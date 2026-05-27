El Salvador renueva el régimen de excepción por 51.ª vez en medio de un histórico respaldo popular

La Asamblea Legislativa ratificó la prórroga número 51 de la medida constitucional durante la sesión ordinaria 111 (Cortesía Ministerio de Seguridad).

Con 57 votos a favor y uno en contra, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este 27 de mayo, en la sesión ordinaria número 111, la prórroga número 51 del régimen de excepción. Esta medida, vigente desde marzo de 2022, se ha consolidado como el principal recurso del Ejecutivo para enfrentar la criminalidad y mantener los niveles de seguridad pública.

Con esta nueva ampliación, el régimen de excepción se mantendrá vigente durante 30 días más, extendiendo la suspensión de ciertas garantías constitucionales con el objetivo declarado de consolidar los avances logrados en la lucha contra el crimen organizado.

PUBLICIDAD

Tras la aprobación de una nueva prórroga del régimen de excepción, el diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro justificó que la continuidad se debe a la reducción significativa de homicidios y la captura de más de 90 mil pandilleros, afirmando que El Salvador ha pasado de ser uno de los países más peligrosos a un referente en seguridad regional.

“Hoy, cuatro años después, los resultados hablan por sí solos. El Salvador ha pasado de ser considerado uno de los países más peligrosos del mundo a convertirse en referente internacional en materia de seguridad”, abogó el parlamentario.

PUBLICIDAD

Distribución de votos en la Asamblea Legislativa de El Salvador durante la aprobación de la prórroga número 51 del régimen de excepción: 57 votos a favor y 1 en contra, el 27 de mayo de 2026 (Cortesía Asamblea Legislativa).

De igual manera, el diputado Reynaldo Cardoza manifestó un respaldo total y reiterado al régimen de excepción, asegurando que su partido (PCN) ha apoyado la medida desde el inicio y continuará haciéndolo cada vez que sea necesario.

Cardoza afirmó que El Salvador ahora es un país libre de violencia, sin asesinatos en el transporte público ni crímenes atroces contra menores, situaciones que según expuso eran frecuentes en el pasado.

PUBLICIDAD

“Queremos reafirmar nuestro compromiso con el pueblo salvadoreño y decirte que vamos a seguir votando cuantas veces sean necesarias para tener un país libre, totalmente de maras, para tener un país en tranquilidad, un país en paz, tal y como lo estamos viviendo en estos momentos”, expuso Cardoza.

La postura del órgano legislativo frente a la continuidad de la medida ya había sido adelantada con firmeza por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. En una reciente entrevista concedida al espacio Frente a Frente, el legislador fue categórico al declarar que “el régimen de excepción va a ser prorrogado las veces que sea necesario”.

PUBLICIDAD

Castro defendió que cada votación en el salón azul no es una decisión aislada, sino un mandato directo y respaldado por la ciudadanía que exige mantener la tranquilidad lograda en los barrios y colonias del país.

El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, dirige la sesión plenaria bajo el escudo nacional, durante la aprobación de la prórroga número 51 del régimen de excepción (Cortesía Ernesto Castro).

Durante su intervención, Castro destacó que la articulación entre la Presidencia, el gabinete de seguridad, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República ha permitido alcanzar logros inimaginables en el pasado.

PUBLICIDAD

El funcionario detalló que bajo la actual administración se acumulan más de 1,200 días sin homicidios, de los cuales más de 100 corresponden al transcurso del presente año 2026. Para la bancada oficialista, estas estadísticas rompen con décadas de violencia social y sustentan la legalidad legítima de las prórrogas.

Récord de aprobación a Bukele y aval ciudadano a su política de seguridad, según CID Gallup

La nueva extensión se produce en una jornada marcada por la presentación de los resultados de la última encuesta de la firma CID Gallup, la cual revela un respaldo sin precedentes históricos hacia la gestión del presidente Nayib Bukele y sus políticas de control de la violencia criminal.

PUBLICIDAD

El gerente general de CID Gallup, Luis Haug, presentó los datos del estudio basado en 1,200 entrevistas telefónicas realizadas a nivel nacional. La medición confirma que la agenda política y social del país sigue dictada por el éxito de las estrategias contra las pandillas.

Según el reporte, el mandatario alcanza un 93% de aprobación a su imagen y un histórico 98% de satisfacción ciudadana respecto al abordaje gubernamental en seguridad. Haug subrayó que estos niveles de aceptación representan un hito en la región, consolidando las acciones locales como una experiencia única en Latinoamérica.

PUBLICIDAD

Resultados de la última encuesta de CID Gallup: Un histórico 98% de la población evalúa como positivo el trabajo del Gobierno en materia de seguridad, respaldando la continuidad de las medidas contra las pandillas (Cortesía).

El impacto directo en la vida cotidiana de la población se refleja en que el 97% de los salvadoreños encuestados afirmó no haber sido víctima de ningún crimen en los últimos cuatro meses.

Asimismo, el 95% avaló la estrategia directa contra las estructuras criminales y un 83% se mostró a favor de aplicar medidas más estrictas para los reclusos y aquellos delincuentes que aún están pendientes de captura.

PUBLICIDAD

Estos indicadores justifican la continuidad de la herramienta legal en el Parlamento, donde el bloque oficialista defendió la necesidad de no dar marcha atrás.