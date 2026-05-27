Elecciones 2026 en Colombia: así funciona el sistema que entrega resultados preliminares tras el cierre de urnas

El conteo manual de votos por jurados ciudadanos garantiza precisión y control desde el cierre oficial de mesas electorales. (Registraduría Nacional)

Millones de colombianos se preparan para participar el próximo 31 de mayo en las elecciones presidenciales de 2026, mientras vuelve a surgir una de las preguntas más frecuentes en cada jornada electoral: ¿Cómo logran entregar resultados preliminares pocas horas después del cierre de las urnas?

La Registraduría Nacional del Estado Civil detalla que, tras el cierre de urnas, existe una operación técnica, humana y logística que permite transmitir los primeros resultados de manera ágil, aunque estos datos son preliminares y no constituyen el resultado oficial. Este proceso busca garantizar rapidez, precisión y transparencia en la entrega de información a la ciudadanía.

Al cierre oficial de mesas, a las 04:00 pm, los jurados de votación (ciudadanos previamente seleccionados de manera aleatoria y capacitados) abren las urnas e inician el conteo manual de cada sufragio. Los votos se clasifican y se registran en actas oficiales, verificando que la cantidad corresponda con el número de votantes de la mesa.

El preconteo de votos utiliza una red nacional de 28 centros de recepción telefónica y 14 mil procesadores de datos para agilidad y eficiencia. - crédito Visuales IA

Este control inicial previene inconsistencias antes de que los datos se transmitan a nivel nacional. Además, cada mesa deja un registro físico de los resultados, lo que permite auditoría y revisión posterior de la información.

Proceso de preconteo y transmisión de datos preliminares

Una vez finaliza el conteo manual, comienza el preconteo, mecanismo que permite conocer tendencias electorales pocas horas después del cierre de urnas. De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, este proceso se realiza de manera ágil y eficiente.

La operación utiliza una red nacional de 28 centros de recepción telefónica ubicados en las capitales departamentales, donde cerca de 14 mil personas procesan información de aproximadamente 125.000 mesas de votación.

La Registraduría Nacional activa un operativo técnico y humano para entregar resultados preliminares rápidos en las elecciones presidenciales 2026 en Colombia. (Registraduría Nacional)

Los datos se consignan en los Formatos de Recepción Telefónica (FRT), documentos diseñados para facilitar la digitalización y publicación rápida de resultados preliminares. Durante esta etapa, la transmisión se limita a cifras y códigos numéricos (sin nombres de candidatos) para reducir riesgos de manipulación o sesgo político. Este sistema permite que los primeros resultados se conozcan de manera rápida después del cierre de urnas, aunque la Registraduría enfatiza que estos datos son solo informativos.

El escrutinio: definición oficial de resultados

Si bien el preconteo permite conocer tendencias rápidamente, los resultados definitivos se establecen durante el escrutinio, un proceso realizado por jueces y notarios que actúan como terceros independientes de la administración electoral. Toda la documentación física (votos, actas y reclamaciones) se traslada bajo protocolos de seguridad, en bolsas selladas triclave para asegurar la cadena de custodia.

La auditoría permanente, con participación de partidos, organismos de control y observadores internacionales, garantiza transparencia en el sistema electoral colombiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante audiencias públicas, jueces y notarios revisan la documentación de cada mesa y, ante reclamaciones, pueden ordenar un nuevo conteo manual. El resultado final queda consignado en el acta E-24, documento oficial que define legalmente a los candidatos elegidos. Este procedimiento se aplica en elecciones presidenciales, legislativas, regionales y locales.

Auditorías y vigilancia en el proceso electoral

El sistema electoral colombiano integra auditorías permanentes al software electoral, con la participación de partidos políticos, organismos de control, auditorías internacionales independientes y observadores internacionales.

De acuerdo con la entidad, la posibilidad de revisar cada fase del proceso y auditar actas y votos físicos constituye una garantía fundamental de transparencia para la ciudadanía.

“La transparencia no se dice, se demuestra”, han afirmado voceros de la Registraduría, resaltando que abrir el funcionamiento interno de las elecciones es esencial para fortalecer la confianza ciudadana de cara a las presidenciales de 2026.

Paso a paso de los resultados preliminares para las elecciones 2026. (Infobae)