El presidente Arévalo supervisa farmacia Proam y sistema de salud en Parramos, Chimaltenango

El Presidente de Guatemala supervisa la nueva farmacia PROAM y la expansión de servicios de salud en Chimaltenango, acompañado por personal médico y funcionarios. (Diario de Centroamérica )

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, supervisó este miércoles la Gran Farmacia Proam de Parramos, en el departamento de Chimaltenango. La sede opera por un convenio entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la municipalidad. Vende medicamentos a bajo costo y se integra al plan oficial de llevar este modelo a los 340 municipios.

La farmacia atiende de lunes a viernes, de 7:00 a 15:00. Según el Ministerio de Salud, beneficiará a 22.503 personas de Parramos y áreas cercanas, con una oferta de 152 medicamentos, entre ellos amlodipina y omeprazol, además de tratamientos para enfermedades crónicas.

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Arévalo pidió a la población acudir a estos puntos de venta. “Medicinas de calidad y a bajo costo”, dijo durante una transmisión en vivo, y aseguró que cualquier persona puede comprar en las farmacias del programa.

Una empleada de la salud inspecciona medicamentos en la nueva farmacia PROAM en Chimaltenango, Guatemala, que forma parte de los servicios de salud supervisados para el beneficio de la comunidad local. (Diario de Centroamérica )

La farmacia de Parramos funciona por un convenio firmado el 1 de marzo de 2026

La sede fue posible por un Convenio de Cooperación Interinstitucional firmado el 1 de marzo de 2026 entre la Municipalidad de Parramos y el Programa de Accesibilidad de Medicamentos (Proam), con vigencia de un año, de acuerdo con información oficial.

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El acuerdo establece que la comuna cede el inmueble ubicado en la 0 avenida 1-50, cantón La Unión, zona 1 de Parramos, para la instalación de la farmacia. Según el Ministerio de Salud, la municipalidad aporta el local y la cartera instala el servicio, abastece los medicamentos y asigna al personal.

La inauguración se realizó el 24 de marzo de 2026, según el Gobierno, como parte de la expansión de una red que busca crecer con apoyo de alcaldías en distintos puntos del país.

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El Presidente interactúa con una ciudadana durante la supervisión de la nueva farmacia PROAM y servicios de salud en Chimaltenango, Guatemala. (Diario de Centroamérica )

El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Joaquín Barnoya, anunció durante la actividad que la cartera lanzará una campaña para difundir qué medicamentos ofrece el programa y dónde se ubican las sedes. “Vamos a lanzar una campaña para que la gente conozca los medicamentos y los lugares donde puede encontrar una farmacia Proam cerca de su localidad”, dijo.

El Ministerio de Salud registra 241 establecimientos Proam y proyecta 80 aperturas más

Barnoya informó que las farmacias Proam cuentan con más de 150 medicamentos y productos relacionados y que ya funcionan 241 establecimientos en Guatemala. Según detalló, la red incluye 121 farmacias municipales, 13 farmacias estatales, 90 ventas sociales y 17 grandes farmacias.

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El ministro agregó que la cobertura actual alcanza 13 departamentos y que el plan oficial contempla abrir otras 80 nuevas farmacias antes de fin de año. De acuerdo con el Ministerio de Salud, entre 2024 y 2026 ya se instalaron 80 sedes.

Arévalo atribuyó los precios más bajos a compras de gran volumen realizadas por el Ministerio. Según explicó durante la supervisión, la cartera adquiere medicamentos en cantidades que permiten ofrecerlos “a precio de costo” a la población.

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Como ejemplo, el presidente contó que un tratamiento mensual que en farmacias privadas le cuesta más de 250 quetzales lo compró en Proam por 2,50 quetzales. También dijo que pagó 4,50 quetzales por un conjunto de medicinas por el que normalmente desembolsa más de 500 quetzales.

El mandatario señaló que la apertura de estas farmacias depende de la coordinación con gobiernos municipales, ya que los alcaldes deben aportar el local para que el Ministerio instale el servicio, el equipo y los medicamentos. En ese marco, reiteró que la meta oficial es alcanzar una sede en cada uno de los 340 municipios.

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La visita incluyó el puesto de salud de Parramos y un llamado a recuperar la vacunación

Durante la misma jornada, Arévalo visitó el puesto de salud de Parramos junto con el director del área de salud para revisar su funcionamiento. Según dijo el presidente, el abastecimiento de medicinas en ese centro llega al 91% y la atención se articula con el hospital de Chimaltenango para los casos que no se resuelven en el puesto.

Arévalo afirmó que conversó con pacientes que esperaban atención odontológica, médica y de farmacia, y sostuvo que manifestaron conformidad con el servicio. También dijo que el Ministerio “está empezando a funcionar como una red integrada”.

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Consultado por vacunación, Barnoya indicó que el sistema sanitario aún arrastra efectos de la pandemia, cuando la atención se concentró en esa emergencia y cayeron los esquemas de inmunización. Señaló que ahora el esfuerzo apunta a recuperarlos, en particular frente al sarampión, y mencionó las vacunas ESR y SPR en el marco de la Semana de Vacunación en las Américas.