza su excepcional grado de conservación