El gobierno de Guatemala reporta el mayor decomiso en 15 años tras operativo antidrogas en el occidente del país

Un agente de seguridad con uniforme de camuflaje y fusil inspecciona un inmueble. En la habitación se observan múltiples hornos microondas apilados sobre mesas y diversas cajas de cartón. También hay recipientes de plástico de varios colores y paquetes. La operación se lleva a cabo en un espacio interior con paredes verdes claras y puertas de madera. El video documenta una intervención de fuerzas de seguridad. Crédito Ejército GT

El ministro de la Defensa Nacional de Guatemala, Henry Sáenz informó que el Ejército localizó el 26 de mayo un laboratorio de presunta cocaína en San Marcos que describió como el mayor hallado en 15 años, un operativo que, según el propio funcionario en una conferencia transmitida por canales oficiales, expone una estructura capaz de completar en un solo sitio todo el ciclo de producción de la droga.

El procedimiento seguía abierto al momento de la conferencia porque abarcaba tres inmuebles interconectados, según Sáenz. El ministro precisó que había ocho detenidos: siete capturados al ingresar a la primera instalación y uno más en registros posteriores.

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó en su cuenta oficial de X que las fuerzas combinadas desmantelaron “lo que podría ser el laboratorio de presunta cocaína más grande en la historia del país”. Añadió que el crimen organizado “se está topando con instituciones que ahora son más fuertes y con un gobierno que protege a su gente y su territorio”.

La operación se desarrolló en Zanjón San Lorenzo, Ayutla con apoyo del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, según Sáenz. El operativo se inició en una vivienda, donde el Ejército de Guatemala y el Comando de Operaciones Antinarcóticas de la PNC localizaron un laboratorio improvisado para fabricar drogas.

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El hallazgo mostró una línea completa de producción en un solo punto

Sáenz sostuvo en la conferencia oficial que el hallazgo permite observar la línea de producción desde la extracción de la hoja de coca del terreno, su transformación en pasta y su conversión posterior en polvo para consumo. El ministro lo describió como uno de los más grandes encontrados por las fuerzas de seguridad.

El Ejército de Guatemala descubrió el mayor laboratorio de presunta cocaína en 15 años durante un operativo en San Marcos. (Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala)

Esa descripción marca la diferencia con un laboratorio localizado en 2019 en Izabal, según el relato de Sáenz. En aquel antecedente, dijo, el proceso “únicamente llegaba hasta la coca”, mientras que en el caso actual las imágenes muestran una operación con un nivel de procesamiento mayor.

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Sobre la droga localizada, el titular de Defensa evitó fijar una cifra definitiva y remarcó que el conteo seguía abierto. Señaló que el Ministerio Público determinará si se trata de droga y establecerá su tipo, calidad y cantidad exacta.

Dentro del inmueble, las fuerzas de seguridad encontraron recipientes, moldes y al menos 30 paquetes con presunta cocaína, según la Agencia Guatemalteca de Noticias. También hallaron pesas digitales, brochas, cuchillas y otros instrumentos que, de acuerdo con el reporte oficial citado por la misma agencia, serían usados para empaquetar el estupefaciente.

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En la misma inspección, las autoridades localizaron decenas de cargadores y municiones, además de alrededor de 10 fusiles de grueso calibre. Sáenz detalló en la conferencia que en el primer inmueble intervenido se contabilizaron Q 74.461,50, USD 26.787, 118 pesos mexicanos, 14 fusiles de asalto, tres pistolas de 9 milímetros, 1.306 cartuchos de distintos calibres, 16 celulares, nueve radios, siete cargadores, 45 bolsas para fusiles, ocho bolsas para pistolas, cuatro memorias USB, un pasaporte guatemalteco y dos identificaciones de ciudadanos mexicanos.

El video presenta una mesa con una variedad de elementos para el procesamiento de materiales. Se visualiza polvo blanco en montones y en varios cuencos de plástico rojo y marrón. Sobre la mesa hay bloques rectangulares blancos y dos objetos rectangulares envueltos en plástico rosa. Entre los utensilios se incluyen martillos, cepillos y cúteres amarillos, además de dos balanzas digitales. En el fondo, se aprecian múltiples cuencos de plástico de diferentes colores. La grabación documenta la disposición de estos elementos en un espacio interior. Crédito Ejército GT

San Marcos aparece en una franja fronteriza bajo presión del narcotráfico

La información difundida sobre el operativo sitúa el procedimiento en Ayutla, municipio de San Marcos, dentro de una región occidental que las fuerzas de seguridad identifican entre las de mayor actividad por su proximidad a las rutas de trasiego hacia México. La Agencia Guatemalteca de Noticias señaló que el hallazgo expone infraestructura del narcotráfico en una zona fronteriza que concentra parte de la actividad criminal por su cercanía con las rutas hacia ese país.

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Sáenz atribuyó el resultado al trabajo de inteligencia coordinado entre el Ejército de Guatemala, la Secretaría de Inteligencia Estratégica, la Dirección General de Inteligencia Civil y la Dirección de Inteligencia Militar. Ante preguntas de la prensa, dijo que esta estructura era investigada desde un año y medio.

El ministro también aseguró que las operaciones contra estas redes se desarrollan desde hace dos años con cooperación internacional con México. Según Sáenz, esa actividad tiene mayor incidencia en áreas como Cuilco y El Mesía, y la localización en San Marcos se concretó cuando las autoridades identificaron el momento para ejecutar la planificación.

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En Petén se desarrolló otra operación con armas y posible marihuana

En la misma conferencia, Sáenz informó que en Petén se desarrolló la operación Huracán de Fuego en el sector de Las Cruces. Según el ministro, en ese procedimiento se incautaron 12 fusiles, dos pistolas, siete bolsas, dos silenciadores para pistola, municiones de calibre aún no determinado, un pickup, un teléfono celular y posible marihuana.

El funcionario agregó que las fuerzas de seguridad identificaron un terreno sembrado con marihuana y que estaba en curso la determinación de su poligonal para proceder luego a la erradicación. Indicó que esa operación, al igual que la de San Marcos, seguía abierta al momento de su comparecencia.

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Sáenz presentó ambos procedimientos como parte del esquema general de “Cinturón de Fuego”. Dijo que esa estrategia busca proteger a comunidades en zonas de frontera y desarticular estructuras dedicadas al narcotráfico.