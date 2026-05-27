El sofisticado look de Antonela Roccuzzo en la presentación de la nueva colaboración de Messi

Antonela Roccuzzo deslumbró con un elegante look en la presentación de la nueva colaboración de Lionel Messi (Instagram)

Antonela Roccuzzo acompañó a Lionel Messi en la presentación de una colaboración de alto perfil realizada en el estadio del Inter Miami, donde el futbolista y dos reconocidas marcas internacionales celebraron un nuevo proyecto conjunto. Fiel a su estilo, Antonela volvió a destacarse con una elección de vestuario que combinó elegancia, actualidad y detalles de lujo.

Para la ocasión, Antonela optó por el vestido largo halter Sasha de Kith para mujer, una pieza confeccionada en una mezcla de viscosa que resalta por su escote halter, los tirantes en la espalda y la placa de goma con el logo de Kith en la parte posterior. El diseño de silueta maxi, sumamente favorecedor, aporta sofisticación y movimiento a cada paso. El valor de la prenda es de USD 295, cifra acorde al posicionamiento internacional de la firma.

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El look fue completado con joyas de Tiffany & Co., la prestigiosa casa de la que Antonela es embajadora. Las piezas, cuidadosamente seleccionadas en tonos plata, sumaron brillo y distinción al conjunto, reforzando una armonía visual que se mantuvo en todos los detalles. El bolso de mano negro, de formato esférico y minimalista, aportó un toque moderno y funcional, mientras que las sandalias de tacón —a tono con el vestido— estilizaron aún más la figura.

Escote halter, espalda descubierta, pelo suelto y joyas en color dorado fueron los elegidos de Roccuzzo

Antonela deslumbró con la elección de vestido y joyas, en composé con su marido

Las imágenes del evento la muestran en distintos escenarios del estadio: sobre el campo de juego, Antonela posó sonriente junto a una amiga, ambas luciendo estilismos en negro y compartiendo complicidad bajo las luces. En otra postal, aparece al lado de Messi, ambos relajados pero impecables, y en una toma grupal con Luis Suárez y Sofía Balbi, quienes también optaron por colores neutros y líneas depuradas. La complicidad entre los cuatro, habituales compañeros en la vida privada, quedó captada en uno de los momentos más comentados de la noche.

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Dentro del vestuario, Antonela fue retratada de pie frente al casillero de Messi, flanqueada por las camisetas de la selección argentina de otros referentes como Rodrigo De Paul y Luis Suárez, sumando un guiño futbolero a la velada de moda y negocios. En los retratos individuales, el vestido Sasha revela su espalda descubierta y el juego de tirantes cruzados, un detalle que aporta sensualidad y modernidad, en sintonía con las últimas tendencias internacionales.

La combinación de un vestido de diseño exclusivo, piezas de alta joyería y accesorios statement consolida a Antonela Roccuzzo como referente de moda y lifestyle en el universo deportivo mundial. La presentación en Inter Miami no solo celebró un nuevo hito en la carrera empresarial de Messi, sino que también sirvió de escenario perfecto para que su pareja volviera a captar la atención de seguidores y medios con un estilismo que equilibra frescura, sofisticación y personalidad propia.

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Roccuzzo posó con el sofisticado vestido negro en el vestuario y con la camiseta de Messi detrás

Antonela junto a Lionel, Sofía Balbi y Luis Suárez en la cancha del Inter Miami (Instagram)

Días atrás, el último desfile de Louis Vuitton en la ciudad de Nueva York atrajo la atención internacional no solo por la presentación de la colección Cruise 2027. La empresaria argentina fue una de las invitadas estelares y su estilismo generó repercusión tanto en el evento como en las redes sociales, consolidando una vez más su lugar como referente de estilo global.

El look elegido para la ocasión combinó sofisticación y modernidad. Optó por un conjunto de sastrería azul marino con rayas diplomáticas, elemento que se mantiene como tendencia fuerte en la moda internacional. El conjunto incluía un chaleco estructurado de escote redondeado, con vivos blancos en contraste y botones dorados. La prenda destacaba por su silueta entallada y las líneas curvas que aportaban una nota distintiva a la pieza principal del atuendo.

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Para complementar la parte superior, la esposa de Leo Messi sumó un pantalón de corte amplio y tiro alto, tipo palazzo, que le otorgó fluidez y movimiento al conjunto. Este tipo de pantalón, además de aportar comodidad, refuerza la tendencia actual hacia prendas oversize y estructuras relajadas en la moda femenina, adaptadas al contexto urbano y cosmopolita del evento.