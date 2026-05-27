Los dos futbolistas que más preocupan a Lionel Scaloni para terminar de armar la lista de Argentina para el Mundial

Scaloni y su cuerpo técnico hacen cuentas ante los contratiempos físicos de los futbolistas (REUTERS/Agustin Marcarian)

El cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni vive horas decisivas antes de publicar la lista de 26 futbolistas que defenderán la casaca de la selección argentina en el Mundial 2026 y buscarán repetir la hazaña de Qatar. El tablero del Gringo tiene varias luces rojas por los problemas físicos que evidenciaron varios jugadores que forman parte de la base del plantel. Y hay dos que lo preocupan especialmente: Nicolás González y Gonzalo Montiel.

“Todavía tenemos alguna duda, algún problemita con un jugador que tenemos que resolver en estos días. El criterio es el rendimiento de los jugadores e intentar que lleguen de la mejor manera. Lamentablemente, en algunos casos no está siendo así y estamos tomando los recaudos. Creemos que el rendimiento cuenta y estamos esperando a los últimos días esperando la evolución y tener certezas con los chicos que no vienen bien, pero la idea es no cambiarlos en la lista porque sabemos lo que ello conlleva”, explicó el entrenador en una entrevista reciente.

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El caso del polifuncional hombre del Atlético de Madrid es especial, porque el staff de Scaloni lo considera un jugador único por su versatilidad: puede actuar como extremo, como volante y hasta como lateral izquierdo. El ex Argentinos se lesionó el pasado 28 de abril en la víspera del choque de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal: sufrió una lesión muscular en el muslo derecho.

Vale recordar que González estuvo en la lista para el Mundial 2022, pero fue reemplazado a último momento (al igual que Joaquín Correa) por lesión. En sus lugares ingresaron Thiago Almada y Ángel Correa, quienes sellaron su nombre en la historia.

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Nico González tuvo destellos de su calidad en el Atlético de Madrid, pero sufrió varias lesiones (REUTERS/Pablo Morano)

Montiel, por su parte, sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo en la semifinal del Torneo Apertura ante Rosario Central, disputada el 16 de mayo. Su caso es especial porque el otro lateral derecho, Nahuel Molina, también se recupera de una ruptura fibrilar, aunque tiene una semana de rehabilitación extra (se lesionó el 9 de mayo, en el choque entre el Atlético de Madrid ante el Celta).

Ante esta coyuntura, el orientador llevará a Nicolás Capaldo y Agustín Giay, dos futbolistas que pueden actuar en el rincón derecho, en el grupo de respaldo para los amistosos previos a la Copa del Mundo, junto a Santiago Beltrán (River Plate), Joaquín Freitas (River Plate), Tomás Aranda (Boca Juniors), Ignacio Ovando (Rosario Central), Simón Escobar (Vélez).

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Montiel y González no son los únicos representantes que acarrean problemas físicos en esta recta final hacia Estados Unidos, México y Canadá 2026. La última lesión que encendió las alarmas fue la de Lionel Messi, quien en el triunfo por 6 a 4 del Inter Miami ante Philadelphia Union sufrió una "sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda" y se espera que su recuperación le demande entre 10 y 14 días.

Cristian Romero (esguince de grado II en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha y se espera que no llegue para el debut ante Argelia) y Dibu Martínez (se fracturó un dedo en la final de la Europa League que ganó con el Aston Villa) son los otros habitantes de la enfermería.

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En consecuencia, se espera que Scaloni anuncie la lista entre el viernes 29 y el domingo 1° de junio; es decir, esperará hasta casi el último suspiro de la fecha límite marcada por la FIFA. La delegación que viaja de Argentina hacia Kansas (base del seleccionado en la competencia) partirá el sábado 30 a las 23.59.

Montiel se lesionó en la semifinal del Torneo Apertura ante Rosario Central (@RiverPlate)

En la previa al estreno en la Copa del Mundo, Argentina se enfrentará a Honduras e Islandia el próximo 6 y 9 de junio en el Kyle Field de Texas y el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en Alabama. Más allá de la publicación de la lista, las últimas dos pruebas servirán para que el cuerpo técnico evalúe el estado de todos los jugadores, por si debe realizar algún cambio.

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El reglamento de FIFA establece que los cambios se deben realizar “a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial de la FIFA”, aunque en el caso de los arqueros se los puede sustituir por casos de fuerza mayor “en cualquier momento de la fase final”. La nómina definitiva sólo podrá estar compuesta por “jugadores que formaban parte de la lista provisional” de 55 apellidos que Scaloni difundió días atrás.

Ya en la gran cita, el vigente campeón del mundo hará su estreno el próximo 16 de junio ante Argelia a las 22 (hora argentina) por la primera jornada del Grupo J en el estadio de los Kansas City Chiefs de la NFL. Luego de eso, el plantel tendrá que viajar a Dallas para enfrentar a Austria (22 de junio a las 14) y luego cerrar la fase de grupos en la misma ciudad ante Jordania (27 de junio a las 23).

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