El beso que cambió todo en “Cuestión de peso”: los participantes ya no ocultan su historia

El romance entre Maxi y Martina. La emisión de Cuestión de Peso aborda la confirmación de su noviazgo frente a la audiencia.

Un romance inesperado sacudió el estudio de Cuestión de peso y rápidamente se convirtió en el centro de atención tanto dentro del ciclo como en los medios de espectáculos. Durante semanas, las miradas, versiones cruzadas y rumores sobre una posible relación entre Maxi y Martina mantuvieron en vilo a los televidentes. El misterio finalmente se rompió cuando Pampito, conductor de Puro Show, exhibió imágenes exclusivas de ambos besándose en una plaza, confirmando lo que hasta entonces era apenas un secreto a voces.

La noticia explotó en el programa conducido por Mario Massaccesi, quien no dudó en llamar al centro del estudio a los protagonistas. “Amo la gente que se hace cargo. Con lo cual ni siquiera es necesario blanquear la situación que ya está blanqueada, ¿no?”, expresó con su característico tono directo, generando risas y nervios entre los participantes. Maxi y Martina, visiblemente incómodos, evitaron en un primer momento hablar del tema, incluso frente a la presión del conductor y los demás presentes, que bromeaban sobre la situación.

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A pesar de las imágenes contundentes, la pareja intentó mantener la discreción. Martina aclaró: “No es que mentimos, pero bueno”, mientras que Maxi insistió: “No estamos ocultando. Lo que tenemos que decir es que nos estamos conociendo”. La dinámica del estudio evidenciaba tanto la sorpresa como la complicidad generalizada; la noticia ya era imparable y el público reclamaba definiciones.

El material filtrado por Pampito mostró a Maxi y Martina en una plaza, abrazados y besándose de forma apasionada. La reacción de Massaccesi, al verse relegado de la primicia, fue inmediata y cargada de humor: “Yo los banco todos los días del año y viene otro perejil a chantarme… Quedo como un Don Pelele, como un pésimo profesional. Yo que debería dar la noticia orgulloso de que hay un amor que nace, resulta que la primicia la tiene otro”. El conductor aprovechó la ocasión para ironizar sobre la negativa de los protagonistas a admitir la relación, intensificando la presión frente a cámaras.

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Maxi y Martina, exparticipantes de "Cuestión de peso", fueron captados en un tierno abrazo que confirma el romance entre ellos, poniendo fin a las especulaciones sobre su relación.

La tensión se mezcló con momentos de distensión. Los panelistas, fieles a la dinámica del ciclo, lanzaron comentarios pícaros y preguntas incisivas, mientras Maxi y Martina intentaban mantener la compostura.

Al día siguiente de la filtración, Maxi y Martina visitaron el piso de Puro Show, donde conductores y panelistas profundizaron en la historia detrás del romance. Mati Vázquez abrió con una observación sobre la complicidad física entre ambos, especialmente el gesto de Martina acariciando a Maxi mientras veían el tape. La pregunta sobre qué le generaba su pareja dio lugar a una intervención sincera de Martina: “A mí me pasa un poco lo que decía ayer, que somos muy distintos. Yo sé que él está muy nervioso. Se pone rojo. En este momento realmente él me genera una tranquilidad que yo no tengo. Me escucha mucho porque yo hablo mucho. Me genera paz, que sobre todo en el tratamiento es importante. Creo que por ahí encontramos una conexión”.

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Maxi y Martina, participantes del programa "Cuestión de peso", se presentaron en "Puro show" para hablar de su amor

La conversación permitió a los protagonistas relatar cómo se fue desarrollando el vínculo. Maxi explicó que al principio estaba muy enfocado en su tratamiento y que, aunque le pareció “muy linda y muy simpática” Martina, tenía miedo de perder el foco. “Fuimos charlando, conociéndonos más”, resumió. Martina admitió que ese temor a la distracción persiste, aunque valoró la compañía y el apoyo mutuo que se han dado en el proceso.

La pregunta obligada sobre la primera cita derivó en una anécdota doméstica: Maxi cocinó comida vegetariana para Martina en la casa de ella, un gesto que ambos recordaron con afecto. Entre risas, los panelistas bromearon sobre la coincidencia de las remeras y la posibilidad de que hubieran pasado la noche juntos, a lo que respondieron esquivando la confirmación directa.

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La pareja relató que el primer acercamiento sentimental se produjo unos quince días antes, tras una clase de bachata a la que asistieron juntos. Allí comenzó una charla más profunda, seguida de una cena en la casa de Maxi. “Después de eso seguimos charlando y quedó más ahí. Y después, tuvimos un lunes, un gustito, nos sentamos uno al lado del otro. Ella estaba un poco más exaltada con la comida y ahí yo la bajé un poco a tierra”, narró Maxi.

El intercambio permitió que ambos hablaran sin tapujos sobre cómo la experiencia en el programa y el proceso de adelgazamiento influyeron en sus vidas emocionales y su autoestima. Martina reflexionó sobre el impacto de la percepción social y personal del sobrepeso: “Es algo que tenemos la gente con sobrepeso, el tema de lo que dice la sociedad de afuera. Me da vergüenza sacarme la remera o me pasan un montón de cosas que también impiden que pase algo más. No te permite conectar con lo que estás viviendo, sino que estás pensando en vos mismo, en cómo te ves”.

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En una pantalla dividida, Pampito informa desde un estudio mientras Maxi y Martina reaccionan a la noticia de su beso en el programa "Cuestión de peso".

Maxi, por su parte, contó que llegó al programa con una autoestima baja, sin confianza para iniciar relaciones formales y con incomodidad respecto a su cuerpo. “No me sentía seguro con mi cuerpo. Salía a bailar, no me gustaba cómo me quedaba la ropa. Siempre tenía que comprar ropa más grande porque se apretaba un poco y se marcaba en el pecho y ya no me gustaba. Ahora en el tratamiento empecé a ganar esa confianza y el decir hoy estoy mucho más seguro con lo que voy a hacer, con lo que uso y me da esa libertad. Antes no lo sentía”.

Durante la entrevista, los protagonistas coincidieron en que el apoyo mutuo ha sido clave tanto para sobrellevar el tratamiento como para fortalecer su vínculo emocional.

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