Pettovello expuso las políticas sociales del Gobierno ante el Vaticano y entregó el documento “Museo de la Corrupción”

La ministra Pettovello y el cardenal Czerny, hombre clave del papa León XIV

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se reunió hoy en el Vaticano con el prefecto cardenal Michael Czerny, titular del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Allí le entregó un informe sobre las políticas sociales aplicadas por el gobierno de Javier Milei, y también le entregó el documento “Museo de la Corrupción”, que detalla las irregularidades, sobreprecios y causas judiciales vinculadas al manejo de programas sociales durante administraciones anteriores.

El encuentro formó parte de la agenda oficial que la ministra desarrolla en Roma y el Vaticano y que culminará en las próximas horas con una audiencia con el papa León XIV, según pudo saber Infobae.

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Durante la reunión con Czerny, Pettovello presentó los libros del Primer y Segundo Año de Gestión del Ministerio de Capital Humano y expuso ante las autoridades vaticanas las principales políticas impulsadas por la cartera en áreas como educación, trabajo y familia, según informó la funcionaria en sus redes sociales.

El encuentro en el Vaticano de la funcionaria y el cardenal canadiense

La entrega del informe “Museo de la Corrupción” tuvo contenido político y simbólico. El informe digital, difundido oficialmente por el Ministerio, reúne auditorías internas, denuncias judiciales y relevamientos vinculados con el manejo de planes sociales y subsidios estatales.

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Entre otros ejes, el documento aborda denuncias sobre los llamados “gerentes de la pobreza”, convenios considerados irregulares y presuntas maniobras vinculadas al ex programa Potenciar Trabajo. También incluye detalles sobre auditorías, desfinanciamientos y denuncias judiciales impulsadas desde el Ministerio a partir de investigaciones internas realizadas desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.

Según informó oficialmente Capital Humano, durante el encuentro también dialogaron sobre distintas políticas impulsadas por el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, entre ellas una plataforma global de compromiso ecológico, redes eclesiales con presencia en diez países y programas de ayuda comunitaria en zonas de conflicto.

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El organismo que conduce Czerny es uno de los principales espacios de la Santa Sede vinculados con pobreza, migraciones, trabajo, desarrollo humano y asistencia humanitaria, áreas sensibles dentro de la agenda social global del Vaticano.

La reunión se realizó en un contexto de creciente acercamiento institucional entre el Gobierno argentino y distintos organismos internacionales vinculados a políticas sociales y educativas. En la Casa Rosada consideran relevante la posibilidad de mostrar en el exterior el rediseño de las políticas de asistencia que impulsa la administración libertaria desde diciembre de 2023.

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La agenda de Pettovello en Italia incluyó además una reunión con Josef D. Blotz, Gran Hospitalario de la Orden de Malta, con quien dialogó sobre proyectos sociales, cooperación humanitaria y programas de formación profesional en la Argentina.

El encuentro con la Soberana Orden de Malta

La Orden de Malta mantiene relaciones diplomáticas y desarrolla proyectos médicos, sociales y humanitarios en más de cien países. Según informó el Ministerio de Capital Humano, durante el encuentro se analizaron posibles líneas de fortalecimiento para iniciativas vinculadas con capacitación laboral y asistencia comunitaria.

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En paralelo, la ministra avanzó con una serie de actividades orientadas a conocer experiencias educativas y modelos de formación técnica aplicados en Italia, uno de los principales focos de la gira oficial.

Como parte de esa agenda, Pettovello recorrió ITS Academy Digital Lazio, una institución italiana de educación superior tecnológica especializada en la formación de profesionales en Tecnologías de la Información y la Comunicación.

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La visita se enfocó en conocer modelos de articulación entre educación y empleo, uno de los ejes que actualmente impulsa el Ministerio de Capital Humano en la Argentina.

Según pudo saber Infobae, el Gobierno analiza distintos sistemas internacionales de capacitación laboral y terminalidad educativa para utilizarlos como referencia en programas que la cartera desarrolla actualmente.

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Durante la actividad, Fabrizio Rizzitelli, presidente de la Fundación ITS ICT Academy y director de la Academia Informática, destacó públicamente la presencia de Pettovello y valoró la posibilidad de visibilizar internacionalmente el trabajo de la institución en materia de formación profesional. La entidad está acreditada por la región del Lazio como ente de formación y agencia laboral.

En el oficialismo consideran que la capacitación técnica y la reconversión laboral serán aspectos centrales en los próximos años, particularmente frente a los cambios tecnológicos y las transformaciones del mercado de trabajo.

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La ministra también mantuvo una reunión con el ministro de Educación y Mérito de Italia, Giuseppe Valditara, con quien visitó los Centros Provinciales para la Educación de Adultos, conocidos como CPIA.

Se trata de escuelas públicas italianas destinadas a jóvenes y adultos que no completaron sus estudios o buscan adquirir nuevas herramientas educativas y laborales. Los centros ofrecen programas de alfabetización, informática, capacitación técnica y enseñanza del idioma italiano.

En el Ministerio de Capital Humano consideran que este tipo de experiencias adquiere especial relevancia frente a los desafíos de reinserción educativa y adaptación laboral que atraviesan distintos sectores sociales.

La cartera que conduce Pettovello impulsa actualmente una estrategia orientada a integrar educación, capacitación y empleo dentro de una misma estructura ministerial, uno de los conceptos centrales detrás de la creación de Capital Humano.

Según pudo saber Infobae, uno de los objetivos centrales del viaje oficial es conocer modelos europeos que permitan fortalecer sistemas de formación flexible, terminalidad educativa y capacitación técnica para adultos.

La visita oficial de Pettovello a Italia comenzó el lunes con una agenda centrada en actividades institucionales vinculadas al Vaticano y organismos educativos. Como informó Infobae, el viaje fue organizado a partir de invitaciones realizadas por entidades internacionales vinculadas a educación y desarrollo humano.

En el Gobierno sostienen que la gira funciona además como una oportunidad para proyectar internacionalmente algunas de las principales políticas impulsadas por la administración libertaria en materia social y educativa.

La combinación de reuniones con autoridades vaticanas, instituciones educativas italianas y organizaciones humanitarias refleja el intento del oficialismo de consolidar un enfoque que combine asistencia social, formación profesional e inserción laboral.

La audiencia prevista con el papa León XIV aparece como el punto culminante de la visita oficial y será seguida de cerca tanto en el Gobierno argentino como en el Vaticano, en medio de un proceso de recomposición de vínculos institucionales entre la administración de Javier Milei y la Santa Sede.