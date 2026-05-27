Designaron a Francisco de Santibañez al frente de Cepas, un think tank de relaciones internacionales

Representantes de la Red de Centros de Pensamiento de las Américas (CEPAS) posan durante la II Conferencia, donde se anunció la nueva presidencia de la organización.

Francisco de Santibañes (49) fue elegido como presidente de la Red de Centros de Pensamiento de las Américas (CEPAS), una alianza de think tanks e instituciones académicas que buscan aportar soluciones y conocimiento para la región.

“Es un honor haber sido designado presidente de CEPAS. Asumo esta responsabilidad en un contexto internacional más exigente, donde la cooperación entre centros de pensamiento y la calidad del análisis estratégico son cada vez más relevantes para América Latina”, compartió De Santibanes, en una de sus redes sociales.

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La red Cepas reúne a ocho instituciones de referencia de las Américas y Europa: el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), el Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI), el Atlantic Council, el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (CLAPES UC), Fedesarrollo, el Real Instituto Elcano, México Evalúa y el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).

El nombramiento también implica que Buenos Aires será sede de la conferencia anual de la red en mayo de 2027, lo que configura una “gran oportunidad para proyectar a la Argentina como espacio de encuentro y debate sobre los principales desafíos hemisféricos y globales”, señaló el experto.

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De Santibañez, junto a panelistas en el Council on Foreign Relations

De Santibañes es presidente de CARI, una institución académica no gubernamental, sin fines de lucro y apartidaria. En la previa a la designación, la organización participó recientemente en la reunión anual del Council of Councils, organizada por el Council on Foreign Relations en Washington DC, donde se debatió en el panel de cierre sobre el reordenamiento del sistema internacional.

“En un escenario internacional cada vez más competitivo y fragmentado, resulta fundamental que instituciones como el CARI continúen fortaleciendo los vínculos entre América Latina y los principales espacios de reflexión estratégica del mundo, promoviendo el diálogo, la cooperación y una mayor presencia argentina en los debates globales”, señaló.

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Según señala CEPAS en su sitio oficial, la red fue fundada hace 16 meses, el 1 de diciembre de 2024, por ocho instituciones líderes en sus respectivos países, que trabajan en fomentar el intercambio de ideas, recursos y experiencias para contribuir al desarrollo y al bienestar en nuestra región. Hasta el momento, publicó 5 documentos sobre la materia.

El primer Consejo Directivo de la red estuvo constituido por Felipe Larraín, director de CLAPES UC, como presidente protempore de CEPAS; a Luis Fernando Mejías, director de FEDESARROLLO; como vicepresidente; y a cargo de la secretaría ejecutiva a Julia Diaz Leite, directora de CEBRI.

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Quien estará a cargo del próximo mandato y conducción de la entidad es De Santibañes. El experto argentino es autor de varios libros especializados de política exterior y relaciones internacionales, La Argentina y el Mundo (Edicon, 2016), La Rebelión de las Naciones (Vértice de Ideas, 2019), La Argentina después de la Tormenta (Vértice de Ideas, 2021) y Estrategia Argentina (Austral Ediciones, 2023).

Francisco de Santibañes, presidente de CEPAS y CARI

Además, escribió en diversas publicaciones especializadas, como Survival, Armed Forces and Society, y Oxford Handbook on Geoeconomics and Economic Statecraft. Entre otras instituciones, realizó presentaciones en Chatham House, el Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI) y el Instituto Alemán de Asuntos Estratégicos y de Seguridad (SWP).

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En su actividad académica, se desempeñó como profesor de la Universidad Austral y global fellow del Wilson Center for International Scholars. Posee una maestría en RRII en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados (SAIS) de la Universidad de Johns Hopkins, y cursó estudios de doctorado en el Departamento de Estudios de la Guerra, King ‘s College, en Londres.