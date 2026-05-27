Economía

El Banco Central aprovecha la mayor oferta de dólares: ya compró más de USD 9.200 millones en 2026

La autoridad monetaria adquirió USD 132 millones este miércoles y ya superó el 92% de la meta de compras fijada para todo el año

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El BCRA sumó 95 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. (REUTERS/Agustin Marcarian)
El BCRA sumó 95 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. (REUTERS/Agustin Marcarian)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 95 jornadas consecutivas con saldo a favor en el mercado cambiario, resultado de acuerdos con bancos, empresas y organismos públicos. El miércoles sumó USD 132 millones y el total anual supera los USD 9.200 millones, lo que representa más del 90% de la meta de compras de divisas fijada para 2026.

Desde el inicio del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA adquirió 9.234 millones de dólares. Abril registró el mayor volumen de compras, con USD 2.769 millones, y únicamente el 2 de enero no se realizaron operaciones.

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Tras un comienzo de mayo con compras diarias menores a USD 100 millones, el BCRA aceleró el ritmo en las últimas semanas. En la última semana había comprado USD 909 millones y el acumulado de mayo llegó a 2.079 millones de dólares.

“El ritmo de compras aceleró significativamente en las últimas semanas: la media móvil de cinco días pasó de apenas USD 66 millones diarios durante la primera semana del mes a USD 182 millones el viernes pasado, en paralelo a una mayor liquidación del agro. Dado que la cosecha gruesa todavía transita sus primeras etapas, seguimos esperando que el desempeño observado en abril pueda repetirse en los próximos meses”, remarcaron los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

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Fuentes del Ministerio de Economía anticiparon que los flujos principales de la cosecha agrícola aún no se volcaron al mercado, lo que podría favorecer el ingreso de más divisas y otorgar mayor margen de intervención al BCRA en el corto plazo.

Hasta ahora, el Central cumplió el 92% del objetivo anual de compras. Durante el primer trimestre, la demanda de dólares por parte del Tesoro para afrontar compromisos financieros limitó el crecimiento neto de las reservas. Para sostener el proceso de acumulación, el BCRA emitió pesos sin esterilización, mientras que el Tesoro absorbió ese excedente mediante la colocación de deuda en moneda local, con el objetivo de estabilizar el tipo de cambio y contener la inflación.

Las estimaciones oficiales sitúan el saldo neto de compras para 2026 entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, dependiendo de la disponibilidad de divisas y la demanda local de pesos. El titular del BCRA, Santiago Bausili, afirmó que estos factores resultarán decisivos para el balance anual.

La liquidación de la cosecha gruesa se perfila como un aporte clave de dólares a las reservas. Además, las colocaciones de deuda de empresas y provincias en el exterior alcanzarían más de USD 3.200 millones, reforzando la capacidad de intervención del Central.

“Luego del freno en las emisiones de obligaciones negociables durante febrero y marzo, en un contexto de mayor volatilidad internacional, el mercado retomó dinamismo a partir de abril. En lo que va de mayo, las colocaciones ya superan los USD 1.600 millones -más de lo emitido durante todo el mes de abril-, reflejando una mejora en las condiciones financieras locales”, destacó un reporte de la consultora Invecq.

Reservas estables

El desembolso de USD 1.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó las reservas brutas del BCRA por encima de los USD 47.000 millones, alcanzando su nivel más alto desde 2019.

La semana pasada, el directorio del FMI aprobó la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) con la Argentina por USD 20.000 millones, habilitando el ingreso de fondos frescos a las reservas.

Al cierre de la última jornada, las reservas brutas totalizaron USD 47.867 millones, con una caída diaria de 41 millones de dólares. Este nivel representa el valor más alto en cerca de siete años y supera el máximo de febrero bajo la actual gestión.

Antes del fin de la semana, el Gobierno deberá afrontar el pago pendiente del Bopreal Serie 3, correspondiente al 34% del capital emitido, por unos USD 1.020 millones más un 3% de intereses. Por este motivo, el efecto positivo del desembolso del FMI se verá prácticamente compensado por esa obligación.

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