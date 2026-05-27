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La furia de Chechu Bonelli por el tema de la perra que tenía con Darío Cvitanich: “Es una persona que desconozco”

La conductora respondió a las críticas y explicó por qué tomó la decisión de buscarle un nuevo hogar a la mascota que compartía con el exfutbolista luego de su separación

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En medio de las versiones sobre el conflicto por su perra, Frida, Chechu Bonelli decidió responder las acusaciones en su contra por parte del entorno de su expareja (Intrusos - América)

La tensión va en aumento entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich, cuya ruptura sigue sumando capítulos y ahora tiene como protagonista indiscutida a Frida, la perra de la familia. En medio de las versiones sobre supuestos abandonos y reclamos cruzados, la conductora decidió romper el silencio y responder a las acusaciones en Intrusos (América), dejando en claro su versión de los hechos y la huella emocional que le dejó el conflicto.

La polémica se reavivó después de que una de las excuñadas de Chechu, Lucrecia, salió a asegurar públicamente que la modelo no quiso hacerse cargo de la perra y defendiera a su hermano, el exfutbolista. Desde entonces, las redes sociales y los programas de espectáculos se llenaron de opiniones, mientras Bonelli optaba por el bajo perfil. Sin embargo, su paciencia llegó al límite y decidió expresarse ante las cámaras. “Solo voy a decir que estoy agotada, cansadísima, que no voy a permitir que nada ni nadie ensucie ni mi nombre, ni mi apellido, ni a mi persona”, aseguró.

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Estuve casada durante 14 años con una persona que hoy lamentablemente desconozco. Es fuerte lo que voy a decir, pero desconozco y de la cual sigo esperanzada de que en algún momento la situación cambie. Pero yo no voy a permitir que salgan a la luz cosas, primero privadas y segundo, que no son verdades”, expresó, notablemente afectada. Sobre el tema de la perra, Bonelli fue categórica: “Adoro a la perra, a la perra decidí yo adoptarla, la sacamos nosotros del campo y ya explicó Pochi de Gossipeame cómo fue la verdad“.

Chechu Bonelli, una mujer de cabello largo y ondulado, sonríe a cámara mientras abraza a un perro blanco y beige, sentada en un sillón de madera
Chechu Bonelli junto a una de las mascotas que tenía en común con su expareja (Instagram)

Y continuó: “Evidentemente, se comunicó con una persona que tiene la información, que la brindó y que fue como lo contó Pochi. Estamos hablando hoy de un perro que amo, que está bien cuidado, gracias a Dios, que está en el lugar donde yo también había propuesto llevarla, pero me prohibieron pisar la ciudad y me prohíben hace mucho tiempo estar en contacto con su familia, a la cual amo”.

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La decisión de buscarle un nuevo hogar a Frida, sostiene Chechu, no fue caprichosa ni impulsiva. “Mis nenas me habían comentado que tal vez uno de sus hermanos estaba dispuesto a tener la perra. Como nunca supe nada, tomé el incentivo de comunicarme con una excuñada mía, que no quiero dar nombre porque hay gente de la familia que no tiene por qué incluirse o meterse en este problema que es nuestro. Me comunico con mi excuñada, le pido perdón antes que nada de escribirle, pero estaba en una situación desesperante“, explicó Bonelli ante las versiones difundidas, y continuó: ”‘¿A ustedes les interesa quedarse con la perra? Teniendo en cuenta que somos familia, que las nenas cuando viajan a Baradero van a poder seguir estando en contacto con la perra y nada, y quedaría en la familia y obviamente sé al cuidado de quién está’. ‘Bueno, sí, obvio, nos quedamos acá. Sabés que somos amantes de los perros, de los gatos. Hay lugar, hay espacio’. Perfecto. Mañana voy y te la llevo”.

Chechu Bonelli, una mujer de cabello largo, castaño y ondulado, sonríe y mira al frente mientras sostiene una perra pequeña, de pelaje claro, en sus brazos.
Chechu Bonelli sonríe mientras sostiene a Frida, su perra, en medio de la polémica por la custodia del animal tras su separación de Darío Cvitanich. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero la reacción de Cvitanich, según Bonelli, fue inmediata y contundente. “Darío se entera. Recibo un mail un tanto amenazante donde me decía que me prohibía pisar su ciudad y me prohibía entrar en contacto con su familia, porque si no me iba a iniciar acciones legales. Que esto lo cuento porque también salió”, relató, visiblemente dolida. “Para mí su mamá era una madre para mí, ya lo dije. Me costó la separación, me costó alejarme, sobre todo de su mamá. Y la verdad que yo trato de respetar para evitar conflictos lo que es lógico o no lógico al pie de la letra”.

Respecto a las versiones que aseguraban que su expareja vive en un lugar donde no podía tener a la perra, Chechu fue clara: “No vive en un departamento, te digo, porque soy yo la que cuando me lo permite, dejo a mis hijas en la puerta de su casa”. También aclaró que la convivencia con Frida era posible: “Él me informó por mail que no se iba a hacer más cargo, que no tenía las condiciones para seguir teniéndola. Entonces, le digo: ‘¿De qué condiciones me hablás? Si venías hasta hace un tiempo teniendo la perra con vos. Tenés jardín, tenés casa y tenés una persona, como tengo yo, que la semana que están las nenas, están a disposición de las nenas. De hecho, vive con las nenas y se hace cargo de las nenas’. Entonces, no entendía cuál era el sentido de lo que me estaba planteando”.

Chechu Bonelli
La conductora aseguró que había hablado previamente con una de sus excuñadas sobre reubicar a la mascota (Instagram)

La modelo también se refirió a la exposición mediática y a la sensación de ser blanco de ataques constantes. “Siento que hay un odio constante de la otra parte todo el tiempo, todo el tiempo queriendo buscar sacar públicamente a la luz cuestiones privadas. Todo el tiempo, todo el tiempo quieren ensuciar mi imagen. Todo el tiempo. ¿Y saben qué? Callé durante mucho tiempo, mucho tiempo. Y me agoté”, confesó. “Hoy mi relación, lo dije, no es como yo quiero. Ahora vos me preguntás: ‘¿Es como vos querés?’ No, ni en pedo es como yo quiero esta relación. Pero bueno, trato de respetar, de tomar distancia si lo piden. Siento en algún punto que el tiempo también va a acomodar las cosas, pero basta. Hasta hace un tiempo yo no podía hablar. Hoy no voy a permitir que nadie me ensucie”, comentó sobre el vínculo actual con su expareja

Ante la consulta sobre un posible diálogo directo con Cvitanich para poner fin al conflicto, Chechu fue tajante: “No, no. Porque no podemos tener diálogo, porque en el diálogo que hay no es acorde ni sano y a mí me hacía muy mal y traté de cortar con eso. Yo bloqueé…”. La sensación que predomina es la de sentirse manoseada, invadida, vulnerada en su intimidad y en su rol de madre.

Mientras tanto, la historia de Frida, la perra que alguna vez fue símbolo de familia, sigue sumando capítulos y queda en el centro de un conflicto que refleja, como pocas veces, la complejidad de las separaciones y el impacto emocional de los vínculos rotos. La exposición pública, los cruces familiares y la búsqueda de una convivencia en paz parecen, por ahora, objetivos lejanos, aunque la esperanza de que el tiempo acomode las cosas se mantiene intacta.

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