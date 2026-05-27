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Fatal accidente en Tornquist: un camión arrolló a una familia, mató a dos mujeres y cuatro quedaron internadas

El camionero resultó ileso. Todas las víctimas viajaban juntas en una Kangoo. Los dos vehículos chocaron de frente

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El siniestro ocurrió a las 8:44 de la mañana en el kilómetro 85 de la Ruta Nacional 33
El siniestro ocurrió a las 8:44 de la mañana en el kilómetro 85 de la Ruta Nacional 33

En la mañana del miércoles, un choque frontal sobre la Ruta Nacional 33, en jurisdicción bonaerense de Tornquist, dejó como saldo dos personas fallecidas y cuatro heridas.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 9, en el kilómetro 85, muy cerca de Colonia San Martín. El accidente involucró a un Renault Kangoo y un camión Fiat Iveco blanco con semirremolque, que circulaban en sentidos opuestos.

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El camión, conducido por un hombre identificado como F.D., de 31 años y que resultó ileso, se desplazaba en dirección Pigüé-Bahía Blanca. Por el otro carril, la Renault Kangoo se dirigía en sentido contrario, transportando a seis mujeres, entre ellas dos niñas, indicó La Nueva. De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios de Tornquist, el toque de sirena se registró a las 8:44, tras la alerta sobre el accidente de tránsito.

Por motivos que aún permanecen bajo investigación, ambos vehículos colisionaron de frente. El impacto provocó que el camión saliera de la cinta asfáltica y quedara detenido contra el alambrado de un campo lindero, mientras el utilitario quedó sobre el pavimento, completamente dañado, precisó otro medio local, La Brújula 24.

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En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, personal policial y equipos de emergencia médica, quienes asistieron a las víctimas y coordinaron el tránsito en la zona.

Las dos víctimas fatales, identificadas por la policía como Jaqueline Cardozo Vargas (33 años) y Sandra Vargas Rodríguez (56 años), viajaban en la Renault Kangoo junto a las otras cuatro ocupantes. Las otras personas trasladadas a hospitales de Tornquist y Pigüé fueron las menores C.Z.C. (6 años) y M.Z.C. (1 año), además de P.R.L. (35 años) y P.F.S. (59 años). Según fuentes policiales, las seis mujeres serían familiares, aunque todavía no se ha precisado el vínculo exacto entre ellas.

Las autoridades continúan con las tareas para determinar la mecánica del hecho y garantizar la normalización de la circulación en el sector.

Tres personas murieron en un choque en Córdoba

En otro accidente fatal, tres personas murieron en un choque entre una Chevrolet Tracker y un camión en la localidad cordobesa de Canals
En otro accidente fatal, tres personas murieron en un choque entre una Chevrolet Tracker y un camión en la localidad cordobesa de Canals

Tres personas murieron tras un choque entre una Chevrolet Tracker y un camión Volkswagen con acoplado en la intersección de la Ruta Nacional 8 y la Ruta Provincial 3, en la localidad de Canals, provincia de Córdoba. El siniestro ocurrió días atrás.

Los tres ocupantes de la camioneta perdieron la vida en el lugar del impacto; el conductor del camión, de 67 años, no presentó lesiones de consideración.

Las víctimas fueron dos hombres de 70 y 81 años y una mujer mayor de edad, todos a bordo de la Chevrolet Tracker al momento del siniestro. De acuerdo con la Policía, la violencia del impacto entre ambos vehículos provocó la muerte inmediata de los tres ocupantes. El conductor del transporte de carga tiene 67 años.

El comisario inspector Germán Dagatti, director de la Departamental Unión de la Policía, confirmó que en el lugar intervinieron efectivos policiales, bomberos y personal de Policía Judicial. Los trabajos operativos y periciales se prolongaron durante horas en la zona del cruce.

Desde el punto de vista geográfico y vial, el empalme de la Ruta Nacional 8 —corredor troncal que atraviesa el país de este a oeste— con la Ruta Provincial 3 es uno de los nudos más transitados y estratégicos del sudeste cordobés.

La Ruta 3 opera como un corredor productivo que conecta el norte con el sur del este provincial, articulando zonas como San Justo, Bell Ville y Justiniano Posse, por lo que el cruce en Canals absorbe un enorme flujo diario de camiones, maquinaria agrícola y vehículos particulares.

Las causas del siniestro permanecen bajo investigación. Las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, que conduce las diligencias para establecer la mecánica del accidente y determinar responsabilidades.

Tras el choque, la circulación quedó completamente interrumpida en el cruce de ambas rutas. Las autoridades dispusieron desvíos y circulación asistida por caminos laterales para el tránsito de la zona mientras se realizaban las pericias en el lugar.

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