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El presidente del ACA acompañó el Desafío Ruta 40 y destacó la presencia de grandes figuras

César Carman, máximo dirigente de la entidad rectora del automovilismo argentino, estuvo presente en el principal evento del deporte motor en nuestro país

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La largada de la carrera con los cuatriciclos
La largada de la carrera con los cuatriciclos

El presidente del Automóvil Club Argentino (ACA), César Carman, estuvo presente en el Desafío Ruta 40, que es el evento del deporte motor más importante que tiene hoy Argentina y se lleva a cabo en San Juan y Mendoza. Es la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC FIA). Comenzó el domingo y terminará este viernes.

Durante su visita a San Juan, Carman compartió actividades con el gobernador Marcelo Orrego y autoridades provinciales, entre ellas el ministro de Turismo y Desarrollo Guido Romero y el secretario de Deportes Pablo Tabachnik, además de organizadores y referentes del automovilismo nacional e internacional.

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En el campamento de San Juan, Carman coincidió con pilotos como Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah y Sébastien Loeb, y se refirió a la reacción del público local: “El argentino es un apasionado del automovilismo. Los pilotos cuando vienen a la Argentina les gusta, sienten esa energía, llama la atención. Es el público argentino. Sumado al efecto Colapinto, lo que está generando en el público argentino, de todas las generaciones con el automovilismo, es algo digno de ver. Es apasionante”.

También subrayó la importancia de sostener una fecha mundial de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en el país y respaldó al organizador David Eli: “Esta es la única fecha mundial FIA que hemos mantenido en la Argentina. Mi visita es para darle apoyo a su organizador David Eli, que durante tantos años organizó estos eventos de una manera muy profesional y eficiente”.

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En su recorrida por Mendoza y San Juan, Carman visitó siete estaciones y sedes del ACA, donde tomó contacto con colaboradores, concesionarios de la red y autoridades locales.

César Carman junto a Nasser Al-Attiyah y Fabian Lurquen, los ganadores del último Rally Dakar
César Carman junto a Nasser Al-Attiyah y Fabian Lurquen, los ganadores del último Rally Dakar

Como parte de esa agenda, mantuvo encuentros con funcionarios y empresarios de la región, entre ellos el secretario de Gobierno de Jáchal Juan Pablo Dara, con quienes dialogó sobre el desarrollo del automovilismo, el turismo y la movilidad.

El Desafío Ruta 40 es la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid, que nuclea a la FIA por los autos y a la Federación Internacional del Motociclismo (FIM) por las motos y los cuatriciclos. El inicio de la temporada fue con el Rally Dakar. Las otras competiciones internacionales del deporte motor en Argentina son los Mundiales de Motocross y Supercross.

En cuanto a la actividad, este miércoles se completó la tercera etapa. En motos, Daniel Sanders ganó este martes el tramo cronometrado “San Rafael – San Rafael”, en un “1-2” de KTM que completó el salteño Luciano Benavides en el segundo puesto. El australiano sostuvo así una racha de tres victorias parciales consecutivas.

Según el parte de la etapa, Benavides dominó buena parte del recorrido hasta que Sanders lo superó en el kilómetro 341. Desde ese punto, el piloto australiano se mantuvo al frente hasta el cierre del especial.

En autos se impuso el sudafricano Henk Latengan (Toyota), que lidera la clasificación general. Fue escoltado por Sébastien Loeb (Dacia) y el estadounidense Seth Quintero (Toyota).

El certamen es preparatorio para la próxima edición del Rally Dakar. La competencia en nuestro país terminará este viernes y la próxima fecha se llevará a cabo del 28 de septiembre al 3 de octubre en el Rally de Marruecos.

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