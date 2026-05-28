Política

El Gobierno acelera dos proyectos clave antes de que el Congreso entre en un virtual receso por el Mundial

Las autoridades libertarias buscan agilizar la aprobación de iniciativas clave en las próximas semanas frente a la posibilidad de una pausa parlamentaria por el inicio de la certamen deportivo y el receso de invierno

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Jura Diputados Nacionales electos en el Congreso 3 de diciembre 2025 - Javier Milei - Karina Milei - Diego Santilli - Manuel Adorni
Maximiliano Luna

La cercanía cada vez mayor del comienzo del Mundial 2026 pone una suerte de horizonte en el que los diferentes actores políticos saben que la actividad legislativa podría llegar a mermar, dado que existe la posibilidad de que varios diputados y senadores quieran empalmar la cita futbolística con el receso parlamentario de la segunda quincena de julio. En ese contexto, en el oficialismo creen necesario acelerar ciertas negociaciones por estas semanas para evitar un parate que los deje sin leyes de relevancia por los próximos dos meses.

Estas son cuestiones que se trataron en la reunión de mesa política que se llevó a cabo el pasado martes en el despacho de Manuel Adorni. En diversos despachos oficiales mantienen que hay dos iniciativas que son de particular importancia para el Poder Ejecutivo: el Súper RIGI y la reforma política.

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La primera iniciativa ingresó este martes por Diputados, que busca incentivar proyectos de inversión de más de $1000 millones dedicados exclusivamente para las “industrias del futuro”, como la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio.

Se espera que el proyecto llegue al recinto entre el 10 y el 17 de junio, y el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para su aprobación antes de que termine el semestre. En el entorno del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confían en que tendrán los números para las adhesiones, aunque hay gobernadores que tienen sus dudas sobre el impacto de la medida en la recaudación provincial.

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El Súper RIGI entró a la Cámara de Diputados esta semana

El Súper RIGI es una de las cuatro reformas enviadas por Javier Milei la semana pasada —como la ley de lobby, la derogación de la ley de etiquetado frontal y la regulación del juego online—; las cuales avanzan con menor prioridad y no tienen fecha prevista para su tratamiento, ya que responden a debates más profundos o carecen de consenso político. “Es un proyecto incómodo de vender en este momento cuando tenemos otras discusiones más importantes”, afirman.

Si el proyecto orientado a traer más inversiones tiene interesantes chances de prosperar en las próximas semanas, más incierto es lo que hay alrededor de la reforma política.

Aunque la iniciativa es mucho más compleja, el oficialismo está dispuesto a dejar de lado prácticamente todo con tal de que se mantenga la eliminación o la suspensión de las PASO. Esto no parece ser sencillo de lograr porque la oposición dialoguista percibe que votarlo sería darle una mayor probabilidad a la reelección de Milei y que, en paralelo, la falta de una instancia ordenadora de la oferta electoral los perjudicaría a ellos mismos.

Es por ese motivo que, al comienzo de las negociaciones, Patricia Bullrich no dejó de ver con interés la propuesta de los radicales del Senado para mantener las instancias de las primarias pero sin la obligatoriedad. El asunto es que en el karinismo no quieren saber nada con esa alternativa.

“El costo fiscal sería prácticamente el mismo, pero el motivo también es meramente político. Creo que a nadie le sería beneficioso que la incertidumbre electoral comience a principios de año“, argumenta una figura muy cercana a la hermana del Presidente.

Con un llamativo optimismo, marcan que la eliminación o suspensión de las primarias va a tener que salir “como sea” y que una de las reformas que más le interesan a Milei para todo lo que resta de su Presidencia.

En ese poroteo fino de las adhesiones al interior de la cámara alta está trabajando la propia Bullrich, pero al mismo tiempo se están generando negociaciones con los gobernadores que tienen por objetivo buscar los votos de los legisladores que responden a ellos al asegurarles condiciones claras de competencia entre los oficialismos provinciales y La Libertad Avanza.

El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).
El Gobierno necesita del apoyo de los gobernadores para eliminar o suspender las PASO para las próximas elecciones

Quien lidera esas conversaciones es el ministro del Interior, Diego Santilli, quien convalida sus gestiones con el armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Con ese marco por delante, no es casual que Santilli mantuviera un encuentro con el catamarqueño Raúl Jalil -uno de los principales aliados del oficialismo- en Parque Norte, y luego recibiera al salteño Gustavo Sáenz en Casa Rosada junto a Lule Menem.

¿Tiene tiempo el Gobierno para poder traer novedades en materia de las PASO antes de que el Congreso merme su actividad por las próximas semanas? En esos pasillos responden que debería haber una ardua tarea en comisiones para que se puedan tratar varias iniciativas en las sesiones.

“Todavía no estudiamos bien el comportamiento de los legisladores de cara el mundial. A mí me parecería una locura que se frene todo. Después si Argentina llega a cuartos, se va a frenar todo. Pero contamos que tenemos tiempo hasta la primera semana del Mundial. No se va a abrir a una sesión solo para votar reforma política, se van a abrir comisiones”, cuenta una fuente legislativa a Infobae.

Otra iniciativa que tiene amplio interés del Gobierno es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Sin embargo, hubo un pedido desde el Poder Ejecutivo para que no se avance debido a la fuerte disputa que existe entre laboratorios internacionales y la industria nacional.

Mientras las firmas extranjeras impulsan la adhesión al PCT para facilitar la protección internacional de patentes y atraer inversiones, los laboratorios argentinos exigen que se incluya una reserva al Capítulo II del tratado, para limitar su impacto sobre la competencia, los medicamentos genéricos y el mercado interno. Esta diferencia técnica expone un conflicto económico y productivo, ya que el PCT podría extender los plazos de protección y favorecer la entrada de más solicitudes extranjeras, lo que preocupa a los sectores locales.

Las trabas políticas principales se centran en la presión de Estados Unidos, que sigue de cerca el capítulo de propiedad intelectual dentro del acuerdo comercial con Argentina, y en las diferencias entre los bloques legislativos. El oficialismo consiguió dictamen de mayoría en comisiones, pero evita fijar una fecha para el debate en el recinto. Podrían haber novedades luego de que Milei se reúna mañana en Casa Rosada con el presidente de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), Gastón Domingues Caetano.

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