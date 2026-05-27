Maxi López lanza su propio reality tras mudarse a la Argentina: en exclusiva, los detalles del proyecto

Este miércoles a las 21, Maxi López lanzará su reality "El anti 9", donde se podrá ver un vistazo de su vida en familia, su mudanza a la Argentina y, además, su duro entrenamiento (Gentileza Jorge "El Negro" Luengo/vestuariostream)

Desde que Maxi López decidió instalarse otra vez en la Argentina, su nombre volvió a ocupar lugares destacados tanto en el fútbol como en el mundo del espectáculo. Pero esta vez, el exfutbolista no sorprende solo por su presente profesional, por su vínculo renovado con Wanda Nara o por los proyectos compartidos con ella, sino por una apuesta completamente diferente: el estreno de su propio reality, El Anti 9, una serie documental donde se muestra tal como es, entre rutinas familiares, desafíos físicos y cambios de vida.

La mudanza junto a su esposa, Daniela Christiansson, y sus hijos Elle y Lando marcó un nuevo comienzo. Atrás quedaron los meses de incertidumbre y distancia, y el clan eligió Buenos Aires como base para este regreso. El proyecto, dirigido por Jorge “El Negro” Luengo, que se estrena este miércoles a las 21 por el canal de YouTube de Vestuario Stream, promete mostrar desde adentro cómo es el día a día de Maxi. “El reality surge a raíz de eso, y del regreso al país junto a su familia”, explicó Luengo a Teleshow. El foco está puesto en la transformación personal de Maxi, su decisión de recuperar su peso y apostar por una vida saludable, pero sin perder la cuota de humor que lo caracteriza. “El cambio de físico ya lo venía planeando”, detalló Luengo.

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Respecto a cómo será difundido el proyecto, Jorge le comentó a este medio: “Se van a publicar semana a semana un nuevo capítulo sobre la vida de Maxi nuevamente en Argentina, y la decisión de nuevamente volver a su peso y a una vida saludable”. La intriga sobre si Wanda formará parte del ciclo está instalada. “Es muy probable”, deslizó Luengo.

A poco tiempo de mudarse definitivamente al país, Maxi mostrará parte de su vida diaria y su recorrido por mejorar su salud (Instagram)

El lanzamiento vino acompañado de un trailer que no tardó en circular y despertar la atención de los seguidores. “Hola, gente. Soy Maxi López y los quiero invitar a compartir un nuevo desafío en mi vida. Bienvenidos, esto es El Anti 9”, expresó, emocionado. Entre sonidos de gimnasio, música animada y guiños a los memes que lo tuvieron como protagonista, el exdelantero plantea su meta: “La meta es poder llegar a ser el Maxi del Barça o lo más parecido. Tengo ganas, tengo equipo y los tengo a ustedes que son mi chance. En definitiva, quiero que me acompañen a ser un nuevo generador de memes. Y acá es donde empieza todo”.

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La propuesta no se queda solo en el entrenamiento físico. Maxi deja ver también su costado familiar y cotidiano, como cuando elige entre medialunas y un sándwich saludable o cuando interactúa con su hijo Valentino en una escena de despedida. “Mi hijo, mi orgullo. Mi sándwich, mi almuerzo. Esto va a estar más duro de lo que pensaba. El objetivo no es fácil, pero los invito a compartir este desafío. Dieta, familia, trabajo, entrenamiento y mucho, pero mucho huevo. Pero no se confundan, el huevo es proteína. Los espero”, dice, entre risas y autocrítica.

Durante este proyecto, el exfutbolista busca compartir un poco de su duro entrenamiento físico (Captura de video/Instagram)

Teleshow accedió a un adelanto del primer capítulo, donde se revela el costado más íntimo del nuevo ciclo. Maxi se muestra en plena mudanza junto a Daniela, que no oculta su emoción por este nuevo comienzo: “Nos vamos a juntar todos aquí en Argentina. No sé, para Maxi va a ser la primera vez que tiene sus cinco hijos juntos. Es... Hay mucha emoción”. El propio Maxi reconoce la importancia de este momento: “La verdad que es un sueño hecho realidad, poderlos juntar a todos y vivir de nuevo en Argentina todos juntos. ¿Cuántas mudanzas...?”. Daniela se ríe y confiesa que ya perdió la cuenta.

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La dinámica familiar también aparece a través de momentos simples y cotidianos. Maxi celebra el cumpleaños de Daniela en plena mudanza y recibe la visita de Maru Botana, quien le lleva una torta. “Ay, me hiciste zafar”, le agradece el exfutbolista, mientras la pastelera responde: “Siempre presente”. Entre mates, postres y alfajores, la nutricionista de Maxi no tarda en sumarse a la escena, preocupada por los posibles excesos. “Lo que no sabía es que lo sigo en Instagram y estuve viendo ahí que le da a las medialunas, así que espero que no me silencie ahora”, comenta con humor. Maxi, sin perder el ritmo, bromea sobre la necesidad de ocultarle lo que publica a la profesional: “Vamos a empezar a esconderle las historias a la nutricionista”.

Maxi López abre las puertas de su intimidad en "El anti 9", un adelanto del primer capítulo del reality donde el exfutbolista comparte su rutina junto a su esposa, Daniela Christiansson, y sus hijos Valentino, Constantino, Benedicto, Elle y Lando (Gentileza Jorge "El negro" Luengo/vestuariostream)

La participación de su equipo es clave, con Victoria, la encargada de las redes de Maxi, comentando el detrás de escena de Mar del Plata, con imágenes de medialunas y alfajores. “Es buenísimo, es una pena”, lanza, mientras todos reconocen que el verdadero desafío es volver a los buenos hábitos y al entrenamiento constante. “De volver al hábito del entrenamiento, de comer sano, de la rutina buena”, reflexiona López. La nutricionista, sin perder la fe, apunta: “Me preocupa el tema de que sea sedentario, siento que eso puede dificultar las cosas, pero bueno, confiemos en el proceso que arranque”.

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El reality no solo muestra el esfuerzo físico sino también la convivencia diaria, las bromas familiares y el contraste entre el Maxi profesional y el Maxi padre y pareja. La cámara lo sigue desde los primeros días de entrenamiento hasta los momentos de debilidad ante la pastelería argentina, y la edición intercala desafíos, caídas y pequeños logros. La autenticidad del relato, sazonada con humor y autocrítica, convierte a El Anti 9 en una propuesta distinta dentro del género.