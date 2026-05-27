Política

Los ministros de Educación de Iberoamérica se reunirán en el Vaticano para debatir sobre salud mental y tecnología

El encuentro será el 29 y 30 de mayo en la Santa Sede. Especialistas, académicos y representantes de organismos internacionales participarán en busca de generar conocimiento y elaborar reflexiones

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La conferencia internacional abordará el impacto de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial en los sistemas escolares de América Latina (Imagen ilustrativa Infobae)
La conferencia internacional abordará el impacto de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial en los sistemas escolares de América Latina (Imagen ilustrativa Infobae)

La Santa Sede y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) convocarán a ministros y ministras de Educación de la región iberoamericana a un encuentro internacional en Roma los días 29 y 30 de mayo. El evento, titulado “Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación”, reunirá a autoridades gubernamentales junto a especialistas, académicos y representantes de organismos internacionales para abordar los desafíos más urgentes que enfrentan los sistemas educativos del siglo XXI.

La cita surge en un momento en que la intersección entre bienestar emocional, transformación digital y política pública educativa ocupa un lugar cada vez más central en las agendas de gobierno de la región. Los sistemas escolares iberoamericanos atraviesan presiones simultáneas: el aumento de los diagnósticos de ansiedad y depresión entre niños y adolescentes, la acelerada incorporación de dispositivos y plataformas digitales en las aulas, y la necesidad de construir marcos normativos que orienten esos procesos sin dejar comunidades rezagadas.

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El encuentro no se limita a un intercambio de experiencias nacionales. Según la información oficial, la iniciativa apunta a consolidar un espacio regional de diálogo y producción de conocimiento que derive en estrategias concretas y políticas públicas capaces de responder a esos retos de manera coordinada entre los países participantes.

El Papa desarrolló una posición clara sobre el uso de la IA
El Papa desarrolló una posición clara sobre el uso de la IA

La reunión es una iniciativa conjunta del Dicasterio para la Cultura y la Educación, la Pontificia Comisión para América Latina y la OEI. Se enmarca en la cooperación entre la Santa Sede y ese organismo multilateral en respuesta al llamado del Pacto Educativo Global, y retoma las orientaciones de la Carta Apostólica del Papa León XIV “Trazar nuevos mapas de esperanza”. Ese documento propone construir una “constelación educativa global” centrada en la dignidad humana, el cuidado de la vida interior, la ética pública y el uso responsable de las tecnologías y la inteligencia artificial.

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La iniciativa también se alinea con la reciente Encíclica Magnifica Humanitas, cuyas directrices orientan el propósito declarado del encuentro: construir puentes para atender los problemas actuales de la cultura, promover el cuidado de la dignidad humana y favorecer el desarrollo de los pueblos de la región.

Entre los ejes temáticos previstos para las jornadas figura el fortalecimiento de las competencias socioemocionales en los entornos escolares. Ese bloque contempla la promoción de ambientes educativos seguros e inclusivos, donde el bienestar psicológico de estudiantes y docentes forme parte de la planificación institucional y no quede relegado a intervenciones puntuales o reactivas.

La ciudadanía digital y la inclusión tecnológica constituyen otro de los focos del programa. El debate buscará examinar de qué manera los sistemas educativos pueden garantizar que el acceso a herramientas digitales no reproduzca ni profundice las brechas existentes, y de qué modo la formación en el uso ético y responsable de la tecnología —incluida la inteligencia artificial— puede integrarse a los currículos de forma transversal.

El encuentro también reserva espacio para reflexionar sobre el papel de la educación como ámbito de diálogo democrático, cooperación y construcción de paz. Ese enfoque sitúa a la escuela no solo como espacio de transmisión de conocimientos, sino como institución con capacidad de articular valores colectivos en sociedades atravesadas por polarización y desigualdad.

La cooperación entre el Dicasterio para la Cultura y la Educación, la Pontificia Comisión para América Latina y la OEI busca, según el comunicado oficial, promover respuestas coordinadas frente a los desafíos emergentes que afectan a las comunidades educativas de toda la región iberoamericana.

La reunión en el Vaticano constituye una de las primeras reacciones a la posición clara que fijó el Papa León XIV sobre el uso de la Inteligencia Artificial con un criterio solidario y enfocado en la resolución de los problemas de la humanidad en este período histórico.

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