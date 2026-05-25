Política

Milei asistió al Tedeum y García Cuerva pidió por la unidad: “Nos falta una clase dirigente que se anime al diálogo”

El Presidente participó de la ceremonia en el templo católico, donde el arzobispo de Buenos Aires hizo hincapié en la necesidad de buscar acuerdos y trabajar por el bien común. El jefe de Estado estuvo acompañado por integrantes de su gabinete

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El Presidente Javier Milei participa del Tedeum y las celebraciones en el Cabildo por el 25 de Mayo
Javier Milei en el interior de la Catedral Metropolitana

El presidente Javier Milei participa hoy del Tedeum por el 25 de Mayo que se realiza en la Catedral Metropolitana. Se dirigió al lugar caminando desde la Casa Rosada, acompañado por funcionarios de su núcleo más cercano.

El mandatario asiste a la ceremonia litúrgica que encabeza el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva y, concluida la actividad, regresará a la sede presidencial para liderar una reunión de Gabinete en un clima de fuerte tensión interna en el Gobierno.

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La jornada comenzó en la Plaza de Mayo, donde el jefe de Gobierno Jorge Macri primero izó la bandera. Minutos después llegó el turno de Milei, en compañía de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el canciller Pablo Quirno.

El Presidente Javier Milei participa del Tedeum y las celebraciones en el Cabildo por el 25 de Mayo
Javier Milei encabeza la caminata hacia la Catedral Metropolitana, junto a Diego Santilli, Manuel Adorni, Martín Menem, Karina Milei y Pablo Quirno (Foto: Jaime Olivos)

En la ceremonia también está Patricia Bullrich, pero no caminó al lado del Presidente de la Nación porque hoy ocupa el rol de senadora nacional.

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Presencias y ausencias en el Tedeum

El listado de invitados expone la dinámica interna del Gobierno. Se destaca la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, excluida de la lista oficial de invitados tras un prolongado distanciamiento con el presidente. Fuentes de su entorno atribuyeron la decisión a Karina Milei, responsable de la organización del evento.

El ausente con aviso es el ministro de Economía, Luis Caputo, quien se encuentra afectado por un fuerte cuadro gripal que le impidió participar del evento

El grupo conocido como “Las Fuerzas del Cielo”, ligado al asesor presidencial Santiago Caputo, decidió no participar en los actos oficiales. La excepción fue Nahuel Sotelo, legislador bonaerense con vínculos con el Vaticano, quien asistiría a pesar de haber dejado la Cancillería hace poco tiempo.

Agenda y significado político tras el Tedeum

Al concluir la ceremonia en la Catedral Metropólitana, el presidente se dirigirá hacia la Casa Rosada para encabezar la reunión de Gabinete, con el objetivo de reorganizar su equipo frente a inminentes desafío legislativos.

El encuentro de los funcionarios del gobierno nacional tendrá lugar en un contexto de alta expectativa, debido a las discrepancias internas y las necesidades de realizar ajustes para la siguiente etapa política.

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