Resultados de la Quinta sección en las elecciones Buenos Aires 2025

Agrupa a 20 municipios del interior de la provincia y hubo 1.336.787 de personas habilitadas para votar, que representaron el 9% del padrón

Las elecciones legislativas bonaerenses, que se realizaron de forma independiente del calendario nacional, renovaron parcialmente la Legislatura provincial. En esta ocasión, se eligieron 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, junto con 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.

Podés ver los resultados completos acá

En la Quinta Sección Electoral, que abarca 20 municipios y representa al 9 % del padrón con 1.336.787 electores, se eligieron cinco senadores provinciales. Según los datos oficiales, en la quinta sección La Libertad Avanza alcanzó el 41,6% de los votos, mientras que Fuerza Patria obtuvo el 37,5%. En tercer lugar, se ubicó Somos, con el 11,2%.

A nivel municipal, cada distrito definió la nueva integración de sus concejos deliberantes, órganos encargados de dictar normativas y controlar la gestión local. Además, se seleccionarán los integrantes de los consejos escolares, responsables de la gestión y el control de las políticas educativas en el ámbito municipal.

Los municipios incluidos en esta sección son Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell.

Quiénes se presentaron como candidatos a senadores en la Quinta sección electoral

En cuanto a los candidatos a senadores provinciales por la Quinta Sección, la Alianza La Libertad Avanza presenta a Guillermo Tristán Montenegro, María Cecilia Martínez, Matías Miguel De Urraza, María Luján Fiego y Luis Mariano Jesús Valiante como titulares, con Luciana Ganum Cocola, Alejo Matías Yeza y María Paula Feregotti como suplentes. Por Fuerza Patria, los postulantes titulares son María Fernanda Raverta, Jorge Alberto Paredi, María Laura García, Marcelo Fabián Sosa y Nancy Andrea Cáceres, acompañados por Emil Gelene, Cintia Belén Borda y Francisco Osvaldo Maestrojuan como suplentes.

La lista de Somos Buenos Aires está encabezada por Roberto Maximiliano Suescun, María Eugenia Libera, Carlos Damián Unibaso, María Haydee Condino y Emanuel Pecarrere, con Melina Cristina Echeverría, Carlos Emilio Valente y Milva Luján Passerini como suplentes. El Frente Potencia postula a Fabio Adrián Molinero, Flavia Verónica Abud, Francisco José Kovacs, Ana María Martínez y Enrique Jorge Borsi, con María Inés Carril, Nicolás Pío Bernardino Bosch y María del Rosario De Anchorena como suplentes.

El Frente de Izquierda y los Trabajadores - Unidad lleva como candidato a Alejandro Martínez, mientras que Nuevo MAS postula a Marcos Pascuan. Por Es con Vos se presentan Eliel Corigliano, Valeria Cristina Cano, Martín Di Domenico, Maira Antonella Bicco, Marcos Costantini, Alcira del Valle Romero, Rolando Roberto Gutiérrez y Adriana Paola Ortiz.

La Alianza Unión Liberal propone a Horacio Javier Rivara, Susana Isabel Valle, José Luis Iriarte, Andrea Fabiana Gutiérrez, Simón Pedro Olivares, Nerina Itatí Pelozo, Cristian Darel Carnisetti y Mariana Lucía Robles.

Por Política Obrera se postula María Agustina Vaccaroni, y por Unión y Libertad los candidatos son Juan Francisco Obiol, Sandra María Dell Aquila, Claudio Alejandro Jaime, Diana Alejandra Irrasabal, Cristian Diego Taborga, Sabrina Anabella Fernández, Jorge Adrián Galván y Elizabeth Graciela Aguilar.

¿Cuándo son las elecciones nacionales 2025?

La fecha designada para estos comicios es el domingo 26 de octubre, día en el que estarán en juego 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores.

