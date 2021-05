La muerte de un Jefe de Máquinas y dos Prácticos de la Marina Mercante disparó el reclamo de vacunas contra el COVID para el sector

El pesquero argentino Xin Shi JI 89, con un tripulante fallecido y el resto contagiados

“Te cuento que ayer se murió otro colega práctico que no merecía morir así, con un caño introducido en su cuerpo hasta el esternón, desnudo y sedado en un hospital. Cuando empezó todo esto y no había vacunas, nos pusimos todos la camiseta para que los buques puedan seguir ingresando y zarpando y que de esa manera el comercio exterior no se paralice. Pero hoy hay vacunas y somos no mas de 300 o 400 profesionales. Le estamos pidiendo a Sanidad de Fronteras que nos vacune y no hay caso, dan vueltas ponen excusas para no hacerlo mientras que en el mismo momento ves que le dan vacunas hasta a los piqueteros”, afirma Gustavo T., uno de los prácticos mas conspicuos del Rio de la Plata, quien se expresa en estos términos ante Infobae.

“Nos subimos todos los días a barcos que vienen de cualquier parte del mundo y convivimos varias horas o días con personas a las que no conocemos confiando solo en la palabra de un capitán que nos dice que no hay virus a bordo. Ahora eso sí, cuando al bajar del buque frente a Montevideo tenemos que regresar a casa se nos exige un PCR, porque para Sanidad de Fronteras tenemos alto riesgo de ser contagiosos”, remarca.

Tal como detallara reiteradamente este medio, uno de los aspectos más deficientes que tuvieron las distintas medidas adoptadas por las autoridades nacionales desde los albores de la pandemia, fue precisamente el blindaje sanitario de toda la actividad marítima y fluvial del país.

Muchos especialistas alzaron su voz para alertar que mientras se controlaban férreamente los aeropuertos, los cruceros desparramaban el virus en puertos como el de Ushuaia y los buques cargueros procedentes de oriente transitaban por el rio Paraná sin controles.

Carla Vizzotti niega vacuna a marinos

Finalmente las autoridades de la Secretaria de Transportes, en coordinación con el Ministerio de Salud de la Nación, fijaron un protocolo de tratamiento sanitario para la navegación comercial, que ha demostrado no ser todo lo eficiente que se esperaba, aunque existe un cierto consenso sectorial que expresa que “más no se puede hacer sin paralizar la actividad”.

En este punto es donde, de igual forma en que lo hacen los prácticos, distintos sectores de la Marina Mercante y de la actividad pesquera reclaman como única salida a las crecientes bajas que los marinos vienen sufriendo en forma sostenida la aplicación urgente de alguna de las vacunas actualmente disponibles al personal embarcado.

En las últimas horas a bordo del pesquero de bandera argentina Xin Shi Ji 89, tripulado por 23 marinos argentinos y 6 sobrecargos de origen chino, se produjo el deceso de Manuel W. Quiquinte - Jefe de Máquinas de la unidad- luego de varios días de agonía en alta mar. El hisopado post mortem realizado cuando arribó el buque a Puerto Deseado (Santa Cruz) confirmó que el fallecido era portador del virus.

Los estudios realizados sobre el resto de la tripulación determinaron que la totalidad de los marinos nacionales y chinos eran portadores de COVID-19 habiéndose dispuesto el asilamiento de la nave, con el traslado de parte de los integrantes a distintos centros de aislamiento. El capitán de la embarcación se encuentra en estado delicado, internado en un nosocomio local y con custodia de Prefectura Naval en virtud de haberse iniciado una investigación judicial por la presunta demora en la que incurrió para decidir el regreso a puerto del pesquero.

Declaración de entrada del pesquero Xin Shi Ji 89, en la que consta el fallecimiento del Jefe de Máquinas, el pasado 8 de mayo

En este momento, al menos tres buques pesqueros permanecen aislados con parte o la totalidad de sus tripulantes infectados a pesar de que previo a la zarpada todos son sometidos a hisopados. “El virus a bordo de los buques evoluciona de una forma que aún no tenemos en claro” asegura un profesional de Sanidad de Fronteras consultado por este medio.

En lo que respecta a los buques de carga, son cada vez más frecuentes las detecciones de infección por COVID-19 en embarcaciones extranjeras surtas en puertos nacionales luego que desde la cartera que conduce Carla Vizzotti, se interrumpieran los controles sanitarios que se realizaban por Sanidad de Fronteras antes que las naves ingresen a puerto.

Una guardia de Prefectura Naval controla que se cumpla el confinamiento al que son sometidos los tripulantes del pesquero asilado por contaminación masiva con COVID-19

Oportunamente, Infobae consultó a la ministra Vizzotti sobre el grave riesgo que suponía la interacción de personal navegante con fuentes de contagio extranjeras. La respuesta de la funcionaria fue que si bien tenía el tema en claro “por ahora tendrán que esperar su turno como todo el resto de la población”. En este punto la funcionaria estaría incumpliendo lo dictaminado por la OMI, la OMS y la OIT (todos organismos de la ONU) en materia de vacunación prioritaria para el personal afectado al transporte en general.

Durante la jornada del pasado martes, diversos gremios del sector evaluaban la adopción de medidas de acción directa para “conseguir lo mismo que los camioneros”.

Desde la Asociación Argentina de Capitanes de Pesca, mediante una nota firmada por su titular capitán Jorge Frías, se le solicitó a la cartera de salud la urgente reconsideración de la actual negativa para un sector considerado esencial por el Estado Nacional y de altísimo riesgo.

"Estamos pescando no tanto para alimentar a la población sino para que ingresen divisas al país. Si se paraliza la pesca los dólares que tanto necesita el país no llegarán", explicó el Capitán Jorge Frías

Infobae consultó a algunos referentes marítimos acerca de cual es la razón por la cual algunos fallecimientos se han dado en personas que en virtud de su edad se podrían haber vacunado por el solo hecho de estar dentro de la franja etárea habilitada para hacerlo.

”En primer lugar debo decir que desde la propia cartera sanitaria se nos indicó que habría un plan de vacunación específico para nosotros pero eso jamás se cumplió. Por otra parte, la franja de edad de nuestros colegas mas añosos es la que recién se ha habilitado (más de 60 años) y si bien en la medida que regresan a sus hogares lo van haciendo, no se puede soslayar que los marinos están la mayor parte del tiempo fuera de sus domicilios legales”, sostuvieron las fuentes consultadas.

Y subrayan: “Un marino que está con su buque surto en un puerto patagónico pero tiene domicilio en Corrientes o en CABA no está contemplado en ningún plan de vacunación por más que su edad cronológica lo autorice”.

