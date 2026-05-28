El Salvador registra lluvias a nivel nacional por la influencia de una onda tropical

Las lluvias de baja intensidad sorprendieron este jueves a todo El Salvador por la influencia de una onda tropical. (Foto cortesía MARN)

La mañana de este jueves, los salvadoreños fueron sorprendidos con lluvias de baja intensidad en todo el territorio nacional. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), estas precipitaciones responden a la influencia de una onda tropical que avanza con un flujo acelerado desde el este, fenómeno que continuará afectando las condiciones atmosféricas durante los próximos días.

El Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales, reportó que las zonas oriental y occidental, especialmente en áreas cercanas a la costa, recibieron la mayor concentración de precipitaciones.

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El resto del día se prevé cielo parcialmente nublado y lluvias puntuales cerca del mediodía en sectores de la zona volcánica occidental y la cordillera del Bálsamo. El MARN explicó que esta situación se atribuye a la combinación de la onda tropical con otros sistemas atmosféricos presentes en capas medias y altas de la atmósfera, lo que favorece la formación de nubosidad y tormentas eléctricas, algunas de intensidad moderada o fuerte.

El viento se mantendrá entre 9 y 18 kilómetros por hora (km/h), aunque durante la noche pueden presentarse ráfagas superiores a los 40 km/h debido al incremento de tormentas sobre el territorio nacional. A pesar de las lluvias, se pronostica un ambiente muy cálido durante la tarde y temprano en la noche, con un descenso de las temperaturas hacia la madrugada.

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La combinación de la onda tropical y otros sistemas atmosféricos generó nubosidad y tormentas eléctricas de moderada a fuerte intensidad. (Foto cortesía MARN)

Hasta 88 milímetros de lluvia acumulada en La Unión

La estación del Pacífico, ubicada en La Unión Sur, registró 88.6 milímetros de lluvia acumulada, según los datos de las autoridades de Medio Ambiente. En segundo lugar, la estación Volcán San Miguel 2, situada en San Miguel Centro, reportó 77 milímetros de precipitación, seguida por la estación San Miguel, también en San Miguel Centro, con 69 milímetros. Jiquilisco, en Usulután Oeste, alcanzó 64,4 milímetros, posicionándose como el cuarto punto con mayor acumulado.

Para finales de mayo y principios de junio de 2026, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) subraya la importancia de monitorear el Caribe occidental y Centroamérica por su alta probabilidad de formación temprana de sistemas tropicales. Reportes recientes y modelos globales meteorológicos coinciden al indicar que la región presenta condiciones propicias para el desarrollo de sistemas de baja presión y posibles ciclones, motivados por el aumento de la humedad, la llegada de ondas tropicales y el fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical. Según información de la NOAA, este escenario podría marcar el inicio de la temporada de huracanes con lluvias intensas y eventos de temporal en la región.

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Una mujer se protege de la lluvia en el centro de San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

Se mantienen las lluvias para el viernes 29 de mayo

En la madrugada del viernes, se prevé la continuidad de lluvias en municipios de la zona central, occidental y costera. Por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias en las áreas cercanas a la cordillera del Bálsamo y el norte de Chalatenango al final de la mañana.

Desde las primeras horas de la tarde, se anticipan tormentas en sectores de la zona occidental y a lo largo de la franja volcánica. Posteriormente, se prevé que nuevas tormentas se desarrollen en la zona norte y oriente, desplazándose hacia el centro, occidente y la costa al finalizar la tarde.

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Durante la noche, las tormentas impactarán el sector noroccidente, áreas costeras y municipios próximos a la franja volcánica, con probabilidad de mantenerse durante las primeras horas de la madrugada del sábado. El viento oscilará entre 9 y 18 km/h, aunque previo y durante las tormentas pueden presentarse ráfagas superiores a los 40 km/h.

En todo el país, las temperaturas propiciarán un ambiente muy cálido durante la tarde y al inicio de la noche, refrescando hacia la madrugada.

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