Crimen y Justicia

Un motociclista murió en la 9 de Julio y su familia pide respuestas: “No sabemos si lo chocaron, lo asaltaron o se cayó”

Javier Fernando Casal falleció el pasado 16 de mayo en pleno centro porteño. A once días del hecho, su familia asegura que todavía no pudo acceder al expediente ni a las cámaras de seguridad. Convocan a una marcha en el para reclamar justicia

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Sus allegados exigieron justicia y respuestas para esclarecer su muerte

Javier Fernando Casal murió el pasado 16 de mayo por la madrugada luego de un presunto accidente con su motocicleta en la zona de la avenida 9 de Julio y Lavalle, en pleno centro porteño. A once días del hecho, su familia asegura que todavía no sabe con certeza qué ocurrió y denuncia irregularidades en la investigación, falta de acceso al expediente y demoras para obtener las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

Por ese motivo, familiares y amigos convocaron a una movilización este miércoles a las 17.45 en el Obelisco para reclamar justicia y exigir el esclarecimiento de la muerte. “No sabemos si lo chocaron, lo asaltaron o se cayó”, sostienen.

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En comunicación con Infobae, un amigo de Casal llamado Facundo, contó que el hecho ocurrió cerca de las 5.40 de la mañana. Sin embargo, la familia asegura que nunca recibió una notificación oficial sobre el fallecimiento y que fueron los propios allegados quienes comenzaron a buscarlo por distintos hospitales hasta encontrar el cuerpo en la morgue y la motocicleta en una comisaría.

De acuerdo con el joven, cuando los hermanos de Casal se presentaron en la seccional, policías les informaron que existía un video del hecho y que el motociclista “se había caído solo”. Después de esa explicación no volvieron a recibir mayores precisiones sobre lo ocurrido. La moto fue entregada a la familia el lunes por la tarde y Casal fue velado al día siguiente.

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Un hombre sonriente con barba y pelo oscuro viste un suéter gris estampado. El póster anuncia 'Justicia por Fernando Casal' y una marcha en el Obelisco
La marcha se realizará este miércoles en el Obelisco

Ese mismo martes, la fiscalía modificó la carátula del expediente a homicidio por conducción imprudente. Según sostuvo Facundo, la familia contrató un abogado, aunque el letrado todavía no pudo acceder a la causa. “Le dijeron que recién en veinte días”, aseguró.

“Nosotros sospechamos que están tapando algo”, expresó el amigo de Casal. En ese sentido, afirmó que ni los familiares ni la defensa tuvieron contacto con la titular de la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, la fiscal Florencia Paglianiti, ni pudieron ver las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. “Se dice que hay videos, pero no nos dejan ingresar a la causa. Es todo un manoseo y nosotros seguimos sin saber nada”, señaló.

La familia también denunció la desaparición de pertenencias de la víctima tras el hecho. “Le sacaron la riñonera, la plata, el celular, todo. Al celular lo apagaron”, detalló Facundo.

Primer plano de una sección de asfalto gris oscuro con un bordillo de hormigón desgastado pintado de amarillo, y una franja de acera
El lugar donde encontraron sin vida a Casal

Otro de los puntos que genera dudas entre los allegados es el lugar exacto donde ocurrió el episodio. Según explicaron, primero les indicaron que el hecho había sido en la esquina de Lavalle y 9 de Julio, aunque después identificaron que ocurrió una cuadra antes, en la curva de Pellegrini hacia el Obelisco.

Además, remarcaron que el episodio ocurrió en una de las zonas con mayor cantidad de cámaras de vigilancia de la Ciudad de Buenos Aires. “No nos pueden decir que no hay cámaras. Es una locura que nos digan eso”, cuestionó Facundo. Según relató, la familia comprobó la presencia de domos de seguridad en el lugar donde encontraron rastros de sangre, aunque hasta ahora no pudieron acceder a las imágenes.

Respecto al estado del cuerpo, el amigo de Casal afirmó que durante el velatorio solo pudieron ver el rostro de la víctima y que el informe forense indicó “un golpe en la cabeza y traumatismos severos internos”. Hasta el momento, según indicó, no hubo confirmación de otro tipo de agresión.

Personas marchan en una plaza soleada sosteniendo pancartas blancas con texto negro que pide justicia para Fernando Casal. Edificios clásicos de fondo
Los allegados de la víctima marcharon el sábado pasado en el Obelisco

El pasado 23 de mayo, familiares y amigos realizaron un corte sobre la avenida 9 de Julio para reclamar respuestas. De acuerdo con el relato de Facundo, durante la protesta un subcomisario les pidió despejar la zona y les dijo que estaban siendo observados a través de las cámaras de seguridad. “Ahora resulta que ven las cámaras, ahora que estamos parados acá”, respondió amigo de Casal.

A once días de la muerte de Javier Fernando Casal, la familia insiste en que todavía no recibió una explicación clara sobre lo ocurrido y mantiene el reclamo para que el caso sea esclarecido.

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