Thiago Tirante dio el golpe en Roland Garros: eliminó a Davidovich Fokina y avanzó a la tercera ronda

La ilusión argentina en la jornada de este miércoles en Roland Garros tuvo un protagonista destacado: Thiago Tirante. El platense consiguió uno de los mejores triunfos de su carrera al derrotar al español Alejandro Davidovich Fokina por 4-6, 7-6 (4), 6-1 y 6-3 para avanzar, por primera vez, a la tercera ronda de un torneo de Grand Slam.

El triunfo tomó todavía más dimensión por el contexto. Davidovich Fokina, número 23 del mundo y protagonista de un escándalo con su entrenador argentino Mariano Puerta en plena competencia, llegaba como favorito y con mayor experiencia en este tipo de compromisos.

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Sin embargo, Tirante (60° del ranking ATP), que protagonizó varios triunfos de peso durante la actual gira europea sobre polvo de ladrillo, mostró personalidad, potencia y temple para revertir un partido complejo y sostener el nivel en los momentos importantes.

El argentino había comenzado en desventaja. Perdió el primer parcial y mostró inconsistencias durante los pasajes iniciales, pero logró equilibrar el desarrollo en un segundo set muy parejo que terminó influyendo en el ánimo de los jugadores y, por ende, en el pulso del partido.

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A partir de allí, el platense tomó confianza, dominó con la habitual potencia de su drive y aprovechó el desgaste físico y mental de su rival para construir una victoria resonante.

Thiago Tirante jugó un gran partido y avanzó por primera vez a la tercera ronda de un Grand Slam (Fuente: REUTERS/Isabel Infantes)

“Me gustan los desafíos grandes”, declaró luego del encuentro Tirante, que en estos meses sobre canchas lentas logró triunfos ante rivales como el Top 10 estadounidense Ben Shelton, el italiano Flavio Cobolli y el británico Cameron Norrie, entre otros.

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El golpe de este miércoles le permitió al jugador platense instalarse entre los 32 mejores del torneo parisino y seguir consolidando su crecimiento: está 48° en el ranking en vivo de la ATP, la mejor ubicación de su carrera.

El resto de la jornada arrojó derrotas para los argentinos. El partido más dramático lo protagonizó Mariano Navone (39°), que estuvo muy cerca de avanzar pero terminó cayendo frente al checo Jakub Mensik (27°) luego de una batalla memorable de casi cinco horas. El europeo se impuso por 6-3, 2-6, 6-4, 1-6 y 7-6 (11) en uno de los encuentros más intensos de la actual edición de Roland Garros.

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Navone volvió a exhibir el nivel que lo llevó recientemente a disputar la final del ATP 250 de Ginebra y llegó a tener múltiples oportunidades para cerrar el partido. Sin embargo, Mensik resistió en los momentos límite y terminó celebrando en un desenlace dramático. El desgaste fue tan extremo que, tras el match point, el checo se desplomó sobre el polvo de ladrillo con visibles signos de dolor y agotamiento, y debió recibir asistencia médica en la cancha.

Mariano Navone saluda a Jakub Mensik, que quedó tendido en el suelo tras el partido (Fuente: X / @rolandgarros)

También estuvo cerca de dar otro golpe Camilo Ugo Carabelli, (59°) que perdió ante el ruso Andrey Rublev (13°) por 6-1, 1-6, 6-3 y 7-6 (5). El porteño volvió a mostrar competitividad frente a un jugador de élite y logró llevar el cuarto set hasta un tiebreak después de recuperarse de un inicio adverso.

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Ugo Carabelli venía de atravesar una gran gira sobre polvo de ladrillo, con cuartos de final en Hamburgo y triunfos resonantes como el conseguido frente al estadounidense Frances Tiafoe en el ATP 500 alemán. Pese a que su camino en París se detuvo este miércoles, el porteño confirmó que atraviesa el mejor momento de su carrera.

En otro de los partidos del cuadro individual masculino, Marco Trungelliti (81°) dio pelea pero no pudo sostener el ritmo frente al ruso Karen Khachanov (15°), que terminó imponiéndose por 7-6 (5), 5-7, 6-1 y 7-6 (4). El santiagueño, que había superado la clasificación y alcanzado la segunda ronda con una sólida victoria ante el francés Kyrian Jacquet (147°) en el debut, luchó durante más de tres horas y recibió el reconocimiento del público parisino por su entrega.

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